Назначены послы Кыргызстана в Афганистане (Ниязов), Бельгии (Джумалиев) и Японии (Арстанбаев)

10:52 06.03.2019

6 марта 2019, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО



Сооронбай Жээнбеков подписал указы о назначении послов Кыргызстана в Афганистане, Бельгии и Японии. Об этом сообщила пресс-служба президента.



Парламентский комитет по международным делам, обороне и безопасности одобрил их кандидатуры накануне.



Экс-посол Таджикистана Мирослав Ниязов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Исламской Республике Афганистан, экс-посол Кыргызстана в США Муктар Джумалиев - в Королевстве Бельгия, директор "Кыргыздипсервиса" Мирлан Арстанбаев - в Японии.