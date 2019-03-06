 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Конфликт в Кашмире вышел в море, - С.Строкань
08:38 06.03.2019

Противостояние между Дели и Исламабадом расширяет географию

Конфликт Индии и Пакистана, поставивший две страны на грань новой войны, переходит в войну нервов. К продолжающемуся в Кашмире противостоянию в воздухе и на суше добавилась морская составляющая. Военно-морские силы Пакистана вчера сообщили о пресечении попытки проникновения в территориальные воды страны индийской подлодки. В свою очередь, главком ВМС Индии Сунил Ланба предупредил: террористы намерены расширить ареал своих действий и помимо нападений в Кашмире готовят атаки с моря. При этом возможность посредничества мировых держав в конфликте с Исламабадом, включая участие в нем России, Дели категорически отвергает. Как пояснил "Ъ" посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма, "даже если посредничество будет предложено, Дели его не примет".

Противостояние Индии и Пакистана вдоль так называемой линии контроля в разделенном между двумя государствами Кашмире не ослабевает. О новом инциденте, происшедшем во вторник, сообщил официальный представитель Минобороны Индии Девендер Ананд. "Пакистан открыл ничем не спровоцированный огонь из минометов и огнестрельного оружия в районе Ноушера штата Джамму и Кашмир. Индийская армия дала решительный и действенный ответ",- заявил военный.

Днем ранее индийские СМИ со ссылкой на источники в Минобороны распространили информацию еще об одном обстреле из минометного и стрелкового оружия в секторе Акнур Джамму и Кашмира, который велся с пакистанской территории.

Кроме того, в понедельник Су-30 ВВС Индии сбил в северном штате Раджастан беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Пакистана. По версии Дели, пакистанский дрон нарушил воздушное пространство страны в районе города Биканер, где и был уничтожен.

В целом за последнюю неделю вдоль линии контроля в Кашмире было зафиксировано более 60 случаев нарушения режима прекращения огня. Сообщается о четырех жертвах среди мирного населения с обеих сторон, несколько человек получили ранения.

Выступая на пресс-конференции в Дели, главком ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа официально признал: воздушные операции в Кашмире "еще продолжаются".

Подтверждением сохраняющейся напряженности стало и обнародованное вчера решение авиационных властей Пакистана продлить запрет на полеты в своем воздушном пространстве до 6 марта. Уведомление об этом было опубликовано во вторник на сайте Управления гражданской авиации.

Таким образом, происшедшая 1 марта передача Дели индийского летчика, командира звена ВВС Индии Абхинандана Вартхамана, сбитого 27 февраля в Кашмире во время воздушного боя между индийскими и пакистанскими ВВС и попавшего в плен, пока не привела к деэскалации конфликта.

Ситуация в Кашмире стала главной темой состоявшегося в воскресенье в Дели заседания Совета национальной безопасности Индии, проходившего под председательством премьер-министра Нарендры Моди. В совещании приняли участие ключевые министры силового и экономического блоков: глава МИДа Сушма Сварадж, министр обороны Нирмала Ситхараман, глава Минфина Арун Джетли, министр внутренних дел Раджнатх Сингх, а также советник премьер-министра по национальной безопасности Аджит Довал и первый замглавы МИДа Виджай Гокхале.

Подробности обсуждения не разглашаются. Тем не менее уже после совещания, во вторник, командующий военно-морскими силами Индии адмирал Сунил Ланба сообщил: после мегатеракта в Кашмире, совершенного 14 февраля, террористы готовятся к новым нападениям. "Все вы стали свидетелями чудовищной атаки в штате Джамму и Кашмир. К нам поступают сведения, что боевики проходят подготовку для совершения новых атак, в том числе с моря",- заявил главком индийских ВМС. В связи с этим адмирал Ланба заверил, что военно-морские силы Индии "готовы дать ответ на авантюры со стороны Пакистана во всех трех измерениях: в воздухе, воде и на суше, действуя вместе с армией и ВВС как единое целое".

Подтверждением того, что конфликт в Кашмире рискует перейти в область морского противостояния Индии и Пакистана, чреватого еще большими рисками, стало распространенное вчера заявление ВМС Пакистана, в котором говорится о предпринятой в ночь на вторник попытке некоей индийской подводной лодки войти в пакистанские воды: "ВМС Пакистана заставили индийскую субмарину уйти, успешно предотвратив ее вторжение. В целях сохранения мира мы не брали подлодку на прицел. Мы продолжим защищать морские границы Пакистана. Наши ВМС способны дать ответ на любую внешнюю агрессию".

В условиях сохраняющейся напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном противоречивые оценки вызывает чувствительная тема возможного участия третьих стран в урегулировании конфликта. Агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Лу Кана сообщает о том, что Пекин поддерживает инициативу России выступить дипломатическим посредником между Индией и Пакистаном для деэскалации конфликта.

Напомним, что в прошлую пятницу по инициативе пакистанской стороны состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Куреши. По итогам беседы МИД РФ распространил сообщение, в котором говорится: "Выражена готовность Москвы содействовать деэскалации напряженности и безальтернативность урегулирования любых разногласий между Исламабадом и Нью-Дели политико-дипломатическими средствами". Это заявление было интерпретировано как предложение Москвы выступить посредником между Дели и Исламабадом.

"Лавров предложил посредничество. Я не знаю о позиции Индии, но хочу сказать, что Пакистан готов принять предложение России о мирных переговорах",- приводит слова Шаха Махмуда Куреши пакистанская газета The Dawn. Между тем индийская сторона встретила подобные сообщения с недоумением. "Хочу отметить три вещи,- заявил "Ъ" посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма.- Первое - никакого формального предложения о посредничестве мы не получали. Второе - даже если такое предложение поступит, мы его не примем. Третье - нам необходимо не посредничество, а действия со стороны Пакистана, которые создадут атмосферу для продолжения диалога".

Сергей Строкань
Газета "Коммерсантъ" №40 от 06.03.2019, стр. 6

Источник - коммерсант
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