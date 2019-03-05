Назначены послы Кыргызстана в Афганистане (Ниязов), Бельгии (Джумалиев) и Японии (Арстанбаев)

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10:52 06.03.2019
6 марта 2019, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО
Сооронбай Жээнбеков подписал указы о назначении послов Кыргызстана в Афганистане, Бельгии и Японии. Об этом сообщила пресс-служба президента.
Парламентский комитет по международным делам, обороне и безопасности одобрил их кандидатуры накануне.
Экс-посол Таджикистана Мирослав Ниязов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Исламской Республике Афганистан, экс-посол Кыргызстана в США Муктар Джумалиев - в Королевстве Бельгия, директор "Кыргыздипсервиса" Мирлан Арстанбаев - в Японии.