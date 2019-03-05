КырДепутаты дебатируют импичмент никакущему спикеру Джумабекову

16:48 06.03.2019

Депутаты Жогорку Кенеша задумались о смещении спикера



Депутаты Жогорку Кенеша хотят сместить торага Дастанбека Джумабекова. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в парламенте.



По их данным, нардепы высказывают недовольство работой спикера и считают, что допущенные им ляпы, в частности, письмо, направленное премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву с грубейшими ошибками, дискредитируют весь Жогорку Кенеш, поскольку во главе высшего законодательного органа не может стоять человек, который позволяет подобные промахи.

Упрекают торага и в неоднократном нарушении регламента.



Отмечается, что вопрос о доверии Дастанбеку Джумабекову депутаты готовы поднять на пленарном заседании. Источники указывают, что с резкой критикой в адрес спикера выступают такие депутаты, как Мыктыбек Абдылдаев и Чыныбай Турсунбеков.



Дастанбек Джумабеков избран торага 25 октября 2017 года. Его кандидатуру поддержало коалиционное большинство. Чыныбай Турсунбеков объявил об отставке с поста спикера ЖК и добровольно покинул пост также 25 октября 2017-го.



06 марта 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ