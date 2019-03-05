 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мусульмане, все еще "нежелательные" во Франции, - Le Temps
14:02 06.03.2019

5 марта 2019 г.
Ришар Верли | Le Temps

"Решив рассказать о мусульманах Франции, наш коллега Антуан Менюзье решил назвать свое эссе "Книга нежелательных" (Editions du Cerf ). Название книги очень хорошо подобрано. Слово довольно сильное, но оно описывает ту реальность, которую вновь разожгли споры вокруг "спортивного хиджаба" производителя спортивных товаров Decathlon", - пишет журналист швейцарской газеты LeTemps Ришар Верли.

"Хотя этническая статистика во Франции представляется невозможной, считается, что на территории Французской республики проживает от пяти до шести миллионов мусульман, в основном, это иммигранты из Северной Африки. Подавляющее большинство из них имеют французское гражданство, иногда унаследованное от колониальной эпохи. Но они сохраняют очень сильную связь со странами своего происхождения. 24 февраля в Париже тысячи людей протестовали против того, что кандидатом на пост президента Алжира вновь был объявлен Абдельазиз Бутефлика, но никто, кроме его женевских врачей, не знает, сможет ли он по-прежнему управлять своей страной", - говорится в статье.

"Между тем, такие мусульмане действительно остаются "нежелательными" во Франции. Государство носит светский характер, республиканская ассимиляция возведена в правило, в течение нескольких десятилетий существует явный дискомфорт, усугубляемый новыми религиозными обрядами, несомненно, связанными с глобальным утверждением ислама и поисками идентичности со стороны молодых людей", - отмечает Верли.

"Я прочитал рассуждения о "нежелательных" мусульманах, когда узнал через Twitter о том, что Decathlon (магазин спортивной одежды и инвентаря - Прим. ред.выставил в продажу "хиджаб для бега", предназначенный для молодых женщин, желающих прикрыть волосы во время пробежек. Жесткость и изобилие откликов, а также словесная агрессия в отношении продавцов Decathlon вскоре привели к изъятию из магазинов объекта преступления. Тотчас вспоминается летняя полемика вокруг буркини в 2016 году", - пишет Le Temps.

"Когда бывший журналист Charlie Hebdo Зинеб Эль Разуи объясняет, что "хиджаб является частью идеологического пакета программ, который ведет к терроризму", то его замечания выглядят довольно спорными. Излишне рьяный радикальный ислам и те жесткие рамки, которые давят на женщин, являются неоспоримой реальностью. Попыткам исламистов ограничить свободу самовыражения нет числа. Но здесь мы говорим о спорте, беге, о таких видах спорта, которые как раз и способствуют свободе личности и равенству полов на стадионах. Разве спортивный "хиджаб" сопоставим с ношением паранджи? У меня возникают сомнения на сей счет", - отмечает Верли.

"Мне довелось переосмыслить понятие о "нежелательных" во время обсуждения "желтых жилетов" в Женевском институте международных отношений и развития, куда меня пригласил профессор Жан-Франсуа Баяр, эксперт по религии и политике. Один из его американских коллег задал гневный вопрос: существуют ли появления расизма в движении "желтых жилетов"? Разве их негодование не направлено против "арабов окраин", которые, по мнению крайне правых, "высасывают" социальный бюджет государства? При ответе на этот вопрос я испытал сильное смущение. Да, я слышал такие тезисы на круговых перекрестках. Да, социальная помощь, предоставляемая иммигрантам, вызывает дебаты во Франции. Да, "желтые жилеты" - это прежде всего белокожие люди, априори представляющие христианскую культуру. Итак, "расизм" это или нет?"- задумывается автор статьи.

"Вывод: по мере того, как на поверхность всплывает такое бедствие, как антисемитизм, подпитываемый радикальным исламом, во Франции становится все труднее говорить о мусульманах, приходится идти окольными путями, чтобы не натолкнуться на дебаты, - указывает Верли. - Во Франции по-прежнему существует табу на все виды идентичности, подобное гранате с выдернутой предохранительной чекой".

Источник: Le Temps

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551870120
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