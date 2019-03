Реплика из Поднебесной: зачем Китай "скопировал" Красную планету

13:28 05.03.2019 В КНР предложили туристам и исследователям испытать себя в условиях жизни на Марсе



Евгения Приемская



Первая в Поднебесной "марсианская база" открылась в начале марта на северо-западе страны - об этом сообщили сразу несколько англоязычных китайских СМИ. В КНР говорят, что площадка, расположенная в безлюдной каменистой пустыне, будет использоваться не только для проведения исследований и подготовки космонавтов, которые впоследствии смогут принять участие в полете на Красную планету, но и для привлечения туристов. Что представляет собой этот проект и является ли он символом научно-технического прорыва или просто экзотическим аттракционом, разбирались "Известия".



Марсианская пустыня



На то, чтобы создать у подножия Тибетского нагорья - одного из самых высоких в мире - полноценный "марсианский" лагерь с эффектом полного погружения (так по крайней мере обещают создатели), у китайских специалистов ушло чуть больше полугода.



О планах по созданию такой площадки в Поднебесной СМИ впервые сообщили летом 2017 года, официальное соглашение было подписано в июле 2018-го, и примерно тогда же началось само строительство.



Завершилось оно вслед за сенсационным успехом китайской космической программы - только в начале января 2019-го китайский зонд первым в мире смог приземлиться на обратной (или "темной") стороне Луны и даже отправил на Землю уникальные фотографии ее поверхности. В целом же, как писал The Atlantic еще в начале 2017-го, страна, претендующая на звание новой космической державы, начала планомерно наращивать количество пусков еще с 2016 года.



Именно Марс, который до сих пор оставался для человечества недостижимым, был объявлен одной из главных целей китайской космической программы. Осенью 2018-го представитель Китайского национального космического управления на полях научного форума рассказал журналистам, что первые попытки отправить космический аппарат к Красной планете в Поднебесной рассчитывают сделать уже в 2020 году, а первый успешный беспилотный полет планируется совершить к 2021 году. Открытие специализированного центра может свидетельствовать о серьезности намерений китайской космической отрасли в отношении полета на Красную планету.



Как следует из сообщений национальных СМИ, его территорию поделили на две части: первая имитирует процесс высадки на Марс, а вторая - собственно жизнь на Красной планете (по крайней мере то, какой человечество ее представляет на данный момент). Ожидается, что вторая площадка, оснащенная палатками и стационарными постройками, сможет вместить около 160 человек.



"Стиль местных построек повторяет будущие условия жизни на Марсе. Среди зданий есть, например, штаб-квартира и "марсианские хижины", которые позволят посетителям почувствовать эффект погружения и испытать на себе все сложности выживания", - цитирует South China Morning Post менеджера лагеря Гао Джунлинь.



Как уточняет китайское издание Global Times, в том числе "постояльцы" смогут попробовать себя в решении бытовых задач - например, вырастить картошку или получить солнечную энергию в условиях Красной планеты.



"Марсианскую базу" для туристов и ученых построили в Китае



Создание "самого неземного места на Земле", как его назвал Джунлинь, по его словам, обошлось Поднебесной примерно в $30 млн.



В поисках внимания



Это далеко не первая попытка имитации "марсианской" жизни на Земле, однако первая, реализованная в таких масштабах. Так, например, в самом Китае в первую очередь ссылаются на проект NASA, который реализуется на Гавайях с начала 2010-х, и на проект "Марс 500", который проводился с 2010 года в Москве.



Однако и в Москве, и в США речь шла об ограниченном числе участников и довольно жестких временных рамках. Так, "марсианский" пункт NASA на Гавайях действует с 2013 года - он был создан в рамках подготовки к миссии на Марс, которую США рассчитывают осуществить к 2030-му. Он представляет собой здание в форме купола диаметром около 12 м, стоящее на склоне вулкана Мауна-Лоа, в котором группы добровольцев должны оставаться в полной изоляции на протяжении от нескольких месяцев до года. Принять участие в эксперименте могут желающие со всего мира, но подходящих кандидатов тщательно отбирают в NASA.



В начале 2018 года туда заселилась очередная группа, состоявшая из четырех человек, - она должна была провести в полностью автономном комплексе восемь месяцев, однако спустя меньше недели эксперимент был прерван досрочно после того, как один из участников эксперимента получил удар током.



Еще раньше, в 2010 году, в российской столице стартовала финальная стадия проекта "Марс 500", призванного имитировать полет на Красную планету. Он начался еще в 2007 году: подготовительный период включал в себя несколько более краткосрочных экспериментов, в одном из которых в том числе принимал участие известный российский космонавт Сергей Рязанский.



Для участия в финальной - и наиболее масштабной - части ученые (эксперимент проводился специалистами Института медико-биологических проблем РАН при поддержке Европейского космического агентства) отобрали 11 добровольцев, к испытаниям в итоге были допущены шестеро из них.



Граждане России, Италии, Франции и в том числе Китая провели в специальном модуле в полной изоляции 520 дней. Ровно столько, по расчетам ученых, должен занимать полет на Красную планету и обратно. Внутри модуля была воссоздана обстановка космического корабля, а также поверхность самой Красной планеты, и пока ученые следили за физическим и психологическим состоянием участников, сами они, находясь внутри модуля, успели провести несколько научных экспериментов.



Эксперимент успешно завершился в мае 2011 года, при этом его общая стоимость для "Роскосмоса" и РАН, как писал "Интерфакс", оценивалась примерно в $15 млн. Некоторые космонавты и ученые тогда отмечали, что точно воссоздать условия полета на Земле просто невозможно, поэтому неясно, были ли затраты полностью оправданны. Тем не менее большинство специалистов (включая тех, кто был настроен к "Марсу 500" критически) признали значимость проекта - в первую очередь благодаря тому, что он позволил не только решить отдельные научные задачи, но и привлечь внимание широкой публики.



Между наукой и туризмом



Создание "марсианского" лагеря у подножия Тибетских гор, судя по заявлениям Китая, во многом направлено именно на привлечение внимания, в том числе молодежи, к теме освоения Красной планеты и космоса в целом.



Если российская и американская инициативы, несмотря на резонанс, который они вызвали в СМИ, оставались в первую очередь научными проектами, то в КНР сразу заявили, что намерены "поделить" новую площадку между учеными, астронавтами и туристами. И кто из них получит "большую" часть, пока неясно.



Еще в 2017 году, когда проект только начал обсуждаться, в правительстве префектуры Цинхай его заявляли именно как культурный и образовательный центр, направленный на популяризацию науки, объяснил South China Morning Post чиновник местного муниципалитета Ма Венву.



Из официального сообщения, размещенного на сайте префектуры Хайси-Монголо-Тибетского автономного округа (именно там располагается лагерь) в декабре 2017-го, следовало, что проект должен существовать где-то на грани между культурой, образованием и наукой. Кроме того, отмечалось в тексте, не исключено, что в будущем там будут проводиться съемки научно-фантастических фильмов.



Лю Сяокун, представитель Китайской академии наук, занимающийся космическими исследованиями (в том числе и исследованиями Луны), тогда же объяснял журналистам, что создание такой площадки поможет развитию внутреннего туризма в северной провинции Цинхай.



Выбрать именно эту площадку решили из-за особенностей местного ландшафта: пустынное Тибетское нагорье, которое занимает большую часть территории провинции, известно своими ярдангами - вытянутыми каменистыми горными грядами, столетиями формировавшимися под влиянием ветровой эрозии. Как заверяют китайские ученые, такой пейзаж максимально близок к тому, что было обнаружено исследователями на Марсе. Тем более что камни здесь имеют характерный красноватый оттенок.



Сказалась также и пустынность этих мест: Цинхай считается одной из самых малонаселенных территорий Китая. Предполагается, что если туристов в первую очередь может привлечь внешнее сходство местных гор с Красной планетой, то потенциальные космонавты могут использовать местную инфраструктуру для вполне реальных тренировок в ходе подготовки к анонсированной миссии 2021 года.



"Эта площадка предоставит новые возможности для государственных исследований, связанных с Марсом, одновременно помогая развивать и поощрять страсть следующего поколения к изучению воздушного и космического пространства и, в частности, Марса", - рассказал журналистам China News Service Пан Гуи, руководитель культурного департамента Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации.



При этом относительно научной ценности этой площадки единого мнения у специалистов нет - в том числе и в самом Китае. В частности, в 2017 году один из сотрудников Пекинского университета рассказал журналистам The Guardian, что "симулякр Марса вряд ли сможет достаточно приблизиться к оригиналу".



Об этом же в 2017 году, впрочем, говорил и ученый Лю Сяокун, участвовавший в создании центра. Он пояснил South China Morning Post, что это будет "скорее тематический парк", нежели серьезная площадка для подготовки космонавтов.



Опытным путем



Тем более что центр открывается на фоне растущего интереса китайской публики к научно-фантастическим книгам и фильмам, связанным с темой освоения космоса (происходит это, скорее всего, как раз на фоне космической гонки, набирающей обороты в Китае).



В качестве примера можно привести фильм "Блуждающая Земля" (Wandering Earth), вышедший в январе 2019 года и получивший позитивные отзывы, в том числе и на англоязычных ресурсах, - у ленты высокий рейтинг на IMDB (7,4 из 10 возможных), и на популярном портале RottenTomatoes, который собирает отзывы на кинопремьеры (77%). На фоне успеха ленты, основанной на произведении китайского же фантаста Лю Цысиня, некоторые ресурсы заговорили о феномене китайского сай-фай.



Кроме того, интерес к теме космоса накладывается на общую популярность тематических парков в стране - в 2016-м ему предрекали мировое лидерство к 2020 году. В 2018 году его объемы оценивались примерно в $5 млрд, при этом индустрия продолжала расти - в основном благодаря увеличению доходов населения.



Но если представители увеличивающейся прослойки среднего класса предпочитают парки аттракционов и дельфинариев, то более состоятельные жители Поднебесной тратятся на развлечения, позволяющие получить уникальный опыт, - например, на туры в Арктику или поездки во Внутреннюю Монголию, где им предлагается жить по законам древних кочевников.



Британское издание The Guardian, например, еще в 2017 году сравнивало посещение будущего "марсианского" центра с глэмпингом - жизнью в "полевых" условиях, напоминающих условия, в которых жили монгольские кочевники, но в полностью обустроенных палатках, часто оснащенных в том числе электричеством и водопроводом.



Укладывается идея космического парка и в другую популярную концепцию - в Поднебесной давно гордятся своим умением создавать точные реплики мировых достопримечательностей, воспроизводя в том числе целые города.



Несмотря на то что китайские чиновники и представители самого центра в своих интервью подчеркивают, что он открыт для посещения туристами, точных цен они пока не сообщали, поэтому, во сколько может обойтись посещение "Марса на Земле", пока неясно. Источник - Известия

