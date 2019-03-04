"Эликсир бессмертия" впервые найден в древней могиле в Китае

00:38 06.03.2019

В древнем захоронении, обнаруженном археологами в китайской провинции Хэнань, найден бронзовый кувшин с легендарным "эликсиром бессмертия", который многократно упоминается в даосских мифах, однако до сей поры не попадался ученым в реальности.



Могила эпохи Западной династии Хань (202 г. до н.э. - 8 г. н.э.) была обнаружена еще в октябре прошлого года в городе Лоян - как и сам 3,5-литровый кувшин с непонятным содержимым. Поскольку жидкость источала легкий аромат алкоголя, ученые решили, что наткнулись на древний сосуд с вином.



Однако проведенный анализ показал, что напиток представляет собой смесь индийской селитры и раствора квасцового камня. Как утверждает руководитель раскопок Пан Фушэн, именно эти вещества описаны в древней даосской литературе как основные ингредиенты эликсира, дарующего бессмертие.



"Это первый случай обнаружения в Китае мифического "препарата бессмертия", - цитирует агентство Синьхуа руководителя лоянского Института культурных реликвий и археологии Ши Цзяньчжена. - Жидкость представляет огромную ценность для исследования представлений древних китайцев о том, как достичь бессмертия, и эволюции китайской цивилизации в целом".



Помимо кувшина с эликсиром в захоронении площадью 210 кв. м были обнаружены и другие бронзовые артефакты, а также расписные глиняные сосуды и нефритовые украшения. Неплохо сохранились и останки самого погребенного - высокопоставленного представителя китайской знати.



Эликсир жизни



Эликсир бессмертия, остававшийся нетронутым на протяжении двух с лишним тысяч лет, выглядит как почти прозрачная жидкость слегка желтоватого оттенка. Неудивительно, что поначалу археологи приняли его за алкоголь - в подобных древних захоронениях нередко можно найти сосуды с вином, сделанным из рисовых и сорговых зерен.



Напиток перелили в стеклянную тару и стали исследовать его состав. Тут-то и выяснилось, что это никакой не алкоголь, а смесь нитрата калия и алунита - с добавлением некоторых других примесей.



Сейчас нитрат калия широко используется в промышленности - в частности, для производства фейерверков и удобрений. Однако в сочетании с алунитом он встречается сразу в нескольких древних даосских текстах - в описании рецепта мифического "эликсира жизни".



Упоминание подобного напитка, дарующего бессмертие выпившему его человеку, можно найти во многих древних культурах. В древнекитайской версии в его состав входили также золото, ртуть, мышьяк и другие несъедобные и даже токсичные вещества.



Впрочем, как отмечают ученые, исходя из древних текстов, мы не знаем наверняка, пил ли кто-либо этот эликсир на самом деле - или он был лишь частью погребального ритуала и должен был даровать усопшему вечную жизнь уже после смерти.



Николай Воронин

Корреспондент по вопросам науки