Турция устает балансировать между РФ и США, - И.Субботин

00:22 06.03.2019

Госдеп хочет убедить Анкару отказаться от сделок с Москвой



Власти США пытаются разубедить Турцию в необходимости покупать российские комплексы С-400. Это стало темой визита двух высокопоставленных американских дипломатов – замгоссекретаря Мэтью Палмера и спецпредставителя по Сирии Джеймса Джеффри – в Анкару. Повестка их переговоров стала известна благодаря турецкой газете Hurriyet. В экспертной среде полагают, что скоро руководство республики будет вынуждено отказаться от политики баланса между двумя глобальными игроками – Америкой и Россией.



Среди вопросов, которые подняла американская сторона на переговорах с турецкими чиновниками, – не только С-400, но и сирийский кризис. В настоящее время руководство республики обеспокоено судьбой провинции Идлиб, подконтрольной умеренной сирийской оппозиции. Она входит в сферу влияния Анкары. Правительственные войска демонстрируют готовность начать наступление на этот район, подтверждая ее регулярными обстрелами. Оппозиционные источники утверждают, что Анкара предупредила своих партнеров по астанинскому формату – Москву и Тегеран – о недопустимости подобных нападений. В противном случае Турция готова покинуть "тройственный" формат, созданный в Астане. Своих партнеров в Идлибе турецкая сторона призвала отвечать на любые военные меры со стороны сил режима. Важной для Турции остается и судьба северо-востока Сирии.



Впрочем, сирийское досье не так бьет по прочности контактов Турции и США, как договоренности Анкары в военной сфере. Официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон накануне заявил: "Мы осознаем желание Турции укрепить свою противовоздушную оборону, однако приобретение Турцией российских систем С-400 будет иметь тяжкие последствия для оборонного сотрудничества США и Турции. Мы работаем над тем, чтобы помочь Турции изыскать более оптимальные варианты удовлетворения оборонных потребностей, но при этом предупреждаем их о широких последствиях из-за покупки российских С-400. Мы поддерживаем открытый диалог по этому вопросу, и мы уже подчеркивали важность сохранения оперативной совместимости в пределах НАТО при существенных закупках оборонных систем". В случае, если Анкара захочет соблюсти уже заключенный с РФ контракт, США готовы принять меры.



Комментируя визит Джеффри и Палмера в турецкую столицу, источник Hurriyet в Госдепартаменте США заявил, что "покупка С-400 ставит под угрозу участие Турции в программе по приобретению самолетов F-35". По словам собеседников турецкой прессы, вероятно, соглашение с Россией приведет к тому, что Турция станет объектом односторонних санкций Вашингтона – в соответствии с требованиями закона "О противодействии врагам Америки посредством санкций" (CAATSA). "Правительство США считает, что не стоит совершать продажу зенитных ракетных комплексов Patriot, если Турция не откажется от покупки С-400", – добавил дипломатический источник Hurriyet. О том, что США готовы поставить Турции Patriot только при условии, что она откажется от соглашения с РФ, стало известно давно. Источники агентства Bloomberg утверждали, что условия со стороны США были лучше тех, которые предлагает Россия в рамках соглашения о закупке С-400.



В турецкой экспертной среде напоминают, что, помимо С-400 и постконфликтной конфигурации сил на северо-востоке Сирии, Турция не может не интересоваться судьбой слушаний по делу бывшего помощника американского президента по национальной безопасности Майкла Флинна, которого подозревают в лоббистской деятельности в пользу Анкары. "Это "дело Флинна". – "НГ") также касается турецких властей, – заявил "НГ" турецкий политолог, кандидат исторических наук Керим Хас. – Думаю, повестка дня встреч очень широкая. Но если турецкая сторона договорится с Россией двигаться дальше в Сирии, особенно восточнее реки Евфрат, то это означает, что Анкара может наладить отношения с Дамаском. Это вызывает свои трудности с США. А если Турция договаривается с США о создании буферной зоны (на севере Сирии. – "НГ"), тогда Москва будет усиливать давление на турецкое руководство. Таким образом, мы подходим к концу политики Турции, которая заключалась в попытке усидеть сразу на двух стульях".



Игорь Субботин



5.03.2019