Между Китаем и США: как выжить, но сохранить независимость? (опыт Филиппин), - А.Шпунт

10:45 06.03.2019

Между Китаем и США: как выжить, но сохранить независимость?



Отношения с Пекином как триггер выборов на Филиппинах. Дутерте избирателю нравится, а китайцы нет



Агитация за промежуточные выборы на Филиппинах в мае идет полным ходом. Хотя отношения страны с Китаем уже были горячей темой на президентских выборах 2016 года, они обещают стать еще большей проблемой в опросах этого года. Воспринимаемое как поощрение режимом Дутерте китайского вторжения в широкий спектр экономики страны уже на уровне среднего и малого бизнеса, равно как и политическое сближение с Пекином в противовес Вашингтону вовсе не симпатичны избирателю Филиппин - хотя сам Дутерте симпатичен вполне.



Хотя рейтинг одобрения Дутерте остается высоким и составляет 74%, его популярность не конвертировалась к одобрению его отношений с крупнейшим соседом архипелага. Те же опросы показывают, что 84% филиппинцев считают, что Дутерте не делает достаточно, чтобы остановить "вторжение" Китая в то, что правительство Филиппин называет Западно-Филиппинским морем. Последние опросы показывают, что 59% филиппинцев не доверяют азиатской сверхдержаве - самый высокий индекс недоверия по сравнению с США, Японией, Австралией, Великобританией и Россией. Законы электоральной социологии однозначно говорят о том, что такая волатильность между одобрением и отказом в поддержке конкретных политических действий - просто питательный бульон для оппозиции.



В преддверии майских выборов Родриго Дутерте, который совсем недавно заявлял, что "Нас трое против планеты: Китай, Филиппины и Россия", вынужден маневрировать. В воскресенье на митинге своих кандидатов в сенаторы Дутерте объявил свою линию защиты трудового рынка страны от притока китайских рабочих в ответ на критику в связи с ухудшающейся безработицей и неуважением властей к законам об иммиграции.



В ходе телевизионных дебатов 10 февраля кандидат в сенаторы Нери Кольменарес заявил, что "Вьетнам и Тайвань отстаивают свои суверенные права против Китая. Мы выиграли в трибунале, но почему мы ведем себя так, как будто проиграли?" Его поддержал сегодняшний конгрессмен Гарри Алехано: "Мы входим в ловушку Китая. В обмен на что? Кредиты? Хорошие отношения? Мы становимся зависимыми и контролируемыми", - заявил конгрессмен.



В ноябре 2018 года состоялся официальный визит председателя Си. Для сторонников режима Дутерте - триумфальный, для оппонентов - капитулянтский. Но в любом случае значимый.



За несколько месяцев до встречи президент Родриго Дутерте уже заявил, что он "просто любит Си Циньпиня". Это представляет собой поворот на 180 градусов от его предвыборного обещания взять флаг страны и прокатиться на гидроцикле в Китай, чтобы провозгласить независимость Филиппин.



Многие филиппинцы не ценили приезда Си в город. Были студенческие протесты, сети пестрели оскорбительными мемами, использующими прозвище китайского лидера "Винни-Пух". Неудивительно, что Дутерте те же мемы изображали как несчастного и зависимого поросенка.



Во время визита два лидера утвердили 29 сделок, в основном направленных на укрепление экономических связей. Тем не менее гвоздь в гроб экономического суверенитета Филиппин, с точки зрения оппозиции, был забит в момент подписания Соглашения о совместных исследованиях, в котором описывается, что может стать будущим захватом ресурсов в Западно-Филиппинском море, на оспариваемых территориях.



В июле 2016 года Филиппины получили положительное решение по территориальным претензиям в водах Южно-Китайского моря от Международного арбитражного суда в Гааге. Это решение вызвало широкое общественное одобрение на Филиппинах среди населения, давно недовольного притязаниями Китая на воды, контролируемые Филиппинами. Однако Китай проигнорировал вердикт Гааги, а президент Филиппин Родриго Дутерте де-факто промолчал по этому поводу.



Еще в 2008 году Нери Кольменарес подал прошение в Верховный суд против исследования Китаем филиппинских территориальных вод Западно-Филиппинского моря. Он мотивировал свое обращение тем, что этот район обладает "триллионами ресурсов". Все они выставляются на продажу, чтобы привлечь китайские инвестиции для инфраструктурных проектов.



Экономические реформы терзали экономику островного государства в течение большей части 2018 года. Все началось с крайне спорного закона ТРАЙН или "Налоговой реформы для ускорения и интеграции", которая подняла цены, затрудняя доступ к основным товарам для уже обнищавших людей. В последнее время инфляция была привязана к 6,7%, что делает ее самой высокой за последние 10 лет, в то время как падение стоимости филиппинского песо стало наихудшим за 13 лет, что делает его валютой с наихудшими показателями среди основных азиатских стран.



Закон ТРАЙН призван финансировать 70 процентов филиппинского фрагмента флагманской программы "Построить, построить, построить", которая направлена на агрессивное переустройство страны с помощью инфраструктуры. Китайские предприятия получили почти половину инфраструктурных проектов в рамках ведущей правительственной программы под названием "Построить, построить, построить". По данным авторитетного филиппинского аналитического центра ИБОН, китайские корпорации также получили эксклюзивные права на заключение контрактов на 1,5 триллиона филиппинских песо ($29 миллиардов), что действительно можно рассматривать уже не как инвестиции, а как риски для экономического суверенитета. По данным аналитического центра ИБОН, "правительство Филиппин ищет поддержки со стороны Китая как минимум для 738 млрд филиппинских песо ($14,1 млрд) на инфраструктурные проекты", что составляет почти половину от 1,5 трлн песо. Чтобы смягчить опасения, режим Дутерте провел агрессивную рекламную кампанию, в которой лозунг "Построить, построить, построить" преподносился как своего рода экономическое чудо, которое должно быть совершено одним махом.



Интрига избирательной кампании сегодня - повестка. Если кандидатам, опирающимся на поддержку дворца Малакананг, удастся сделать темой выборов внутрифилиппинские дела - победители они. Здесь у властей очень крепкая позиция и в борьбе с наркобаронами, и в вопросах национальной безопасности. А для экономики есть китайцы, вытащат.



Если же оппозиции удастся вывести в фокус внимания избирателя антикитайскую риторику - исход выборов становится мало предсказуем.



Александр Шпунт