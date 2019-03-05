"Красная угроза": должны ли коммунисты уйти с политической арены Казахстана? - САМ

09:43 05.03.2019 "Красная угроза": должны ли коммунисты уйти с политической арены РК?



Антикоммунистическая истерия в Казахстане имеет свойство перманентно разгораться. А нередко дым появляется и без огня. Безусловно, процессу переосмысления исторического прошлого свойственно появление ритуальных жертв. Но насколько оправданно назначать на эту роль современных коммунистов?



Недавно портал Qamshy.kz обнародовал мнение профессора Аймуханбета Бейсембекова, члена Союза писателей Казахстана, который считает, что Коммунистическая народная партия Казахстана (КНПК), которую возглавляет Владислав Косарев, должна уйти из парламента.



"Нужно уже прекратить существование этой партии. Потому что она уничтожала казахов, никто не забудет этот геноцид. Да, в свое время коммунисты создали самое большое государство в мире, подняли на мировой уровень его экономику, политику, культуру. Но что она сделала для казахов? В годы голодомора около четырех миллионов казахов погибли или вынуждены были покинуть родину, за 70 лет 40 процентов казахов лишились своего языка, в 1949 году был открыт Семипалатинский полигон, в годы освоения целины в Казахстан переселяли бывших заключенных и представителей других национальностей, таким образом проводилась русификация населения, в 1986 году в ходе Декабрьских событий молодежь, выступившая против решения партии, была отчислена из вузов, посажена в тюрьмы… Список этот можно продолжать долго. Как гражданин Казахстана считаю, что Компартия не имеет морального права существовать и тем более сидеть в парламенте, и требую закрыть ее. Надеюсь, молодежь меня поддержит", - заявил он.



Насколько уместны и корректны претензии, высказанные профессором? Попытаемся разобраться. За комментариями мы обратились к экспертам, адресовав им следующие вопросы:

Имеет ли КНПК моральное право представлять интересы своего электората в парламенте?



Поддерживает ли мнение Аймуханбета Бейсембекова большинство казахстанцев?



Что дает населению, государству присутствие КНПК в парламенте?



Каковы перспективы коммунистов в Казахстане как политической силы?



Султанбек Султангалиев, политолог: "Попытки выдавить КНПК из легитимного поля – политический заказ"



- КНПК была образована в 2004 году и не является правопреемницей Компартии Казахстана. Обвинять современных коммунистов в репрессиях 1930-х годов или в массовом голоде столь же абсурдно, как обвинять граждан Монголии в разрушении древнего Отрара войсками Чингисхана. На последних парламентских выборах за КНПК отдали свои голоса, согласно официальным данным, свыше 535 тысяч казахстанцев. Поэтому партия имеет полное право представлять в мажилисе интересы своих избирателей.



Я внимательно прочитал статью Аймуханбета Бейсембекова (вы еще привели более-менее адекватные обвинения) и считаю, что она полностью состоит из набора шаблонов, штампов и выдумок, не подтвержденных историческими исследованиями, и пропитана типичной антикоммунистической истерией. Человек не является профессиональным историком, к тому же, судя по всему, не обладает навыками критического мышления, воспринимая на веру все, что соответствует его внутренним убеждениям, и ретранслируя сложившийся винегрет на читательскую аудиторию... Хотелось бы спросить профессора, далеко не мальчика, но мужа: где же он со своими "обличениями" был раньше, эдак в 70-80-х годах XX века?



Что касается антикоммунистической истерии, то она искусственно раздута, и мы видим эту риторику только в соцсетях и в некоторых националистически ориентированных СМИ. Обычным людям, занятым своими каждодневными проблемами, о которых казахские националисты даже не упоминают, совершенно не до того, чтобы вникать в исторические и идеологические споры. Молодое поколение, изучая отечественную историю по мифологизированным учебникам, конечно же, становится в определенной степени зомбированным в части антикоммунизма, но, уверяю вас, это временное явление. Идеологемы, вырабатываемые частью так называемой национальной интеллигенции и направленные на воспитание ненависти к прошлому собственного народа, – это политические однодневки, или, как выразился бы один видный националист, симулякры идеологии... Они способны лишь на короткое время замутнить сознание думающего человека, и не более того. Сама жизнь во всех ее суровых проявлениях капиталистической действительности заставит молодежь, лишенную социальных лифтов и обреченную на участь покорной и бесправной обслуги, задуматься о собственном настоящем и будущем своих детей, и тем самым обратиться к идеям социальной справедливости, которые всегда были фундаментом социалистических учений.



Но вернемся непосредственно к КНПК и к ее праву на существование в статусе парламентской партии.



Фракция "Народные коммунисты" состоит из семи депутатов. Несмотря на свою малочисленность, она является, пожалуй, самой активной в мажилисе. Конечно, в условиях, когда подавляющее большинство в палате имеет "Нур Отан", очень сложно отстоять свою точку зрения на тот или иной вопрос, добиться включения в принимаемый закон тех предложений, на которых настаивают – в интересах простого народа – коммунисты. Тем не менее, и довольно нередко, такие поправки проходят, встречая понимание у депутатов, представляющих другие политические партии.



Одним из приоритетных направлений в деятельности фракции КНПК остается работа с обращениями граждан и юридических лиц, в которых поднимаются, главным образом, социальные проблемы: низкий уровень материального обеспечения, отсутствие необходимых жилищных условий, неудовлетворительная работа коммунальных служб, тарифы ЖКХ, медицинская помощь, вопросы образования. За период с 2016-го по 2018-й депутаты провели почти полторы тысячи личных встреч с гражданами и рассмотрели примерно такое же количество обращений. Только в прошлом году ими были подготовлены 63 депутатских запроса, рассмотрены 654 обращения от физических и юридических лиц, приняты 680 граждан. За каждым таким фактом стоит кропотливая работа с выяснением всех обстоятельств. И это помимо основной деятельности в рабочих группах и комиссиях, которую ежедневно ведет каждый депутат.



Например, Владислав Косарев при поддержке фракции открыто выступил против поправок в Земельный кодекс и 13 апреля 2016 года направил от ее имени депутатский запрос правительству, в котором была выражена крайняя обеспокоенность непродуманностью нововведений, содержался призыв не допустить продажи земли. Данный запрос сыграл роль спускового механизма, который вызвал широкую общественную реакцию, в результате чего правительство было вынуждено пересмотреть поправки в Земельный кодекс, а глава государства после рассмотрения всех обстоятельств сложившейся ситуации объявил на них мораторий.



Коммунисты не были бы коммунистами, если бы не ставили во главу угла принципы социальной справедливости. Тем самым они неустанно напоминают органам исполнительной власти о необходимости повышения роли государства в деле социальной защиты граждан. И одним из плодов подобной партийной политики стало повышение размера минимальной заработной платы и увеличение доходов отдельных категорий населения с 2019 года.



Даже очень краткое перечисление инициатив депутатов фракции "Народные коммунисты" свидетельствует о большой и разноплановой работе, которую на благо страны и ее граждан проводят в нижней палате парламента представители КНПК.



Теперь что касается дальнейших перспектив. Сегодня у народных коммунистов нет шансов прийти к власти. Тем не менее, в качестве парламентской оппозиции КНПК объективно востребована не только обществом (оно получает хоть какую-то возможность донести до власти через депутатов-коммунистов свои требования), но и самой ныне существующей политической системой, которая нуждается в конструктивной критике для устранения имеющихся недостатков. Попытки выдавить КНПК за пределы легитимного политического поля посредством дискредитации и вот таких вот призывов к запрету ее деятельности – это социально-политический заказ от определенной группы влияния в правящей элите. Но такие действия не дадут ничего хорошего ни обществу, ни самой элите. Ведь ликвидация КНПК приведет к возникновению еще одного очага уже "левого" радикализма в той значительной электоральной нише, в которой сейчас прочно укрепились народные коммунисты.



Мирас Нурмуханбетов, один из основателей форума "Жана Казахстан": "Коммунизм как идеология и коммунисты как партия должны уйти в прошлое"



- Если говорить о "моральном праве", то, думаю, мало кто в парламенте имеет право представлять народ. Впрочем, если у КНПК электорат такой же, как она сама, то они друг друга стоят. Хотя не уверен, что эта партия пролезла в мажилис, набрав необходимый процент голосов избирателей. Но то, как у нас проводятся выборы, – это уже другой вопрос.



Что касается Аймуханбета Бейсембекова, то он имеет право на выражение своих мыслей, которые к тому же родились не на пустом месте и реально отражают мнение части общества. С правовой точки зрения его претензии, может быть, неуместны, тем более что КНПК не является правопреемницей Компартии Казахской ССР. К сожалению, не читал полностью материал и не знаю, что Бейсембеков говорил об этом. Здесь важно, от чего он отталкивался, нужно убедиться в том, что фраза не вырвана из контекста. Поэтому мне трудно судить об "уместности и корректности" высказываний профессора. Но раз вопрос задан, то вкратце отвечу.



Данная тема (как и многие другие) не будировалась бы в обществе, если бы в Казахстане начался процесс декоммунизации. Здесь много факторов, субъективных и объективных оценок, но я уверен в одном: мы уже очень многое проиграли, не дав ходу этому процессу на заре независимости. Полагаю, что большинство в нашем обществе поддержит такое мнение. Но это опять-таки другой, более объемный вопрос.



Не буду повторять банальные вещи про "карманную оппозицию", "раскол в КПК", "руку Москвы" и скажу просто: абсолютному большинству населения Казахстана присутствие КНПК в парламенте ничего не дало. Более того, ничего это не дало даже электорату самой, извините, партии. Поэтому вряд ли кто-то вспомнит положительные инициативы "народных коммунистов". А вот коллекционеры скринов могут привести много примеров, когда КНПК и ее "партийные бонзы" выступали в неприглядном виде. Нередко там проскальзывают, мягко говоря, сомнения по поводу нашей независимости и постоянные оглядки на "северного соседа". Но один запоминающийся момент я все же назову. Это когда Владислав Косарев в марте или в начале апреля 2016 года поднял вопрос о новом Земельном кодексе. Он выступил с критикой, но это была какая-то странная критика – в кулуарах парламента, а не с его трибуны. Что-то вроде разовой акции в виде вброса в общество. Об этом я писал в том числе на страницах вашей газеты.



Искренне надеюсь, что перспективы у КНПК в нашей стране будут просто никакие. Понятно, что для коммунистов и "народников" в Казахстане в социальном плане создана благоприятная почва. Но мы все знаем, чем это может закончиться. И нет особой разницы, собираются они отвечать за преступления большевиков или будут молча игнорировать их, - в любом случае я бы хотел, чтобы коммунизм как идеология и коммунисты как партия ушли в прошлое.



Андрей Чеботарев, директор Центра актуальных исследований "Альтернатива": "Перспективы "народных коммунистов" всецело зависят от планов Акорды"



- С точки зрения представительства интересов разных слоев и групп общества в органах государственной власти КНПК имеет право на обеспечение этого представительства. Судя по всему, ее преимущественно поддерживает определенная часть наемных работников и пенсионеров. Другое дело, что действующие в Казахстане избирательная система и система парламентаризма фактически делегитимизируют данное представительство. Определенные категории населения совсем не представлены в парламенте (например, молодежь, сельчане, оралманы и т.д.). А те, что представлены, не могут рассчитывать на полноценное выражение и защиту своих интересов. Но это обстоятельство касается всех присутствующих в мажилисе партий, включая и "Нур Отан". Пока все жестко контролируется президентом и его администрацией, которые решают, кому и сколько мест выделить в парламенте, маслихатах и чем должны заниматься депутаты, ситуация не изменится.



Что касается призыва господина Бейсембекова, то здесь все неоднозначно. С одной стороны, коммунистическая идеология и символика действительно ассоциируются с негативными процессами советского времени и их последствиями. Поэтому "народным коммунистам", позиционирующим себя как приверженцев ценностей и идей марксизма-ленинизма, следует четко выразить свое отношение ко всему тому, что стало следствием, как отмечено в программе КНПК, "извращенной теории и практики социалистического строительства". С другой стороны, если говорить о политической ответственности за действия и бездействие советской власти, то тогда она объективно коснется всех бывших представителей партийно-комсомольской номенклатуры, составляющих ядро политической элиты суверенного Казахстана, а не только актива КНПК. К тому же эта партия не призывает к революции через вооруженное восстание, к отмене частной собственности, к своей монополии на власть и идеологию и т.п. То есть не действует в духе ортодоксального большевизма. Каких-либо правовых оснований для запрета КНПК не наблюдается.



В политическом отношении "народных коммунистов" можно отнести к той категории партий, которых в политической науке называют "партиями-сателлитами" из-за их лояльности к действующей власти и сотрудничества с правящей партией (в нашем случае с "партией власти"). Примечательно, что, будучи противником капитализма, КНПК фактически никак не оппонирует олицетворяющей этот строй правящей элите страны. Более того, она входит вместе с "Нур Отаном" и другими партиями, кроме ОСДП, в Общенациональную коалицию демократических сил "Казахстан-2050". Вместе с тем, "народным коммунистам" следует отдать должное за то, что они поднимают в парламенте и на других площадках актуальные вопросы социального характера. А в общественные приемные КНПК обращаются люди, которые не рассчитывают быть выслушанными и не могут добиться решения своих вопросов на официальном уровне.



В общем, применительно к КНПК есть факторы и "за", и "против". С самого начала своего создания (в результате раскола в 2004 году оппозиционной и впоследствии ликвидированной в судебном порядке Компартии Казахстана) она стала частью партийной системы, выстроенной властями. В соседней России, кстати, в аналогичном положении находится КПРФ. Поэтому в обозримом будущем перспективы "народных коммунистов" всецело будут зависеть от интересов и планов Акорды. Хотя, безусловно, политическую судьбу этой и других казахстанских партий должны решать исключительно избиратели.



Автор: Асель Омирбек

5 марта 2019 Источник - camonitor.kz

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