В Алматинском суде заступаясь за друга умер от инфаркта журналист Н.Есмырза

14:20 05.03.2019

Скончался журналист Нагашыбай Есмырза

Нагашыбаю Есмырза было 59 лет.



В Алматы скончался журналист Нагашыбай Есмырза. У него случился сердечный приступ в здании алматинского городского суда, сообщает Sputnik Казахстан.



Мужчине стало плохо с сердцем в здании горсуда. Он пришел на заседание по делу общественного деятеля Серикжана Балиша.



Заместитель главного врача Алматинской станции скорой медицинской помощи Шайхидин Бадиров сообщил, что Нагашыбай Есмырза умер в карете скорой медицинской помощи.



- У него произошел острый инфаркт миокарда, случился кардиогенный шок. Пациент находился в состоянии клинической смерти. В течение восьми минут после того, как он был госпитализирован медиками, он скончался, - заявил врач.

Нагашыбаю Есмырза было 59 лет.