Заоблачные цели Запада. Тибет важнее, чем Индия с Пакистаном, вместе взятые, - Л.Шипилов

00:11 06.03.2019

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Дели и Исламабад вряд ли решатся на масштабный военный конфликт. Почему – детально раскрыто в материале. Но первопричина противостояния – "искусно" проведенные в конце 40-х годов границы между Индией и Пакистаном. Британская метрополия применила известный принцип разделяй и властвуй.



То же было проделано с границами между Индией и КНР, Малайзией и Индонезией, Замбией и Малави, как и во многих других регионах, где у Лондона имелись колонии. Поэтому индостанский и другие конфликты такого рода будут тлеть скорее всего постоянно.



" Первопричина противостояния Индии с Пакистаном – проведенные Британией границы между государствами "

В более широком геополитическом плане резонно предположить, что ситуацию на Индостане Запад продолжит проецировать на дестабилизацию в Тибете и, значит, в КНР в целом. Поэтому США и их союзники по НАТО едва ли заинтересованы в крупном военном конфликте между Пакистаном и Индией. В феврале Пекин опротестовал высказывания ряда официальных лиц США насчет положения с демократией в Тибете и напомнил, что сепаратистов и их головную структуру – "правительство в изгнании" поддерживают западные спецслужбы.



Характерный штрих: Дели для укрепления позиций в отношениях с Пекином, сложных по сей день, инициировал в 1975 году референдум в миниатюрном гималайском княжестве Сикким о его присоединении к Индии. В канун опроса туда были введены войска. Как и следовало ожидать, за присоединение высказалось большинство сиккимцев. В том же году княжество, расположенное между Индией и Тибетом, было включено в состав Индии. Это позволило разорвать сопредельность гималайских Непала и Бутана. Весьма важный для Дели результат, ибо поныне сохраняется вариант, когда они, опасаясь повтора случившегося с Сиккимом, переметнутся на сторону КНР в ее противостоянии с Индией.



Исламабад и Пекин осудили включение Сиккима в Индию, но Запад проигнорировал этот ход Дели. Кстати, не было никаких санкций в отличие от реакции Запада на воссоединение Крыма с Россией. Потому что дестабилизация в Тибете и поддержание напряженности в отношениях Дели с Пекином остаются среди главных целей политики США в Южной Азии.



"Правительство Тибета в изгнании", напомним, уже которое десятилетие расквартировано в сопредельном районе Индии. Напрашивается вывод о том, что Дели участвует в поддержке этого проекта вместе с западными спецслужбами.



Тем временем эмигранты из Сиккима и сегодня распространяют его государственную символику даже в Москве (сам неоднократно был тому свидетелем).



Леонид Шипилов

Опубликовано в выпуске № 8 (771) за 5 марта 2019 года