 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 06.03.2019
17:09  КабМин Кргизии ожидает скорая перетряска, - "Фабула"
16:54  Окончена регистрация кандидатов в Туркмен-депутаты
16:52  Ученые Туркменистана изобрели дешевую альтернативу рубероиду (кизяк+солома?)
16:48  КырДепутаты дебатируют импичмент никакущему спикеру Джумабекову
16:40  Лепет детский. Минэконом России Орешкин не смог прочитать доклад в ГосДуме
14:02  Мусульмане, все еще "нежелательные" во Франции, - Le Temps
13:37  Курултаи Кыргызских племен. Разделение на фоне лозунгов об укреплении единства, - "РО"
13:29  Гендиректором Кыргызской ТРК избран Жайнак Усен уулу
12:35  Салафизм в Казахстане: откуда растут ноги? - К.Сагинбаев
10:52  Назначены послы Кыргызстана в Афганистане (Ниязов), Бельгии (Джумалиев) и Японии (Арстанбаев)
10:45  Между Китаем и США: как выжить, но сохранить независимость? (опыт Филиппин), - А.Шпунт
10:43  Афганистан на пороге нового исторического этапа, - Дхрува Джайшанкар
10:30  Северная Корея начала восстанавливать ракетный полигон Сохэ. Ким по полной отчепушил Трампа
10:26  Как события в Венесуэле повлияют на мировой рынок нефти, - Е.Грушевенко
10:24  Война без проигравших. Зачем Индия и Пакистан впервые за полвека бомбили друг друга, - Е.Пахомов
10:22  Последний писк Эммануэль. Макрону сочинили программную статью
09:35  Китай готовится к тяжелым временам. Экономика растет все туже, - О.Соловьева
08:38  Конфликт в Кашмире вышел в море, - С.Строкань
08:34  Евразийский союз можно критиковать сколько угодно, но он работает, - Д.Ашимбаев
04:12  Узбекистан. Гульнару Каримову перевели в колонию общего режима
00:38  "Эликсир бессмертия" впервые найден в древней могиле в Китае
00:34  Уволен главный архитектор - "реноватор" Самарканда Норкул Садиков
00:32  Допинговый скандал взрывает спортивную Европу
00:22  Турция устает балансировать между РФ и США, - И.Субботин
00:11  Заоблачные цели Запада. Тибет важнее, чем Индия с Пакистаном, вместе взятые, - Л.Шипилов
00:10  Аркадаг повелел к 2022 г. построить в чистом поле новую столицу Ахалского вилоята
00:03  Аналог Нобелевки по архитектуре получил японец Исодзаки
Вторник, 05.03.2019
23:25  Жуткое убийство ферганского школьника. Упыри-мажоры заставили проглотить карбид
22:19  Эмира Чукуева (экс-главу ОАО "Аэропорт Манас") выбрали вождем кыргызского племени "Солто"
22:08  Лукашенко заявил о повороте вспять процесса евразийской интеграции
21:37  Италия признала законным арест казахских активов по т.н. "делу Стати"
20:24  В Бишкеке осудили на 9 лет л/с Андрея Гойхмана из дырявого "Росинбанка"
17:34  Продажа детей в Бишкеке. Два врача признались в подделке документов, - 24.kg
15:48  Битва на Калке. 1223 год. Русские и половцы против татар и монгол
14:55  В таджикском Худжанде изловили секс-ВИЧ-террористок
14:20  В Алматинском суде заступаясь за друга умер от инфаркта журналист Н.Есмырза
13:28  Реплика из Поднебесной: зачем Китай "скопировал" Красную планету
13:25  Узбекистан. Наши Воры – всем ворам Воры. Ч. 2, - Б.Мусаев
13:15  С горя от ухода японской жены покончил с собой фронт-мен "The Prodigy" Кит Флинт
10:23  $50 млн наликом уже пришли в Ташкент. Президент Мирзиеев доложил, что получил от рос-буржуйчика Усманова первый транш гум-помощи
10:20  "Atda wepa-da bar, sapa-da" ("У коня есть и преданность, и веселье"). Аркадаг написал новую книжку про лошадок
10:17  Не мой вассал... Саудовский король лишил подданства Хамзу бен Ладена
10:13  Военный разгром "халифата". Это конец или... начало, - В.Овчинский
09:43  "Красная угроза": должны ли коммунисты уйти с политической арены Казахстана? - САМ
09:42  Целинная эпопея в Казахстане: что она дала и что отняла? (история) - Б.Турсумбаев
09:10  КырГенпрокуратура продолжает охоту за активами Бакиева
08:59  Астана. На Мамина навесили председательствование в совете директоров нацхолдинга "Байтерек"
08:56  Командующим внутренними войсками Киргизии назначен верный "ошмяк" Исламбек Кенжекулов
08:39  Между их исламскими величествами. Путин собрался в турне по странам Востока, - "Къ"
08:26  Российские ЧВК активно воюют в Ливии, - Telegraph
08:06  Гуайдо под защитой западных послов пробрался обратно в Венесуэлу и призвал к мятежу
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Курултаи Кыргызских племен. Разделение на фоне лозунгов об укреплении единства, - "РО"
13:37 06.03.2019

В Кыргызстане имеет место практика проведения курултаев племен. В преддверии политических событий набирают обороты подобные собрания, в которых участвуют видные политики.

Одним из прошедших в последнее время стал курултай общественной организации "Ай тамга Солто". По словам участника собрания, политического деятеля Апаса Жумагулова, в нем участвовали бывший премьер-министр Темир Сариев, депутаты парламента Мыктыбек Абдылдаев, Канат Исаев и ряд других известных выходцев из Чуйской области.

На курултае обсуждались вопросы различного характера, в том числе и укрепление единства народа, но политические темы участники собрания обошли стороной, утверждает Жумагулов. Аксакал в политике не поддерживает проведение племенных курултаев, но в качестве почетного гостя решил принять участие и поделиться своими размышлениями:

​- Мы не должны пропагандировать это. Люди, оказывается, проводят такой курултай на протяжении 14 лет. Сказали, что в четвертый раз. На собрании можно призывать народ к единству и обсуждать проблемы, которые остаются нерешенными. Будет правильным поддержать президента и правительство. В таком формате можно проводить собрания.

Тем временем новостной сайт Kyrgyz Today написал о конфликте, произошедшем между представителями общественных организаций "Ай тамга Солто" и "Солто". Также журналисты издания привели длинный список участников курултая.

С момента обретения независимости в Кыргызстане свои курултаи провели почти все известные родо-племенные сообщества. Из публикаций в Интернете следует, что только за последние годы собрания провели племена монол, сарыбагыш, бугу, кушчу, кыпчак. Их курултаи больше напоминали съезды политических партий. Эксперты полагают, что некоторые политики освоили навыки ведения торгов с властями с учетом родо-племенного характера разделения общества и землячества.

Политический деятель Равшан Жээнбеков резко критикует практику проведения племенных собраний с участием известных деятелей:

​- Некоторые политики и предприниматели пользуются этим в своих интересах. Раньше политики высокого ранга избегали открытого участия в подобных собраниях. Участие бывших руководителей правительства на последнем курултае никак не совпадает с лозунгами о построении цивилизованной, демократической страны и укреплении государственности. Их участие вызывает большой стыд. В таком случае они должны оставаться лидерами не страны, а своих племен.

Несмотря на популярность лозунгов об искоренении трайбализма, родо-племенного и регионального деления, общественность на деле все еще не изжила эти явления из своей жизни. К примеру, избиратели нередко поддерживают определенного политика не из-за его профессиональных качеств, а потому, что "свой". Более того, в высших политических кругах действует неписаное правило: что в случае избрания президентом выходца их южных регионов страны, правительство должен возглавить северянин, и наоборот. Этот принцип работает на всех уровнях политики и сохраняет жизнеспособность из-за необходимости набора голосов избирателей во всех регионах.

Историк Элери Битикчи говорит, что при слабых государственных институтах обороты начинают обретать неформальные общества:

​- Они имеют силу, что показывает слабость государства. При сильных госинститутах подобные группы не имели бы никакого влияния.

Этнические кыргызы, которые составляют большинство населения страны, условно делятся между собой по региональному признаку - на южан и северян, а также по родо-племенному признаку - он канат, сол канат, ичкилик... С одной стороны, разделение способствует культурному разнообразию, говорят эксперты. С другой – оно отрицательно сказывается на политике, в частности, в вопросах отбора кадров.

Токтосун Шамбетов
Корреспондент радио "Азаттык". Сотрудничает с радио "Азаттык" с 2012 года.

6 март 2019

Источник - rus.azattyk.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551868620
Новости Казахстана
- Аскар Мамин поручил госорганам мобилизоваться для выполнения программы "Нұрлы жол"
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел встречу с Генсеком Всемирной таможенной организации К. Микурия
- Евразийский союз можно критиковать сколько угодно, но он работает
- Кадровые перестановки
- В Мажилисе обсуждены поправки по вопросам регулирования миграционных процессов и по вопросам труда
- Испортить работу Аскару Мамину способен только саботаж и подпольные игры - Ашимбаев
- Анатолий Стати и др. ("Стати") против Республики Казахстан ("РК"): Решение Апелляционного суда г. Рим от 1 марта 2019 года
- "Qazaq Air" получила допуск на выполнение международных авиамаршрутов
- Юнкер на все руки
- "Правопорядок" в Алматы: очередной секс-притон накрыт в мегаполисе
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  