Продажа детей в Бишкеке. Два врача признались в подделке документов, - 24.kg

17:34 05.03.2019

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по факту продажи новорожденных детей.



На скамье подсудимых семь человек. Только трое из них находятся под домашним арестом.



В ходе процесса прокурор зачитала обвинительное заключение. В документе указывается, что одна из подсудимых в 2018 году подделала свидетельство о рождении для гражданки России.



"К подсудимой Дамире Ниязовой обратилась гинеколог медцентра "Ирида Мед" и сказала, что гражданка России родила у себя дома сына. Подсудимую попросили сделать свидетельство о рождении. Она отдала документ на Аламединском рынке. В нем указывалось, что Светлана Брыкова родила в Кеминском районном роддоме. Все нужные графы подсудимая заполнила сама от руки. Документы женщина отправила в Россию через посольство", - говорится в обвинительном заключении.



Кроме того, по версии следствия, к Дамире Ниязовой обратилась и другая женщина. Она сообщила, что родила дома, никаких документов на ребенка не имеется.



"Бланки свидетельства о рождении хранились дома у Дамиры Ниязовой. Она вновь их заполнила от руки и отдала через знакомую", - уточняется в обвинительном заключении.



На судебном заседании выяснилось, что две подсудимые - Дамира Ниязова и Айзада Асанбаева - признали свою вину.



Напомним, что милиционеры задержали врачей, подозреваемых в продаже детей в Бишкеке. По данным МВД, установлено три факта продажи младенцев. Медики не только продавали детей, но и помогали делать новым родителям свидетельства о рождении.



05 марта 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА