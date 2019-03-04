В Бишкеке осудили на 9 лет л/с Андрея Гойхмана из дырявого "Росинбанка"

20:24 05.03.2019

Дело Росинбанка. Андрея Гойхмана приговорили к девяти годам лишения свободы



В Ленинском районном суде Бишкека закончилось судебное разбирательство по делу экс-заместителя председателя Росинбанка Андрея Гойхмана. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.



Напомним, что Андрею Гойхману предъявлены обвинения в отмывании преступных доходов и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. После выявления подозрительных операций Росинбанк оштрафовали на 6,4 миллиона сомов. Тогда же выставили требование о смене руководства и установке ограничений по отдельным видам банковских операций.



Суд приговорил Андрея Гойхмана к девяти годам лишения свободы. Подсудимые Эмиль Мусин, Джыпара Косакова, Эркеайым Исакунова также признаны судом виновными. Однако в связи с истечением срока давности им не назначили наказания.



05 марта 2019, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА