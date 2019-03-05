Потеснись, засракули... Фриков Шнура и Макаревича включили в Совет по культуре РосГосДумы

20:15 06.03.2019

Милонов сравнил вхождение Шнурова в совет по культуре с ядовитым фастфудом



Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов сравнил включение лидера рок-группы "Ленинград" Сергея Шнурова в состав общественного совета по культуре с ядовитым фастфудом. Об этом парламентарий заявил на пресс-конференции в НСН 6 марта.



"Совет по культуре со Шнуровым - это фастфуд, бургер с ядовитым мясом. В общественных советах по культуре должны быть представители религиозных организаций, потому что какой-нибудь певун сегодня собирает стадион, но завтра о нем все забудут. А религиозные организации - самые крупные и древние организации нашего общества", - заявил Милонов.



Депутат добавил, что не следует точку зрения церкви "на обочину отстранять, прикрываясь светскостью", подменяя ее атеизмом.



26 февраля стало известно, что российский музыкант, солист рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров вошел в состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре. В списке участников также режиссер Карен Шахназаров, рок-музыкант Андрей Макаревич, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и другие видные деятели отечественной культуры.