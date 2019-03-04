Узбекистан. Гульнару Каримову перевели в колонию общего режима

04:12 06.03.2019

До этого дня она отбывала срок ограничения свободы



Гульнаре Каримовой - старшей дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова - заменили ограничение свободы на лишение свободы в колонии общего режима в связи со "злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания", заявила Генпрокуратура республики.



В сообщении говорится, что Гульнара Каримова, 1972 г. р. 18 декабря 2017 года была осуждена Ташкентским областным судом по уголовным делам к 10 годам лишения свободы. Однако, "проявляя гуманность и принимая во внимание взятые на себя осужденной обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству", 1 июля 2018 года определением суда наказание ей было заменено на ограничение свободы на 5 лет.



Отбывание наказания по выбору самой Каримовой было назначено по месту жительства ее дочери Иман. При этом для осужденной был установлен ряд ограничений, "в том числе не покидать жилище, не использовать средства связи и интернет, а также возместить ущерб".



"Осужденной (было) разъяснено, что в случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы, а также невыполнения возложенных на нее судом обязанностей суд может заменить неотбытый срок ограничения свободы иным видом наказания. Однако осужденная Гульнара Каримова в ходе отбытия наказания систематически нарушала установленные судом обязательства", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.



В нем также приводятся факты нарушений порядка и условий отбывания наказания.



"22 ноября 2018 года Гульнара Каримова самовольно покинула местожительство, в связи с чем она была предупреждена о недопустимости нарушения порядка и условий отбывания наказания. Несмотря на предупреждение, Гульнара Каримова, не сделав для себя соответствующих выводов, продолжила злостно нарушать порядок и условия отбывания наказания, в том числе: неоднократно использовала средства связи, включая интернет; активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба, установленного по уголовному делу", - отмечается в заявлении.



В этой связи, на основании представления Службы пробации при ГУИН МВД Узбекистана, в связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания Яшнабадский районный суд (в Ташкенте - ИФ) по уголовным делам 5 марта принял определение о замене наказания Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством.



Ранее внучка экс-президента Узбекистана Ислама Каримова сообщила в своем инстаграме, что проживавшую в ее квартире в Ташкенте с конца июня 2018 года Каримову, освобожденную по УДО (Условно-досрочное освобождение), работник прокуратуры "увез в непонятном направлении".



В октябре 2013 года против Каримовой в Узбекистане было возбуждено уголовное дело о вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, совершенных в составе организованной преступной группы в 2001-2013 годах. В августе 2015 года суд приговорил ее к пяти годам ограничения свободы.



В конце июля 2017 года прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщалось, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти $2 млрд. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более $1,5 млрд.