 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 05.03.2019
23:25  Жуткое убийство ферганского школьника. Упыри-мажоры заставили проглотить карбид
22:19  Эмира Чукуева (экс-главу ОАО "Аэропорт Манас") выбрали вождем кыргызского племени "Солто"
22:08  Лукашенко заявил о повороте вспять процесса евразийской интеграции
21:37  Италия признала законным арест казахских активов по т.н. "делу Стати"
20:24  В Бишкеке осудили на 9 лет л/с Андрея Гойхмана из дырявого "Росинбанка"
17:34  Продажа детей в Бишкеке. Два врача признались в подделке документов, - 24.kg
15:48  Битва на Калке. 1223 год. Русские и половцы против татар и монгол
14:55  В таджикском Худжанде изловили секс-ВИЧ-террористок
14:20  В Алматинском суде заступаясь за друга умер от инфаркта журналист Н.Есмырза
13:28  Реплика из Поднебесной: зачем Китай "скопировал" Красную планету
13:25  Узбекистан. Наши Воры – всем ворам Воры. Ч. 2, - Б.Мусаев
13:15  С горя от ухода японской жены покончил с собой фронт-мен "The Prodigy" Кит Флинт
10:23  $50 млн наликом уже пришли в Ташкент. Президент Мирзиеев доложил, что получил от рос-буржуйчика Усманова первый транш гум-помощи
10:20  "Atda wepa-da bar, sapa-da" ("У коня есть и преданность, и веселье"). Аркадаг написал новую книжку про лошадок
10:17  Не мой вассал... Саудовский король лишил подданства Хамзу бен Ладена
10:13  Военный разгром "халифата". Это конец или... начало, - В.Овчинский
09:43  "Красная угроза": должны ли коммунисты уйти с политической арены Казахстана? - САМ
09:42  Целинная эпопея в Казахстане: что она дала и что отняла? (история) - Б.Турсумбаев
09:10  КырГенпрокуратура продолжает охоту за активами Бакиева
08:59  Астана. На Мамина навесили председательствование в совете директоров нацхолдинга "Байтерек"
08:56  Командующим внутренними войсками Киргизии назначен верный "ошмяк" Исламбек Кенжекулов
08:39  Между их исламскими величествами. Путин собрался в турне по странам Востока, - "Къ"
08:26  Российские ЧВК активно воюют в Ливии, - Telegraph
08:06  Гуайдо под защитой западных послов пробрался обратно в Венесуэлу и призвал к мятежу
07:48  Тайна смерти главврача Елбасы. Ахетов умер от сердечного приступа... с ножом в боку
07:43  Что стоит за призывами закрыть русские школы в Казахстане? - Ж.Байхожа
07:41  Зачем Ленин подарил туркам гору Арарат. Заигрыши с ататюрками до добра не доведут, - Т.Сагдиев
07:32  Ядерное противостояние Индии и Пакистана. Оружие массового поражения как средство воспитания соседа, - Г.Шехтман
00:47  Набиулина посовещалась с Путиным как еще напакостить рос-экономике
00:46  Айяй-Айка. Мигранты как новый идеологический жупел
Понедельник, 04.03.2019
20:11  Китайские долги: стратегическое преимущество или фундаментальная угроза?
20:09  Оппозиция Индии: Нарендра Моди украл у ВВС $4,2 млрд
20:07  Тайвань наигрался в демократию, - China Times
18:11  Нилуфар Рафиева из Таджикистана победила в конкурсе "Краса народов земли Владимирской"
17:44  В Тадже новые: секретарь Совбеза (Ватанзода) и помощник Рахмона по праву (Ализода)
16:12  В Астане арестован директор Пирамидки Елбасы ("Дворца мира и согласия") г-н Арын
15:27  Экс-замакима Абишев с братом арестованы за воровство колясок у Карагандинских инвалидов
15:03  Убийство экономики России. "Таргетирование инфляции" и роль Центробанка, - В.Катасонов
15:02  Современный мир обречен. Мы живем в последней стадии материальной цивилизации, - А.Дугин
14:58  Таджикистан. ТЭО "ПИВ" обрело своего Эдварда Сноудена
13:36  Мовы тон: Киев готовится к тотальной украинизации, - А.Ведруссов
13:35  Торговые войны или новая глобализация. Место России, - Ю.Пискулов
13:33  Третий лишний: Индия отказалась от помощи в конфликте вокруг Кашмира, - И.Шекоян
11:49  Россия приведет "Турецкий поток" в Сербию, - П.Искендеров
11:27  Ким Чен Трамп. Американская дипломатия - наивность + дилетантизм, - Le Monde
11:25  Site Violet - темная тайна Литвы. За этим названием скрывается тюрьма ЦРУ, - Рудольф Херманн
11:17  Узбекистан. Наши Воры – всем ворам Воры, - Б.Мусаев
11:03  Кто за что не отвечает... Новое распределение обязанностей между каз-вице-премьерами
10:54  Пригорюнил толстопузиков. Мирзиеев потребовал от узбекских силовиков сбросить лишний вес
10:50  В Киргизии дебатируют закон о запрете осужденным за коррупцию баллотироваться в депутаты и президенты...
10:27  Казахам надоело проигрывать... Спор по поводу козлодранья (кок бору) политизировался, - Ира Келдибекова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
В таджикском Худжанде изловили секс-ВИЧ-террористок
14:55 05.03.2019

В Худжанде по 1 году тюрьмы получили женщины, которые осознанно заражали мужчин ВИЧ

Зная о своем статусе, они вступали в незащищенные интимные связи.

В Худжандском горсуде завершились два процесса, в которых на скамье подсудимых сидели женщины, заразивший ВИЧ нескольких мужчин.

На скамье подсудимых были 22-летняя жительница города Худжанда и 30-летняя жительница Б. Гафуровского района области. Процессы проходили по отдельности, сообщили в горсуде Худжанда.

Суд признал 22-летнюю жительницу города Худжанда виновной в совершении преступления, предусмотренным частью 1 статьи 125 (Заражение ВИЧ-инфекцией) и приговорил к одному году лишения свободы.

"У нее двое несовершеннолетних детей, которых устроили в детский дом, а ее муж - также ВИЧ-инфицированный, отбывает наказание в колонии за кражу", - сообщили в суде.

Источник сообщил, что осужденная была танцовщицей в одном из ночных клубов Худжанда.

"В разное время она имела незащищенные интимные отношения с 4 мужчинами, которые сейчас находятся под наблюдением", - отметил источник.

При этом о положительном ВИЧ-статусе ей сообщили еще в 2015 году в Центре по борьбе со СПИД по Согдийской области.

В деле другой осужденной - 30-летней жительницы Б. Гафуровского района - фигурируют 12 мужчин.

Она также осуждена по статье 125 и приговорена к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.

Обе женщины будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Напомним, на пресс-конференции по итогам 2018 года прокурор Согдийской области Хабибулло Вохидов выразил обеспокоенность ростом случаев осознанного заражения людей ВИЧ-инфекцией.

"Если в период 2018 года на территории области было возбуждено 6 уголовных дел по статье 125, то только в январе 2019 года было возбуждено 7 таких дел в отношении ВИЧ-инфицированных лиц", - сообщил тогда прокурор.

По его словам, в 2018 году на территории области было зарегистрировано 387 нововыявленных носителей ВИЧ, 239 из которых составили женщины.

5 марта 2019
Мавлюда Рафиева, специально для Asia-Plus

Источник - news.tj
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551786900
Новости Казахстана
- Аскар Мамин поручил госорганам мобилизоваться для выполнения программы "Нұрлы жол"
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел встречу с Генсеком Всемирной таможенной организации К. Микурия
- Евразийский союз можно критиковать сколько угодно, но он работает
- Кадровые перестановки
- В Мажилисе обсуждены поправки по вопросам регулирования миграционных процессов и по вопросам труда
- Испортить работу Аскару Мамину способен только саботаж и подпольные игры - Ашимбаев
- Анатолий Стати и др. ("Стати") против Республики Казахстан ("РК"): Решение Апелляционного суда г. Рим от 1 марта 2019 года
- "Qazaq Air" получила допуск на выполнение международных авиамаршрутов
- Юнкер на все руки
- "Правопорядок" в Алматы: очередной секс-притон накрыт в мегаполисе
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  