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|Гендиректором Кыргызской ТРК избран Жайнак Усен уулу
13:29 06.03.2019
Выборы гендиректора КТРК. Жайнак Усен уулу набрал большинство голосов
Наблюдательный совет КТРК провел голосование кандидатов на должность гендиректора КТРК.
Члены счетной комиссии провели подсчет голосов:
- Жайнак Усен уулу – 13 голосов;
- Болотбек Тиллебаев – 1 голос;
- Галина Байтерек – 1 голос.
Остальные претенденты не набрали голоса.
Всего в Наблюдательном совете 15 членов.
Жайнак Усен уулу в настоящее время занимает должность директора телеканала НТС.
Избранный гендиректор приступит к своим обязанностям 19 марта.