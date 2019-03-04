Битва на Калке. 1223 год. Русские и половцы против татар и монгол

15:48 05.03.2019

Приближение орды



В 1220 году монголы завоевали Самарканд. Хорезмшаху удалось сбежать. Стараясь избежать восстановления влияния шаха, три тумена степняков во главе с сыном Чингисхана Джучи преследовали отступающих. Погоня привела к встрече монголов с неизвестными землями и народами.



Два тумена Джэбэ и Субэдэя прошли по предкавказью огнем и мечом. Вскоре монголы столкнулись с аланами и половцами. Напуганные военной угрозой и слухами о нашествии, аланы и половцы собрали объединенное войско.



Монголы пообещали не воевать с половцами, так как те являются родственниками - степняками. Половецкие ханы, получив богатые подарки, увели бойцов с поля боя, бросив союзников. Монголы разбили аланов и сразу же начали поход в половецкие степи. Все военные столкновения монголов и половцев заканчивались одинаково – полной победой Джэбэ и Субэдэя.



Разгромив племена причерноморских степей, монголо-татары впервые появились в Крыму, где взяли Судак. Из Черного моря и Волжской Булгарии купцы привозили на Русь рассказы о нашествии, которому никто не может противостоять.



Подготовка похода



Половецкий хан Котян Сутоевич попросил Мстислава Удатного о защите, предложив пойти походом на монголов объединенным войском.



Страх перед нашествием заставил вечно враждующих князей собраться на совет в Киев.



Южнорусские княжества решили собрать объединенную рать. В походе принял участие Мстислав Киевский, Мстислав Черниговский, Мстислав Удатный, юный Даниил Романович Галицкий и два десятка менее знатных удельных князей. Владимирский князь Владимир Константинович также обещал присоединиться к военному походу.



Сбор войск был назначен на "варяжском острове" Днепра (в современности Запорожье, ост. Хортица).



В обозначенный срок дружина Владимирского княжества, второго по военному потенциалу княжества Руси, не пришла. Владимир Константинович выдвинулся в поход, но не спешил на битву. В степь решили выступать без владимирцев и суздальцев.



В объединенном войске князей было 1400 дружинников и 2100 воинов из городского ополчения. Коалиция князей соединилась с 3000 половцев и 500 наемниками из числа бродников.



Вскоре в лагерь князей прибыли монгольские послы, сообщившие, что не хотят раздора со славянами и воюют только с половцами. Послов убили в тот же день.



Семитысячному войску, не имевшего опыта совместных битв, предстояло встретиться с 13 тысячами монголов, воевавших плечом к плечу более пяти лет и имевших общее командование.



Битва на Калке



Русские князья разбили укрепленный лагерь на скалистом берегу реки. Между тремя наиболее влиятельными князьями (Мстислав Удатный, Мстислав Романович Киевский, Мстислав Черниговский) случился разлад.



Ссора привела к отсутствию единого командования в походе.



Мстислав Романович Киевский остался в укрепленном лагере с 1200 воинами. Элита русского войска: киевская дружина и киевский городской полк уклонились от боя с монголами. Остальные полки переправились на другой берег реки.



После форсирования реки коалиции пришлось принять бой. Черниговская дружина атаковала монголов. Даниил Романович Галицкий возглавил атаку. Вскоре Даниил получил ранение, но ему на помощь вовремя подоспел родственник - князь Луцкий.



Несмотря на превосходящую численность противника, дружины сдерживали атаки монголов. Командование на себя взял Мстислав Удатный. Мужественно держали свои позиции князь Олег Курский, Даниил Галицкий и остальные дружины.



Стройный порядок обороны нарушили побежавшие половцы.



Несколько тысяч половецких всадников врезались в княжеские дружины. В полках началась сумятица, боевой строй был нарушен. Не было видно боевых знамен, вокруг которых воины всегда собирались при отступлении. Дружинники не могли сориентироваться, где точка сбора. Исход боя был предрешен.



В этот момент бродники предали союзников, и перешли на сторону монголов.



Началось паническое отступление. Через реку удалось перебраться Даниилу Романовичу и Мстиславу Удатному, который уничтожил за собой переправу, после чего многие воины и князь Мстислав Черниговский были обречены…



Даниил Романович и Мстислав Удатный отступили на Русь, не предупредив киевлян в укрепленном лагере о поражении коалиции.



Через несколько часов укрепленный лагерь Мстислава Романовича Киевского был окружен степняками. Монголы три дня не могли взять приступом лагерь, после чего отправили бродников в лагерь в качестве послов. Киевского князя заверили, что никто не прольет крови, если он сдастся. Киевляне поверили степнякам и впустили их в лагерь, после чего началось избиение славян: воинов убили, князьям приготовили иную учесть.



Джэбэ и Субэдэя сдержали слово данное Мстиславу Киевскому: никто не пролил ни капли княжеской крови. Монголы устроили пир на досках, под которые сложили князей. Мучительная пытка у монголов считалось данью уважения к противнику!



После битвы



Владимирские полки, не дошедшие до Калки, узнав о поражении, развернулись домой.



Из разгрома на Калке никто не сделал выводов. Князья не предприняли попытку объединиться против неизбежного нашествия. Даже участники битвы на Калке почти сразу же начали воевать друг с другом. Шла политическая борьба за освободившийся киевский стол. Даниил Романович и Мстислав Удатный воевали друг с другом за Галич. Однако, вскоре помирились и начали воевать с Черниговским князем Михаилом Всеволодовичем и коалицией князей. Никто не думал приготовиться к приходу монголов.



Войска Джэбэ и Субэдэя отправились в Волжскую Булгарию, где попали в окружение и потерпели сокрушительное поражение. Лишь 4000 монголов смогла вернуться к Чингисхану после встречи с булгарами. Джэбэ и Субэдэя поведали повелителю монголов о наших князьях. Чингисхан начал готовить западный поход.