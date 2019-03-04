Жуткое убийство ферганского школьника. Упыри-мажоры заставили проглотить карбид

23:25 05.03.2019

Гибель школьника, которого одноклассники заставили проглотить карбид, всколыхнула соцсети



В Ферганской области Узбекистана девятиклассник скончался после того, как одноклассники заставили его проглотить химическое вещество карбид, сообщает centralasian.org. Трагедия произошла 16 февраля в селе Укчи, однако известно о ней стало лишь в начале марта. "Он был покладистым мальчиком. Избалованные дети богачей заставили его проглотить какое-то химическое вещество. Он вернулся домой и выпил воды, после этого начал сильно кричать. Его увезли в больницу, где он умер", - рассказал один из родственников покойного.



Сотрудник Ферганского областного управления народного образования сообщил, что не информирован о случае гибели школьника. Одна из преподавательниц школы заявила, что руководство учебного заведения пытается "замять" это дело. Сосед семьи умершего девятиклассника подтвердил информацию о жутком происшествии. "Перед смертью даже сам мальчик попросил отца "не копать это дело". В больнице он назвал имя одного мальчика, однако имена остальных школьников остаются неизвестными", - сказал он. Как отмечает издание, случай смерти девятиклассника вызвал бурю возмущения в узбекском сегменте соцсетей.



Писатель из Ферганы Нурилло Отаханов написал на своей странице в Facebook, что был шокирован, когда узнал от чего скончался подросток. "Что происходит в мире?! Почему люди становятся такими жестокими?! Услышал, что три-четыре дня назад одноклассники восьмиклассника одной из школ, находящейся недалеко от нашего дома, скрутив ему руки, заставили проглотить карбид или что-то похожее. Мальчик почувствовал жжение внутри, выпил воды, после его разорвало изнутри. Мальчик умер! Я до сих пор не могу забыть это, не могу прийти в себя. Ведь это совершили совсем еще юные мальчики! Куда мы катимся?!", - возмущен писатель.



Между тем, в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана сообщили Газете.uz, что прием химического вещества вызвал у подростка геморрагический перитонит, тяжелую форму столбняка и полное разрушение стенок желудка, а также язву желудка и химические ожоги двенадцатиперстной кишки. По информации ведомства, школьник употребил вещество 15 февраля, после чего был госпитализирован. 26 февраля юноша скончался в отделении реанимации.