В таджикском Худжанде изловили секс-ВИЧ-террористок

14:55 05.03.2019

В Худжанде по 1 году тюрьмы получили женщины, которые осознанно заражали мужчин ВИЧ



Зная о своем статусе, они вступали в незащищенные интимные связи.



В Худжандском горсуде завершились два процесса, в которых на скамье подсудимых сидели женщины, заразивший ВИЧ нескольких мужчин.



На скамье подсудимых были 22-летняя жительница города Худжанда и 30-летняя жительница Б. Гафуровского района области. Процессы проходили по отдельности, сообщили в горсуде Худжанда.



Суд признал 22-летнюю жительницу города Худжанда виновной в совершении преступления, предусмотренным частью 1 статьи 125 (Заражение ВИЧ-инфекцией) и приговорил к одному году лишения свободы.



"У нее двое несовершеннолетних детей, которых устроили в детский дом, а ее муж - также ВИЧ-инфицированный, отбывает наказание в колонии за кражу", - сообщили в суде.



Источник сообщил, что осужденная была танцовщицей в одном из ночных клубов Худжанда.



"В разное время она имела незащищенные интимные отношения с 4 мужчинами, которые сейчас находятся под наблюдением", - отметил источник.



При этом о положительном ВИЧ-статусе ей сообщили еще в 2015 году в Центре по борьбе со СПИД по Согдийской области.



В деле другой осужденной - 30-летней жительницы Б. Гафуровского района - фигурируют 12 мужчин.



Она также осуждена по статье 125 и приговорена к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.



Обе женщины будут отбывать наказание в колонии общего режима.



Напомним, на пресс-конференции по итогам 2018 года прокурор Согдийской области Хабибулло Вохидов выразил обеспокоенность ростом случаев осознанного заражения людей ВИЧ-инфекцией.



"Если в период 2018 года на территории области было возбуждено 6 уголовных дел по статье 125, то только в январе 2019 года было возбуждено 7 таких дел в отношении ВИЧ-инфицированных лиц", - сообщил тогда прокурор.



По его словам, в 2018 году на территории области было зарегистрировано 387 нововыявленных носителей ВИЧ, 239 из которых составили женщины.



5 марта 2019

Мавлюда Рафиева, специально для Asia-Plus