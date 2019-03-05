Могут ли США спасти от разделов Польшу?

01:42 07.03.2019

Американская военная база – не панацея



Американское военное ведомство медлит с предоставлением отчета о возможном строительстве постоянной военной базы США в Польше. Конгресс в прошлом году установил для Пентагона крайний срок - 1 марта 2019 года. Но американское министерство обороны пока молчит.



До сих пор Пентагон неохотно комментировал перспективы создания в Польше постоянной военной базы. Некоторые польские политики связывали это с позицией министра обороны США генерала Джеймса Мэттиса. Когда в декабре прошлого года он подал в отставку, в Варшаве этому обрадовались. Президент Польши Анджей Дуда тогда заявил в интервью Польскому радио: "Не секрет, что генерал не был позитивно настроен по поводу идеи создания постоянной американской военной базы в Польше, поэтому с этой точки зрения говорить, быть может, станет легче. Тема остается открытой, и форма усиления американского военного присутствия в нашей стране может быть различной. Мы надеемся, что военное присутствие США в Польше увеличится". Большие надежды в Варшаве возлагались на Патрика Шэнахэна, заместителя Мэттиса, которому поручили исполнять обязанности главы Пентагона. Однако американские издания, оценивая Шэнахэна, констатировали: "Самое поразительное то, что даже близкие ему люди не знают, как ответить, когда их спрашивают о внешнеполитических взглядах министра". Он "довольно аполитичен", технократ и ставит приоритетом создание военного преимущества США и готовности армии к бою.



Из этого можно было сделать вывод, что создание базы является вопросом, в котором американские военные решили уступить инициативу американским политикам, хотя люди в погонах склоняются скорее к тому, чтобы отказать полякам. Варшава усилила свои лоббистские усилия. В Вашингтон зачастили из Польши правительственные делегации, которые после переговоров, делая заявления для прессы, излучали оптимизм. Правда, многие польские издания его не поддерживали. Когда по завершению ближневосточного саммита в Варшаве американский посол Джорджетт Мосбахер объявила, что "Соединенные Штаты планируют значительно увеличить число своих солдат в Польше", ее буквально сразу же "поправил" официальный представитель Пентагона Эрик Пахон, заявив, что решение пока не принято. Как отмечала польская деловая газета Dziennik Gazeta Prawna, на той стороне Атлантики "любителей строительства "форта Трампа" нужно искать со свечой".



Силы, которые привели к власти президента Дональда Трампа, - это изоляционисты, которые не хотят усиления внешнеполитической активности Соединенных Штатов. Большие сомнения испытывают по части строительства в Польше постоянной военной базы и неоконсерваторы, "интеллектуальные архитекторы войн в Афганистане и Ираке". Против этого проекта выступают демократы, особенно те, кто говорит о своих президентских амбициях. И они не симпатизируют Польше. Так, заявивший на днях о намерении сразиться с Трампом в 2020 году сенатор от Демократической партии Берни Сандерс опубликовал твит, в котором вспомнил, что его отец приехал в США "из Польши в возрасте 17 лет, не имея ни цента в кармане, он приехал, чтобы избежать ужасающей бедности, существовавшей в обществе, и спастись от всеобщего антисемитизма". Что касается действующего президента, трудно представить, что именно может его убедить в пользу выделения денег на постоянную базу в Польше, в то время как сам Трамп сражается за финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Беженцы - вот главная головная боль сегодня для него, а не какая-то далекая страна в Восточной Европе.



В этой ситуации для польской экспертной среды кошмаром является сценарий, когда американцы уходят из Восточной Европы. Как заявляет в интервью еженедельнику Do Rzeczy бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев, "можно представить себе ситуацию, в которой после ухода американцев из Европы Россия, заключив союз с Германией и Францией, разберется со странами, мешающими ей строить евразийский блок. Если американцы к тому же ввяжутся в конфликт в другом регионе мира, возможно, Москва понадобится им в качестве союзника, а не врага. Тогда положение Польши окажется очень сложным". И дело не в "российской агрессии", ведь "вооруженного нападения России на Польшу сейчас ожидать не стоит". Добавим от себя, что не следует ожидать и потом, поскольку, снова воспользуемся словами Шереметьева, "самая большая геополитическая мечта кремлевских стратегов - это создание евразийского сообщества", простирающегося "от Лиссабона до Владивостока".



Однако когда Москва говорит об этой идее, речь идет о том, чтобы созданием большой Европы от Лиссабона до Владивостока предотвратить превращение ее потенциальных членов в мелких игроков, от которых ничего не будет зависеть. И в первую очередь сделать это путем экономической интеграции. Чтобы в таком "евразийском сообществе" Польша не стала пятым колесом в телеге, ей придется серьезно задуматься о кооперации с региональными центрами, оставив мечту самой стать таким центром. Это трудно для Варшавы, переживающей ментальную травму еще со времен Венского конгресса, когда "взрослые" не пустили ее за стол, за которым решалась судьба Европы после победы над империей Наполеона. А с учетом нынешней "польско-польской войны" вывод европейцами Москвы из статуса врага опасен для Польши еще из-за риска, что внутренние ее противоречия усилятся до той стадии, после которой начинается распад страны.



В конце концов, разделам Речи Посполитой во многом способствовали и сами поляки, поделившись на фракции и сделав ставку на различные иностранные столицы. Поэтому американцы со скепсисом смотрят на перспективы организации в Польше постоянной военной базы, кто знает, в чьей зоне влияния она в итоге окажется. Так что спасти Польшу от новых трещин может и должна лишь она сама.



Станислав Стремидловский