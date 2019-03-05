Лепет детский. Минэконом России Орешкин не смог прочитать доклад в ГосДуме

16:40 06.03.2019

Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме



Cпикер перенес "правительственный час", так как глава Минэкономразвития не смог раскрыть тему обсуждения



Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести "правительственный час", так как, по его мнению, глава ведомства не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему.



"Разговор будет продолжен позже", - заявил Володин. Он предложил Орешкину ответить на те вопросы, которые действительно интересуют Государственную Думу: как будет развиваться экономика, на какие темпы развития выйдет страна, как реализуются национальные проекты, инициированные президентом.



"Правительственный час переносится, мы определимся с датой несколько позже, но это будет, скорее всего, конец марта, начало апреля", - сказал спикер после дискуссии о финансировании национальных проектов с участием представителей фракций и министра.



"Давайте уйдем от общих рассуждений, давайте будем говорить о задачах, о проблемах в реализации этих задач и общей ответственности", - призвал Володин.



Замечания спикера

Володин заявил, что не нужно сегодня говорить об успехах с думской трибуны. "Успехи будут тогда, когда рост будет обеспечен не менее 3% в год. А мы с вами прошлый год закончили - 2,3%; а сейчас прогноз нам озвучили 1,3%. Где здесь движение?" - спросил спикер.



А за рост экономического развития отвечает, прежде всего, глава Минэкономразвития, добавил спикер. "Если мы не готовы к такому вопросу, нам лучше перенести его обсуждение", - сказал председатель Госдумы.



Володин привел в пример выступления ряда других министров в Госдуме, отметив, что с их стороны "это был взгляд в будущее с позиций - что необходимо для развития".



"Коллеги, сегодня такие ресурсы, которые направлены президентом в рамках реализации национальных проектов, беспрецедентны. Никогда этого не было: 1,7 трлн в этом году, 1,9 трлн на будущий год. Но если у нас с вами заканчивается первый квартал, а еще только договорные отношения заключены... О чем мы говорим?" - возмутился председатель Госдумы. Эти слова были встречены аплодисментами зала.



Спикер предложил Орешкину сосредоточиться на проблемах и, в частности, ответить на вопрос, не задерживает ли Минфин выделение средств. "Тогда будет разговор содержательный", - пояснил спикер.



Он заметил, что из уважения друг к другу депутаты стараются "не обострять", "но это неправильно". "Время требует другого", - заявил председатель Госдумы.



"Мы единомышленники, мы будет помогать, но вы должны нам тогда сказать, в чем", - сказал Володин.



"Впервые за 20 лет депутат прервал министра", - заявил в связи с произошедшим лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, отметив, что парламент сегодня предъявляет гораздо более высокие требования к исполнительной власти.