Гендиректором Кыргызской ТРК избран Жайнак Усен уулу

13:29 06.03.2019

Выборы гендиректора КТРК. Жайнак Усен уулу набрал большинство голосов



Наблюдательный совет КТРК провел голосование кандидатов на должность гендиректора КТРК.



Члены счетной комиссии провели подсчет голосов:



- Жайнак Усен уулу – 13 голосов;



- Болотбек Тиллебаев – 1 голос;



- Галина Байтерек – 1 голос.



Остальные претенденты не набрали голоса.



Всего в Наблюдательном совете 15 членов.



Жайнак Усен уулу в настоящее время занимает должность директора телеканала НТС.



Избранный гендиректор приступит к своим обязанностям 19 марта.