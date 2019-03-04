$50 млн наликом уже пришли в Ташкент. Президент Мирзиеев доложил, что получил от рос-буржуйчика Усманова первый транш гум-помощи

10:23 05.03.2019

Алишер Усманов отправил $50 млн наличными, деньги уже пришли в Ташкент, - Мирзиеев

Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов самолично предложил финансовую помощь для в Наманганской области в размере $50 млн. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 1 марта в ходе визита в Наманганскую область. Видеозапись с заседания транслировалось телеканалом "Узбекистан24".



"По программам "Обод кишлок" ("Благоустроенное село") и "Обод махалля" ("Благоустроенная махаля") Алишер Усманов сделал мне предложение. Если вы разрешите, товарищ президент, я дам 50 млн долларов США для развития программы "Обод кишлок" в Наманганской области, как вы это примите, сказал он. Я отметил, что каждый район получит по 20-25 млрд сумов ($2,3-$3 тыс - прим.ред). Я открыто скажу, деньги уже прибыли в Ташкент. Это не было обещанием, он отправил наличные. Мы должны гордиться такими соотечественниками", - сказал Мирзиеев.



В ходе мероприятия глава государства также заявил, что в городе Намангане откроется молодежный бизнес центр имени Алишера Усманова. В центре зарубежные специалисты будут обучать молодежь навыкам бизнеса.



Напомним, что уроженец города Чуст, Наманганской области Алишер Усманов занял 118 место в списке самых богатых людей Forbes в 2018 году. Состояние Усманова журнал оценил в 12,5 млрд долларов. Среди россиян Усманов занимает 10 место. По данным Forbes, первое состояние Усманов сделал на производстве пластиковых пакетов, настолько дефицитном в СССР товаре, что люди мыли их и повторно использовали.