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|Не мой вассал... Саудовский король лишил подданства Хамзу бен Ладена
10:17 05.03.2019
Саудовская Аравия лишила подданства Хамзу бин Ладена
Власти Саудовской Аравии лишили подданства Хамзу бин Ладена, сына Усамы бин Ладена, бывшего лидера террористической группировки "Аль-Кайда", убитого американским спецназом на территории Пакистана в мае 2011 года. Соответствующее распоряжение МВД Саудовской Аравии было опубликовано в пятницу в правительственной газете.
Госдепартамент США заявил в четверг, что американские власти предлагают награду до 1 миллиона долларов за информацию о местонахождении Хамзы бин Ладена. В США его считают одним из главных руководителей "Аль-Кайды".