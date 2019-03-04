Лукашенко заявил о повороте вспять процесса евразийской интеграции

22:08 05.03.2019

Белоруссии чинятся "барьеры и препятствия"



Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями заявил, что сейчас многие экономические вопросы из Союзного государства перенесены на площадку ЕАЭС, при этом "процесс евразийской интеграции поворачивается вспять".



Лукашенко отметил, что у него доклады о барьерах и препятствиях, которые чинятся белорусским субъектам хозяйствования. При этом нарушения не устраняются и отсутствие этой работы "прикрывается некой цифровой повесткой", передает БЕЛТА.



Он напомнил, что ЕАЭС создавался для того, чтобы обеспечить равные условия на общем рынке и предложил вернуться к пакетному принципу в решении острых вопросов при устранении барьеров и ограничений.



Лукашенко также заявил, что для Белоруссии ключевым рынком остается регион СНГ, а также Украина и Грузия, с которыми сложились добрые отношения и ведется большая по масштабам торговля.