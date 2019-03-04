Аркадаг повелел к 2022 г. построить в чистом поле новую столицу Ахалского вилоята

00:10 06.03.2019

Новая столица Ахалского велаята должна быть построена к 2022 году



Новый административный центр Ахалского велаята на территории Геоктепинского этрапа должен быть построен к 2022 году. Согласно Постановлению, которое президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал 4 марта, первый этап строительства должен быть реализован в 2019-2021, второй – в 2020-2022 годах.



От курирующего Ахалский велаят заместителя председателя Кабмина Чары Гылыджова и вице-премьера Дадебая Амангелдиева глава государства потребовал определить сроки закладки нового города и старта строительства основных объектов.



"Со временем город должен стать таким же впечатляющим по своей архитектуре, как наша беломраморная столица", – цитирует Бердымухамедова госинформагентство ТДХ.



О намерении построить новый города президент заявил в октябре 2018 года. Из-за масштабного строительства жители расположенных рядом поселков готовятся к сносу своих домов.