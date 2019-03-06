Курултаи Кыргызских племен. Разделение на фоне лозунгов об укреплении единства, - "РО"

13:37 06.03.2019

В Кыргызстане имеет место практика проведения курултаев племен. В преддверии политических событий набирают обороты подобные собрания, в которых участвуют видные политики.



Одним из прошедших в последнее время стал курултай общественной организации "Ай тамга Солто". По словам участника собрания, политического деятеля Апаса Жумагулова, в нем участвовали бывший премьер-министр Темир Сариев, депутаты парламента Мыктыбек Абдылдаев, Канат Исаев и ряд других известных выходцев из Чуйской области.



На курултае обсуждались вопросы различного характера, в том числе и укрепление единства народа, но политические темы участники собрания обошли стороной, утверждает Жумагулов. Аксакал в политике не поддерживает проведение племенных курултаев, но в качестве почетного гостя решил принять участие и поделиться своими размышлениями:



​- Мы не должны пропагандировать это. Люди, оказывается, проводят такой курултай на протяжении 14 лет. Сказали, что в четвертый раз. На собрании можно призывать народ к единству и обсуждать проблемы, которые остаются нерешенными. Будет правильным поддержать президента и правительство. В таком формате можно проводить собрания.



Тем временем новостной сайт Kyrgyz Today написал о конфликте, произошедшем между представителями общественных организаций "Ай тамга Солто" и "Солто". Также журналисты издания привели длинный список участников курултая.



С момента обретения независимости в Кыргызстане свои курултаи провели почти все известные родо-племенные сообщества. Из публикаций в Интернете следует, что только за последние годы собрания провели племена монол, сарыбагыш, бугу, кушчу, кыпчак. Их курултаи больше напоминали съезды политических партий. Эксперты полагают, что некоторые политики освоили навыки ведения торгов с властями с учетом родо-племенного характера разделения общества и землячества.



Политический деятель Равшан Жээнбеков резко критикует практику проведения племенных собраний с участием известных деятелей:



​- Некоторые политики и предприниматели пользуются этим в своих интересах. Раньше политики высокого ранга избегали открытого участия в подобных собраниях. Участие бывших руководителей правительства на последнем курултае никак не совпадает с лозунгами о построении цивилизованной, демократической страны и укреплении государственности. Их участие вызывает большой стыд. В таком случае они должны оставаться лидерами не страны, а своих племен.



Несмотря на популярность лозунгов об искоренении трайбализма, родо-племенного и регионального деления, общественность на деле все еще не изжила эти явления из своей жизни. К примеру, избиратели нередко поддерживают определенного политика не из-за его профессиональных качеств, а потому, что "свой". Более того, в высших политических кругах действует неписаное правило: что в случае избрания президентом выходца их южных регионов страны, правительство должен возглавить северянин, и наоборот. Этот принцип работает на всех уровнях политики и сохраняет жизнеспособность из-за необходимости набора голосов избирателей во всех регионах.



Историк Элери Битикчи говорит, что при слабых государственных институтах обороты начинают обретать неформальные общества:



​- Они имеют силу, что показывает слабость государства. При сильных госинститутах подобные группы не имели бы никакого влияния.



Этнические кыргызы, которые составляют большинство населения страны, условно делятся между собой по региональному признаку - на южан и северян, а также по родо-племенному признаку - он канат, сол канат, ичкилик... С одной стороны, разделение способствует культурному разнообразию, говорят эксперты. С другой – оно отрицательно сказывается на политике, в частности, в вопросах отбора кадров.



Токтосун Шамбетов

Корреспондент радио "Азаттык". Сотрудничает с радио "Азаттык" с 2012 года.



6 март 2019