 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Целинная эпопея в Казахстане: что она дала и что отняла? (история) - Б.Турсумбаев
09:42 05.03.2019

65 лет назад, в начале марта 1954-го, пленум ЦК КПСС принял решение об освоении целинных и залежных земель. Оно было продиктовано необходимостью резкого увеличения производства зерна, чтобы окончательно и бесповоротно решить острую продовольственную проблему, которая в СССР ощущалась все послевоенное время. Как писал в своих мемуарах Жумабай Шаяхметов, руководивший на тот момент казахстанской партийной организацией и выступавший против массовой распашки целины, при всех преимуществах курса на интенсификацию Никита Хрущев и его сторонники выбрали экстенсивный путь. Мы попросили поделиться своим видением этого неоднозначного процесса видного политического и государственного деятеля, авторитетного казахстанского агрария Балташа Турсумбаева.

- Балташ Молдабаевич, сегодня уже в порядке вещей критиковать все, что было сделано в советское время. Целинная эпопея тоже заслуживает такой оценки?

- Ну, раз вы предлагаете не заниматься критиканством, а обсудить все в спокойном русле, то давайте попробуем.
Сразу стоит сказать, что сам процесс освоения целины осуществлялся сугубо советским методом – за счет максимальной мобилизации материальных и человеческих ресурсов. Не было никакой предварительной подготовки. А если к этому добавить то обстоятельство, что на осваиваемых землях практически отсутствовала необходимая инфраструктура (не было оборудованных зернохранилищ, качественных дорог, машинно-тракторных станций для ремонта сельхозтехники), то станет понятно, насколько сложно пришлось целинникам. Это что касается состояния основных фондов, которые составляют основу любого материального производства. Не менее остро стоял и вопрос обеспечения квалифицированными кадрами.

Поэтому можно сказать, что на целину отправляли все и всех – трактора и комбайны, сезонные десанты механизаторов из других районов страны, строителей, студентов в каникулярное время… То есть освоение новых земель было делом очень трудоемким, что не могло не сказаться на себестоимости каждого центнера целинного хлеба – она была выше, чем в центральных регионах СССР.

Кроме того, не стоит забывать о таком важном факторе, как специфические природно-климатические условия Казахстана. Они требовали специальных методов обработки почв, соответствующих сортов зерновых культур. Но все это не учитывалось, и потому уже через несколько лет начались проблемы, вызванные пыльными бурями и суховеями. А в целом это отражалось на общей урожайности зерновых, которая на целине практически всегда была ниже средних показателей по стране.

- Но неужели все эти моменты нельзя было просчитать заранее?

- Для лучшего понимания ситуации я процитирую фрагмент из доклада Мамбетали Сердалина-Шубетова перед возглавляемой графом И. Игнатьевым комиссией Сената по развитию торговли в Российской империи. В этом докладе, прозвучавшем еще в 1890 году, он выразил свое категорическое несогласие с планами по освоению целинных земель в казахской степи. И это было не проявление каких-то субъективных эмоций, а очень глубокое и аргументированное выступление.

"Традиционная форма животноводства, сложившаяся в казахских степях еще издревле, в ближайшие годы полностью сохранится. Насильственное навязывание таких нетрадиционных видов деятельности, как земледелие и производство зерна, способно впоследствии превратить эти земли в пустыни. В этих степях серьезное занятие земледелием затруднительно по двум видам причин – природным и экономическим. Суровые зимы и засушливое лето в ряде районов приведут к гибели посевов, и все труды пропадут даром. Одно дело, если бы земли в Казахстане были богаты черноземом. Но этого нет, и впечатление плодородия, которое возникает, глубоко обманчиво. К тому же водные ресурсы для обеспечения обильных урожаев в Казахстане недостаточны".

Разумные доводы представителя казахского общества были услышаны, и освоение целинных земель Казахстана в начале ХХ века получило ограниченный характер. Но спустя полвека оно все-таки приняло полномасштабный характер.

Верх взял так называемый волюнтаристский подход. Хотя справедливости ради следует напомнить, что в то время в СССР очень остро стоял продовольственный вопрос, решить который было невозможно без резкого увеличения производства зерна. Ведь зерно – это не только хлеб, но еще и фураж для скота.
- Приходилось читать и слышать, что освоение целины не самым лучшим способом отразилось на развитии в целом сельского хозяйства страны. Что вы можете сказать по этому поводу?

- Мнение о том, что форсированное освоение целины в той или иной степени способствовало консервации экстенсивного характера развития сельского хозяйства, думаю, не лишено оснований. Хотя бы потому, что на это уходили огромные ресурсы. По некоторым данным, в 1954-1961 годах на целину пришлась пятая часть всех вложений Советского Союза в сельскохозяйственный сектор. Поэтому вполне можно допустить, что данное обстоятельство сказалось на состоянии традиционных российских районов земледелия. Насколько это было критичным, сказать сложно – тут потребуются специальные исследования и расчеты. Но последовавший вскоре упадок российского Нечерноземья – это исторический факт.

- Освоение целины помогло стране решить зерновую проблему?

- На первоначальном этапе – да. А в целом за годы освоения целины в Казахстане, по разным оценкам, было произведено почти 600 миллионов тонн зерна. Это очень даже ощутимая прибавка к всесоюзному караваю, и она позволила в определенной степени снять остроту продовольственной проблемы в стране.

Но не стоит забывать, что это было достигнуто за счет интенсивной распашки целинных площадей. Так, за первые два года планировалось распахать 13 миллионов гектаров, однако в реальности распахали 33 миллиона. За этот же период было создано 425 зерновых совхозов.

Благодаря сверхконцентрации усилий и ресурсов, а также относительно благоприятным природно-климатическим условиям первых лет освоения целины на новых землях удалось получить сверхвысокие урожаи. А в последующем, начиная с середины 1950-х годов, от трети до половины всего производимого в СССР хлеба давал именно целинный клин.

Но потом наступил спад, и в самые неурожайные годы не удавалось собрать даже то, что посеяли. А еще через несколько лет случилась самая что ни на есть экологическая катастрофа: вследствие нарушения природного равновесия и прогрессирующей эрозии почв в 1962-1963 годах целинный край охватили пыльные бури. В результате этих негативных, с точки зрения агротехнологий, факторов эффективность возделывания земель упала на 65 процентов.

Одним словом, освоение целины – это сложный и многогранный процесс, в котором успехи и даже триумфы сменялись кризисными явлениями.

При разумном и взвешенном подходе, применении давно апробированных методов борьбы с эрозией почв, например, таких, как посадка защитных лесополос, освоение целины оправдывает себя. Могут дать эффект и некоторые агроприемы. Как бы то ни было, людям во все времена приходилось считаться с природными явлениями, учитывать их стихийность и непредсказуемость, противопоставлять им смекалку, выдержку и даже мужество. И тот факт, что сегодня Казахстан входит в когорту ведущих производителей зерна в мире, производя его до двух тысяч килограммов в расчете на душу населения, только подтверждает это. Хотя в абсолютных цифрах мы по валовому сбору зерновых заметно уступаем таким странам, как США и РФ, тем не менее, Казахстан в состоянии обеспечить основу своей продовольственной безопасности.

Кроме того, к нам проявляют интерес некоторые страны так называемого "третьего мира", поскольку им выгодны наши поставки зерна. Так что у нас есть своя ниша в мировой торговле зерном. И это немаловажный фактор в плане диверсификации наших экономических и торговых возможностей. Да и в смысле политического влияния это тоже важно.

А разве можно списать со счетов созданную за годы освоения целины разветвленную транспортную инфраструктуру, построенные поселки городского типа и центральные усадьбы целинных совхозов-гигантов, названия которых гремели на всю страну? А чего стоит создание уникальной водопроводной системы в северном Казахстане? Другое дело, что многое из этого мы не смогли удержать на уровне…

- На ваш взгляд, какие тенденции, в конце концов, возобладают при оценке истории освоения целины в Казахстане?

- Когда сегодня огульно критикуют целинную эпопею, многие не понимают, что имевшиеся негативные моменты относятся в основном к ее первоначальному этапу. А по прошествии двух десятилетий здесь, в принципе, была выстроена достаточно рациональная для наших условий система земледелия.

С другой стороны, неправильно было бы отрицать и очевидные просчеты. Например, резкое сокращение сенокосных и пастбищных угодий. А если вспомнить, что наряду с этим немало площадей отводилось под строительство населенных пунктов и их инфраструктуру, то все это вместе взятое стало основной причиной упадка традиционной для Казахстана отрасли – животноводства. Это становится заметным в наши дни, когда доля отечественных мясных и молочных продуктов в казахстанской торговой корзине уступает доле импортной продукции.

И, наконец, сугубо идеологический аспект (хотя с позиций дня сегодняшнего правильнее будет сказать, что он уже имеет ярко выраженный политический контекст). Из-за массового притока пришлого населения казахи стали национальным меньшинством в своей же стране. И последствия этого мы ощущаем до сих пор. Утрата национальных обычаев и традиций, проблемы с казахским языком, размывание национальной идентичности – все эти проблемы корнями оттуда. Демографическая ситуация в северных регионах страны до сих пор несет на себе печать времен массового освоения целины, и это тоже правда. У некоторой части представителей нетитульных этносов складывается ощущение, что такая демографическая картина была всегда. Отсюда провокационные спекуляции на тему северных территорий Казахстана.

История освоения целины до сих пор недостаточно исследована с научной точки зрения. Между тем, глубокий, комплексный и свободный от всякого рода инсинуаций подход позволил бы расставить точки над многими "i".

Напоследок не могу не затронуть еще один принципиальный момент. Анализ сегодняшней ситуации в аграрном секторе Казахстана показывает, что уровень и качество сельскохозяйственного производства в нашей стране не отвечают требованиям времени. Это обстоятельство не может не тревожить с точки зрения дальнейших перспектив развития республики.

Автор: Кенже ТАТИЛЯ
1 марта 2019

Источник - camonitor.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551768120
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