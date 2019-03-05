Окончена регистрация кандидатов в Туркмен-депутаты

16:54 06.03.2019

Окончена регистрация кандидатов в депутаты парламента, халк маслахаты и Генгешей



5 марта завершилась регистрация кандидатов в депутаты Меджлиса, члены халк маслахаты и Генгешей вместо выбывших.



Как сообщает госинформагентство ТДХ, всего в депутаты национального парламента выдвинуто 7 претендентов, в члены халк маслахаты: велаятских – 11, этрапских и городских – 36, а также Генгешей – 227. Во всех избирательных округах на одно место выдвинуто несколько кандидатов.



По данным издания, среди кандидатов – труженики сельского хозяйства, арендаторы, представители сферы образования и культуры, работники области здравоохранения и социального обеспечения, различных отраслей народного хозяйства.



Напомним, что 31 марта в Туркменистане пройдут выборы вместо досрочно выбывших депутатов парламента и членов халк маслахаты велаятов, этрапов, городов и Генгешей на воскресенье.



5 февраля для сотрудников избирательных комиссий были организованы обучающие семинары.