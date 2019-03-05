 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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РосПравительство больше внимания уделяет гастарбайтерам, а не соотечественникам, - "НГ"
00:01 07.03.2019

Концепция миграционной политики реализуется небыстро

Правительство утвердило трехлетний план реализации Концепции миграционной политики в РФ. В этом документе в основном содержатся общие фразы, не включает он и многие инициативы, за которые уже давно выступает правозащитное сообщество. А главное, план расходится с самой Концепцией, основным содержанием которой было объявлено решение проблем соотечественников.

Документ отличается и от проекта плана, представленного Главным управлением по вопросам миграции МВД РФ. В ведомстве предлагали отменить экзамены соотечественников по русскому языку и ввести более жесткий контроль за мигрантами путем их дактилоскопии. Однако в плане правительства оба эти пункта исчезли.

Зато там говорится о необходимости выработки мер, "препятствующих появлению этнических анклавов и маргинализации иностранцев", хотя эксперты уже давно эти меры придумали. Это жилищный фонд для иностранцев за небольшую плату, что позволяет следить за равномерным распределением мигрантов в регионах. В документе предусмотрена и корректировка механизмов переселения соотечественников из-за рубежа.

Предлагается "проработать возможность продления срока временного пребывания на территории РФ для претендентов на участие в программе", компенсировать соотечественникам расходы на оформление документов и перевозку имущества. И только в четвертом квартале 2019 года планируется "подготовить анализ переселения соотечественников в регионы с низкой плотностью населения".

Напомним, в самой миграционной Концепции, подписанной президентом, говорится о необходимости "создать благоприятный режим переселения в РФ лиц, которые могут стать полноправными членами российского общества". По сути, речь идет о снятии барьеров для соотечественников при их въезде и легализации в стране. Однако, по словам президента фонда "Миграция XXI века" Вячеслава Поставнина, план правительства направлен скорее на регулировку миграционных потоков и в некоторых моментах даже противоречат идее собирания "русского мира": например, в этом плане опять есть пункт об "изъятии паспортов".

Эксперта возмутил и набор общих фраз вроде "понять и проанализировать": "В плане сказано – определить параметры, характеризующие миграционные потоки. На 27-м году функционирования миграционного ведомства власти решили определиться с параметрами, характеризующими этот процесс".

Собеседник "НГ" подчеркнул, что в ближайшие годы ожидается новый поток соотечественников, к которому наше законодательство не готово: "Сейчас достигнут совершеннолетия дети тех людей, которые в свое время оказались за границей и отказались от российского гражданства. Они из числа этнических русских, которые в скором времени повзрослеют и поймут, что в странах Средней Азии у них нет перспектив: другая культура, религия, отсутствие возможности продвижения на госслужбе, не говоря уже о политической карьере. И эта волна молодых работоспособных и обучаемых людей попытается вернуться в Россию. Однако в нашей стране у них нет никаких преимуществ и упрощенного порядка. Только усложнение и отъем паспортов".

Завотделом диаспоры и миграции Института стран СНГ Александра Докучаева отметила, что к созданию плана и его обсуждению не приглашались парламентарии. "В документе не заложена координация действий в области законотворчества ни с Госдумой, ни с Советом Федерации. В нем говорится о "подготовке предложений в законодательство", но при этом никак не учитываются существующие наработки законодателей", – пояснила эксперт.

Также Докучаеву смутил пункт об обмене информацией между странами о лицах, ищущих защиты на территории РФ. Она пояснила, что если чиновники начнут запрашивать, скажем, у Украины сведения о лицах, которые просят в России политического убежища, то уголовные дела на них "наверняка найдутся". "Украина своих политических оппонентов обязательно за что-нибудь судит. И что, руководство МВД откажет человеку, который пытается оттуда сбежать из-за несогласия с местной политикой и преследований за поддержку России?" – возмутилась Докучаева.

Она рассказала, что сейчас от соотечественников продолжают поступать тысячи писем, в том числе и с жалобами на работу миграционных служб. А также на изъятие паспортов, хотя МВД уверяло, что решило эту проблему.

Екатерина Трифонова
Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

5.03.19

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551906060
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