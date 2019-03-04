 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Аналог Нобелевки по архитектуре получил японец ИсодзакиАналог Нобелевки по архитектуре получил японец Исодзаки
00:03 06.03.2019

Главная архитектурная премия досталась японцу Арате Исодзаки

На фото. Концертный зал Ark Nova. Проект Араты Исодзаки и Аниш Капура

Аналог Нобелевской премии в архитектуре - премию Притцкера вручили 87-летнему архитектору из Японии Арате Исодзаки.

Жюри отметило его вклад в продвижение архитектуры как на мировом, так и на местном уровне.

Ученик прославленного японского архитектора Кэндзо Тангэ - 46-й лауреат Притцкеровской премии, 9-й представитель из Японии.

Архитектурный стиль Исодзаки сложно поддается описанию, так как все время развивается, призналось жюри.

Исодзаки говорил, что жизнь вблизи разбомбленной Хиросимы показала ему, что на обломках можно построить целые города.

"Исодзаки - первопроходец в понимании того, что потребность в архитектуре диктуется как глобальным, так и местным контекстом - и что эти две силы представляют собой часть единого вызова, с которым сталкивается человечество", - сказал председатель жюри конкурса Стивен Брейер.

Церемония вручения премии и денежного вознаграждения в размере 100 тысяч долларов состоится в мае в парижском Версальском дворце.

"Я вырос в эпицентре, - говорит архитектор, имея в виду атомную бомбардировку Хиросимы, города, который находится на другом берегу залива от его родного города Оита.

"Она была полностью разрушена - там не осталось ничего - ни архитектуры, ни зданий, ни города.

"Меня окружали только бараки и палатки. Поэтому моим первым архитектурным впечатлением было отсутствие архитектуры, и я стал думать о том, как люди могут воссоздавать свои дома и города из пепла".

Среди лауреатов прошлых лет - архитектор из Индии Балкришна Доши, Йорн Утзон, спроектировавший Сиднейскую оперу, Оскар Нимейер из Бразилии и Заха Хадид.

Источник - BBC
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