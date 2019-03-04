 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КырГенпрокуратура продолжает охоту за активами Бакиева
09:10 05.03.2019

В Генеральной прокуратуре рассказали, как пытаются вернуть активы Бакиевых

В Генеральной прокуратуре Кыргызстана ведут активную работу по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и возврату похищенных активов. Об этом сообщили в пресс-службе главного надзорного органа.

По ее данным, особую актуальность этот вопрос приобрел после апрельских событий 2010 года, когда в отношении членов семьи Бакиевых и их близкого окружения были возбуждены ряд уголовных дел по фактам коррупции, отмывания и легализации преступных доходов. Генеральная прокуратура ведет работу по поиску, аресту и конфискации преступных активов для их возврата в Кыргызстан.

10 декабря 2003 года принята Конвенция ООН против коррупции, ратифицированная парламентом страны 6 августа 2005-го. В ней, помимо прочего, прописаны формы международного сотрудничества и меры к возвращению выведенных активов, добытых преступным путем. Ответственным органом от Кыргызстана по ее реализации определена Генеральная прокуратура. Кроме того, в 2018 году постановлением правительства утверждено Положение о порядке осуществления международного сотрудничества.

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Согласно этому документу, Генеральная прокуратура, орган финансовой разведки, правоохранительные органы и органы национальной безопасности, а также Судебный департамент (в части исполнения судебного акта или исполнительного документа) определены уполномоченными органами по вопросам возвращения средств, выведенных незаконным (преступным) путем за пределы Кыргызстана.

"Необходимо отметить, что процесс доказывания факта незаконного происхождения денежных средств является сложным и длительным, требующим высокого профессионализма, тесного взаимодействия всех компетентных органов, в том числе с компетентными органами зарубежных государств", - говорится в сообщении.

На сегодня Генеральная прокуратура активно сотрудничает с компетентными органами США, Великобритании, Швейцарии, Лихтенштейна и Китая, а также с различными международными институтами в этом направлении.

К примеру, ведется тесная работа с Инициативой StAR, это совместный механизм по возвращению активов УНП ООН и Всемирного банка, с Базельским институтом управления по возвращению активов, с неформальными сетями Азиатско-Тихоокеанского региона, Западной и Центральной Азии (ARIN-AP и ARIN-WCA), деятельность которых сфокусирована на выявлении и возврате преступных активов.

"Привлекаются юридические фирмы, которые специализируются на вопросах поиска похищенных активов. К примеру, можно отметить положительную практику сотрудничества Генеральной прокуратуры с американской юридической компанией Akin Gump Straus Hauer & Feld LLP, которая смогла помочь КР идентифицировать и вернуть преступные активы семьи Бакиевых из США. Для дальнейшего усиления работы по поиску и возврату других преступных активов членов семьи Бакиевых Генпрокуратура планирует подписать меморандум о сотрудничестве с Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании и Северной Ирландии", - подчеркнули в главном надзорном органе.

Кроме того, достигнут прогресс в переговорах между Генеральной прокуратурой и Секретариатом Совета Европы по присоединению Кыргызстана к европейским конвенциям о выдаче преступников и об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам в ближайшем будущем.

5 марта 2019, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Источник - 24.kg
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