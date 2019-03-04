Допинговый скандал взрывает спортивную Европу

00:32 06.03.2019

ДОПИНГОВЫЙ СКАНДАЛ ВЗРЫВАЕТ СПОРТИВНУЮ ЕВРОПУ

На Западе бурно разрастается допинговый скандал. Среди новых фигурантов эстонский лыжник Алго Кярп. Он 5 марта признался, что применял запрещенные препараты. И при этом принимал участие на трех Олимпиадах.



Накануне полиции добровольно сдались австрийские велогонщики Георг Прайдлер и Стефан Дениэль. Все они переливали кровь.



В немецком Эрфурт нашли 40 пакетов с замороженной кровью. Все следы ведут к германскому врачу Марку Шмидту. В списке задержанных уже около 60 человек.



Интересно, отчего тогда немецкое телевидение занималось расследованием допинга в России, внимательно изучая царапины на бутылочках с мочой, хотя целая группировка была под носом? И что теперь скажет ВАДА? И какие санкции будут в отношении Германии, Австрии, Эстонии, других "просвещенных" стран?



Самое главное, что скандал вспыхнул очень вовремя. На повестке дня признание РУСАДА, судебные иски от российских спортсменов к Родченко и Макларену. Теперь, думается, есть о чем поговорить.