Ученые Туркменистана изобрели дешевую альтернативу рубероиду (кизяк+солома?)

16:52 06.03.2019

С начала этого года туркменские ученые-химики получили уже шесть патентов на изобретения и рационализаторские предложения, выданные Государственной службой по интеллектуальной собственности Министерства финансов и экономики, сообщил 5 марта "Туркменистан: золотой век".



Издание информирует об их последнем изобретении. Так, специалисты Института химии Академии наук разработали рецептуру битумной эмульсионной мастики для гидроизоляции перекрытий строящихся зданий и сооружений. Этот стройматериал позволяет быстро и качественно произвести герметизацию поверхности и служит альтернативой более дорогостоящим рубероиду и изогаму.



В составе гидроизоляционного материала: дорожный битум, выпускаемый Туркменбашинским комплексом нефтеперерабатывающих заводов, госсиполовая смола, получаемая из отходов масложиркомбината, а также гашеная известь, песок и глина. Технология изготовления битумной эмульсионной мастики предусматривает смешивание разогретых до определенной температуры компонентов: смолы, битума и воды с шихтой – песком или отработанным катализатором.



Напомним, что в конце января президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил, что в течение трех лет финансирование Академии наук Туркменистана (АНТ) из госбюджета будет прекращено.



Позднее выяснилось, что зарабатывать НИИ будут, решая производственные задачи, а исследования будут направлены на прикладное применение в промышленности, сельском хозяйстве и экономике.



В 2018 году президент дважды, в феврале и мае давал поручение обеспечить строительные компании материалами собственного производства.



В январе этого года стало известно, что в стране нашли минерал, который позволит производить в Туркменистане собственные стройматериалы.