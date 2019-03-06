 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 07.03.2019
01:42  Могут ли США спасти от разделов Польшу?
00:58  Евросоюз откроет представительство в Туркменистане, - В.Панфилова
00:01  РосПравительство больше внимания уделяет гастарбайтерам, а не соотечественникам, - "НГ"
Среда, 06.03.2019
20:15  Потеснись, засракули... Фриков Шнура и Макаревича включили в Совет по культуре РосГосДумы
17:09  КабМин Киргизии ожидает скорая перетряска, - "Фабула"
16:54  Окончена регистрация кандидатов в Туркмен-депутаты
16:52  Ученые Туркменистана изобрели дешевую альтернативу рубероиду (кизяк+солома?)
16:48  КырДепутаты дебатируют импичмент никакущему спикеру Джумабекову
16:40  Лепет детский. Минэконом России Орешкин не смог прочитать доклад в ГосДуме
14:02  Мусульмане, все еще "нежелательные" во Франции, - Le Temps
13:37  Курултаи Кыргызских племен. Разделение на фоне лозунгов об укреплении единства, - "РО"
13:29  Гендиректором Кыргызской ТРК избран Жайнак Усен уулу
12:35  Салафизм в Казахстане: откуда растут ноги? - К.Сагинбаев
10:52  Назначены послы Кыргызстана в Афганистане (Ниязов), Бельгии (Джумалиев) и Японии (Арстанбаев)
10:45  Между Китаем и США: как выжить, но сохранить независимость? (опыт Филиппин), - А.Шпунт
10:43  Афганистан на пороге нового исторического этапа, - Дхрува Джайшанкар
10:30  Северная Корея начала восстанавливать ракетный полигон Сохэ. Ким по полной отчепушил Трампа
10:26  Как события в Венесуэле повлияют на мировой рынок нефти, - Е.Грушевенко
10:24  Война без проигравших. Зачем Индия и Пакистан впервые за полвека бомбили друг друга, - Е.Пахомов
10:22  Последний писк Эммануэль. Макрону сочинили программную статью
09:35  Китай готовится к тяжелым временам. Экономика растет все туже, - О.Соловьева
08:38  Конфликт в Кашмире вышел в море, - С.Строкань
08:34  Евразийский союз можно критиковать сколько угодно, но он работает, - Д.Ашимбаев
04:12  Узбекистан. Гульнару Каримову перевели в колонию общего режима
00:38  "Эликсир бессмертия" впервые найден в древней могиле в Китае
00:34  Уволен главный архитектор - "реноватор" Самарканда Норкул Садиков
00:32  Допинговый скандал взрывает спортивную Европу
00:22  Турция устает балансировать между РФ и США, - И.Субботин
00:11  Заоблачные цели Запада. Тибет важнее, чем Индия с Пакистаном, вместе взятые, - Л.Шипилов
00:10  Аркадаг повелел к 2022 г. построить в чистом поле новую столицу Ахалского вилоята
00:03  Аналог Нобелевки по архитектуре получил японец Исодзаки
Вторник, 05.03.2019
23:25  Жуткое убийство ферганского школьника. Упыри-мажоры заставили проглотить карбид
22:19  Эмира Чукуева (экс-главу ОАО "Аэропорт Манас") выбрали вождем кыргызского племени "Солто"
22:08  Лукашенко заявил о повороте вспять процесса евразийской интеграции
21:37  Италия признала законным арест казахских активов по т.н. "делу Стати"
20:24  В Бишкеке осудили на 9 лет л/с Андрея Гойхмана из дырявого "Росинбанка"
17:34  Продажа детей в Бишкеке. Два врача признались в подделке документов, - 24.kg
15:48  Битва на Калке. 1223 год. Русские и половцы против татар и монгол
14:55  В таджикском Худжанде изловили секс-ВИЧ-террористок
14:20  В Алматинском суде заступаясь за друга умер от инфаркта журналист Н.Есмырза
13:28  Реплика из Поднебесной: зачем Китай "скопировал" Красную планету
13:25  Узбекистан. Наши Воры – всем ворам Воры. Ч. 2, - Б.Мусаев
13:15  С горя от ухода японской жены покончил с собой фронт-мен "The Prodigy" Кит Флинт
10:23  $50 млн наликом уже пришли в Ташкент. Президент Мирзиеев доложил, что получил от рос-буржуйчика Усманова первый транш гум-помощи
10:20  "Atda wepa-da bar, sapa-da" ("У коня есть и преданность, и веселье"). Аркадаг написал новую книжку про лошадок
10:17  Не мой вассал... Саудовский король лишил подданства Хамзу бен Ладена
10:13  Военный разгром "халифата". Это конец или... начало, - В.Овчинский
09:43  "Красная угроза": должны ли коммунисты уйти с политической арены Казахстана? - САМ
09:42  Целинная эпопея в Казахстане: что она дала и что отняла? (история) - Б.Турсумбаев
09:10  КырГенпрокуратура продолжает охоту за активами Бакиева
08:59  Астана. На Мамина навесили председательствование в совете директоров нацхолдинга "Байтерек"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
Евросоюз откроет представительство в Туркменистане, - В.Панфилова
00:58 07.03.2019

Проблемы прав человека и экологии не препятствие для Брюсселя, когда на кону углеводороды

В Ашхабаде готовятся к открытию представительства Евросоюза (ЕС). Цель – продвижение проектов строительства Транскаспийского трубопровода и транспортного мультимодального коридора "Каспийское море – Черное море". По словам правозащитников, возможность улучшения энергетического положения перевешивает и экологические проблемы, и гуманитарные.

Туркменистан – единственное государство, с которым у Евросоюза нет полноценных отношений. В Ашхабаде до сих пор не открыто представительство ЕС, а Европейский парламент более 10 лет блокирует торгово-экономические соглашения ЕС с Туркменистаном. Туркменский эксперт Сердар Айтаков считает, что основная причина сложившейся ситуации в том, что "бюрократия ЕС просто не знает, как быть с Ашхабадом". "С одной стороны, говорится о нарушении прав человека в массовом порядке, о большом количестве пропавших в тюрьмах Туркменистана, о колоссальных экологических проблемах, возникших из-за мегапроектов туркменских властей. А с другой стороны, огромные запасы туркменского газа заставляют европейских политиков умерить свой пыл в отстаивании "европейских ценностей". Во всяком случае, ни проблемы прав человека, ни проблемы экологии в Туркменистане не выносятся в публичное пространство", - сказал "НГ" Айтаков. Возможно, открытие представительства ЕС, как думают в Брюсселе – единственный путь, чтобы хоть как-то вынудить соблюдать "минимальные приличия" туркменскую власть. Но как отметил эксперт, это доказывает, что европейцы или плохо знают туркменские реалии, или специально ищут оправдания для игнорирования этих проблем.

Вопрос открытия представительства ЕС в Ашхабаде был решен в конце прошлого года. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. Одним из приоритетов работы открывающегося посольства ЕС в Туркменистане она провозгласила "верховенство права", "права человека". "В стране, возвращением в жизнь Халк Маслахаты (Народного совета), уничтожены все демократические институты. Власти отказываются освобождать даже тех заключенных, которые отбыли срок. Причем, не стесняются об этом говорить представителям ЕС, давая понять, что тема пропавших без вести табуирована", – подчеркнул туркменский эксперт.

Точная дата открытия европейского представительства пока не названа, обсуждение продолжается. Накануне в Ашхабаде побывал глава делегации ЕС в Туркменистане с резиденцией в Анкаре Кристиан Бергер, который провел переговоры в МИДе. На сайте туркменского внешнеполитического ведомства сообщается, что в ходе переговоров стороны отметили значительное укрепление двусторонних связей, развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. По мнению участников встречи, Ашхабад и Брюссель успешно ведут диалог по безопасности и правам человека.

"Стремление ЕС открывать представительства в странах Центральной Азии, которое отвечает новой концепции по упрочению позиций в этом регионе, вполне естественно. Дипмиссия ЕС уже давно работает в Казахстане, и это способствует укреплению экономических и гуманитарных связей этой страны с объединенной Европой, утверждению европейских ценностей в Евразии. А вот предстоящее открытие представительства ЕС в Ашхабаде вызывает смешанные чувства", – сказал "НГ" политолог, эксперт по постсоветскому пространству Аркадий Дубнов. По его словам, главным лоббистом этого решения является Румыния, председательствующая ныне в ЕС и являющаяся лидером в неформальной "группе друзей Туркменистана в ЕС".

"Очевидно, в Бухаресте рассчитывают на дивиденды в результате реализации транспорто-логистических проектов, связывающих Южную Европу с Центральной Азией. Но при этом создается впечатление, что европейские чиновники своим решением потакают беспрецедентному игнорированию официальным Ашхабадом элементарных представлений о необходимости уважать человеческое достоинство и общепринятые демократические ценности. Вот уже много лет туркменские власти отказываются сообщить какую-либо информацию о судьбе исчезнувших в тюрьмах больше 15 лет назад политических заключенных, среди которых два экс-министра иностранных дел Борис Шихмурадов и Батыр Бердыев. Такая политика Брюсселя не может не вызывать разочарования", – отметил Дубнов.

Напомним, что 5 марта в Бухаресте главы внешнеполитических ведомств Румынии, Грузии, Азербайджана и Туркменистана подписали декларацию о развитии международного транспортного коридора "Каспийское море – Черное море". Маршрут пройдет из туркменского порта Туркменбаши в Азербайджан, далее железнодорожным транспортом в Батуми или Поти (Грузия) и по Черному морю в порт Констанца (Румыния). "Выгодное географическое расположение Туркменистана, граничащего с Ираном и Афганистаном, может вывести его в категорию привилегированных партнеров. Тем более что цель этого коридора – транзит грузов через Туркменистан в Афганистан – входит в интересы НАТО и может стать тем козырем, который покроет все "европейские демократические ценности", – подчеркнул Сердар Айтаков.

Однако, по мнению эксперта, реализация одного проекта может нанести удар по другому проекту – строительству Транскаспийского трубопровода, поскольку Каспийской конвенцией оговорен мирный статус Каспийского моря и отсутствие в его акватории военных баз третьих стран. Конвенция еще не вступила в силу, а страны Прикаспийского региона, по сути, уже начали сепаратные переговоры по вопросам использования каспийского транзита в интересах западной коалиции в Афганистане, отметил Айтаков.

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

6.03.19

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551909480
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил ряд новых ратификационных законопроектов
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел встречи с представителями Всемирного банка и ЕБРР
- Полезная ротация
- Главная причина экстремизма – идеологический вакуум
- "Ак жол" предложил правительству разработать официальный Комментарий к Налоговому кодексу
- Кадровые перестановки
- Депутаты требуют привлечь к ответственности чиновников за срыв программы питьевой воды в Павлодарской области
- Чью сторону выберет Казахстан в новой "холодной войне" между Россией и США – политолог
- Аким Алматы провел рабочее совещание по вопросам предстоящего ремонта городских улиц
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  