Последний писк Эммануэль. Макрону сочинили программную статью

10:22 06.03.2019

Эмманюэль Макрон разглядел будущее Европы

Президент Франции обратился к гражданам ЕС с программной статьей



Во вторник утром сразу в 28 странах Евросоюза ведущие газеты вышли с материалом за подписью президента Франции Эмманюэля Макрона. Тот обратился к гражданам ЕС с призывом не останавливаться на пути европейской интеграции, а защищать Европу от внешних угроз и способствовать ее дальнейшему развитию. Для этого, как намекает президент Франции, надо правильно проголосовать на предстоящих 26 мая выборах в Европарламент.



"Граждане Европы! Я обращаюсь к вам напрямую не просто во имя истории, но ввиду срочности дела. Через несколько недель пройдут европейские выборы, которые определят будущее нашего континента. Никогда со времен Второй мировой войны Европа не была нам столь необходима. И никогда она не находилась в такой опасности",- сразу предупреждает французский президент. Его статья занимает в печатном виде почти четыре страницы и представляет собой краткий обзор ключевых европейских инициатив французского президента.



Эмманюэль Макрон напоминает читателям о том, какой вызов для сегодняшней Европы представляет "Брексит", о славной европейской истории и степени евроинтеграции. И выступает с десятком предложений по дальнейшему развитию сотрудничества. Время для такого выступления выбрано как нельзя кстати: уже 26 мая в странах ЕС пройдут выборы депутатов Европарламента и партия французского президента "Вперед, Республика!" рассчитывает выбиться в национальные лидеры этого голосования.



В своем программном заявлении президент Макрон, в частности, говорит о необходимости пересмотреть правила для участников Шенгенского соглашения: ужесточить контроль внешних границ, договорить о единых условиях предоставления убежища, создать европейскую службу по предоставлению убежища.



Как Эмманюэль Макрон перехватил инициативу у "желтых жилетов"

Защищать Европу, по мнению французского лидера, надо также от экономической конкуренции из-за рубежа и внешних угроз. При этом он не забывает и о сформулированных ранее инициативах по обеспечению европейской безопасности: необходимо, пишет Эмманюэль Макрон, увеличить военные расходы и договорить о создании собственного, европейского, Совета безопасности, при тесном участии Великобритании. А будущее Европейское агентство по защите демократии сможет предупреждать вмешательство в демократические процессы в ЕС (на Россию при этом в статье не указывают, но европейским читателям очевидна ссылка на обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в выборы в США в 2016 году).



Другое направление, о котором говорится в статье, помимо защиты европейских свобод, территории и ценностей - это развитие и прогресс.

Так, господин Макрон напоминает о необходимости продвигать инновации и научные исследования, защищать незащищенные слои общества, уделять больше внимания проблеме изменения климата и не забывать об отношениях с Африкой.



"Если говорить о ренессансе, возрождении Европы, как это сформулировано в заголовке статьи, то под этим можно понимать возрождение европейской интеграции и выход на ее новый виток",- поясняет в беседе с "Ъ" ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Федоров. В то же время радикально новых предложений в статье французского президента нет. "Европейский проект был с самого начала частью его президентской программы - подробной и еврооптимистической, что отличало его от конкурентов по предвыборной гонке. Но имидж президента Макрона как лидера Европы подпортили "желтые жилеты", поэтому теперь ему пришлось смягчить риторику в адрес политических оппонентов",- отмечает господин Федоров. "Основная часть инициатив уже была озвучена Парижем ранее, включая предложения по миграции и шенгенской зоне, но публикацию этой статьи можно считать стартом кампании по подготовке к выборам в Европарламент: список своих кандидатов партия Эмманюэля Макрона готова представить уже в ближайшее время",- говорит эксперт.



Галина Дудина

"Коммерсантъ" от 05.03.2019, 12:57