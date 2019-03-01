КабМин Кргизии ожидает скорая перетряска, - "Фабула"

17:09 06.03.2019

Каких министров "принесет в жертву" Абылгазиев?..



Ожидается, что в ближайшее время состав правительства изменится, несколько министров лишатся должностей. Сообщается, что уйдут в отставку критикуемые общественностью министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева, министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев, министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев, председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль Осмонбетов. Пока что уточняется, кто придет на их место. Не нашли подходящий кадр на пост главы правительства и поговаривают, что Абылгазиев сохранит свое место до осени…



Источник: газета "Фабула пресс" №5 от 01.03.2019 / стр. 2