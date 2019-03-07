Сергей Лавров обогнул узкие места Персидского залива, - "Къ"

08:04 07.03.2019 Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян



Глава МИД РФ выдержал на Аравийском полуострове баланс между политикой и экономикой



Глава МИД РФ Сергей Лавров завершает визит в страны Персидского залива. Вечер среды он провел в ОАЭ, куда прилетел из Кувейта, а до этого посетил Катар и Саудовскую Аравию. Персидский залив - традиционная зона интересов США и непростой для Москвы регион. Что мешает реализации договоренностей в торгово-экономической сфере и при каких условиях может стать реальностью мечта о строительстве (причем с участием Москвы) Трансаравийской железной дороги, которая соединит между собой страны Аравийского полуострова, выясняла вместе с российской делегацией корреспондент "Ъ" Марианна Беленькая.



Остановка в Кувейте - отрада для российского министра. И не только потому, что в насыщенном графике поездки Сергея Лаврова возникла небольшая пауза, позволившая ему передохнуть. Внешнеполитическая концепция Кувейта - неучастие в любых конфликтах, желание мирить непримиримых врагов, содействие гуманитарным операциям - как нельзя лучше соответствует российским взглядам. С Кувейтом у России нет ни единого серьезного расхождения в вопросах внешней политики. И это чувствовалось во время пресс-конференции глав двух внешнеполитических ведомств.



Кувейт, в отличие от большинства своих соседей, не стал закрывать посольство в Дамаске и выступает за возвращение Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ). Как заявил кувейтский министр иностранных дел Сабах Халед аль-Хамад ас-Сабах, Кувейт "будет счастлив", когда Сирия вернется в арабскую семью. Сергей Лавров, который обсуждает восстановление членства Сирии в ЛАГ со всеми арабскими партнерами, без сомнения, был бы рад разделить это счастье.



Со своей стороны российский министр выразил поддержку усилиям Кувейта по примирению Катара с Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом. Напомним, что отношения четырех арабских стран с Дохой были разорваны летом 2017 года. Миротворческая миссия не увенчалась успехом, но не потому, что Кувейт плохо старался. Есть ли шанс на примирение, никто не знает. Но без этого невозможно говорить ни о реализации в регионе крупных экономических проектов, ни о стратегическом диалоге. Так, в частности, застопорилась работа формата "Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива".



Как прошла встреча Сергея Лаврова и короля Саудовской Аравии

Единственным пятном в российско-кувейтских отношениях за последнее время стал арест в Кувейте гражданки РФ Марии Лазаревой. В отношении нее было открыто два дела: о хищении государственных средств при создании стратегии развития логистического хаба в Кувейте и о растрате средств портового фонда. По первому делу в мае 2018 года был вынесен приговор - десять лет лишения свободы. На следующей неделе должно состояться заседание апелляционного суда. За делом следит президент России Владимир Путин (об этом рассказал в понедельник его пресс-секретарь Дмитрий Песков). По словам адвокатов Марии Лазаревой, в ходе первого процесса их подзащитная даже не смогла ознакомиться с материалами дела. Отвечая на вопрос "Ъ", обсуждалась ли в ходе визита судьба россиянки, Сергей Лавров сказал: "Мы выразили надежду на то, что в рамках рассмотрения дела согласно законодательству Государства Кувейт будут обеспечены все ее законные права, которые вытекают из международных конвенций, участником которых является Кувейт. Мне показалось, что моя просьба была услышана". Сабах Халед аль-Хамад ас-Сабах выразил понимание обеспокоенностью России. "Надеемся, что ситуация разъяснится",- сказал он, упомянув о разбирательстве в апелляционном суде. Даже в этом непростом вопросе министры двух стран не разошлись в позициях.



В один голос говорили они и о развитии двусторонних связей в торгово-экономической сфере. Переговоры глав МИДов состоялись сразу после аудиенции у эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, где министры "выслушали его наставления, советы и инструкции" относительно развития двусторонних контактов. Речь идет о реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита эмира в Сочи в ноябре 2015 года. Тогда среди прочего были подписаны меморандумы, касающиеся ВТС, нефтедобычи и инвестиций. Но воплощение договоренностей в жизнь идет с трудом: закрепиться в районе традиционных интересов США сложно.



Почему подготовка визита Владимира Путина в страны Персидского залива потребовала восточной тонкости

Одновременно с визитом Сергея Лаврова в Кувейте прошло шестое заседание российско-кувейтской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. И министр Лавров уделил этой сфере особое внимание. "Российский фонд прямых инвестиций и Кувейтское инвестиционное агентство разрабатывают совместные проекты - их уже несколько десятков - на сумму, которая приближается к $200 млн. Российские компании, такие как "Газпром", НОВАТЭК, "Зарубежнефть", "Интер РАО - Инжиниринг", имеют конкретные планы, часть которых уже реализуется в сотрудничестве с кувейтскими партнерами. Мы такие отношения активно поддерживаем",- сказал он. Поддержка МИДа действительно будет нелишней: по данным "Ъ", заседание межправкомиссии неоднократно откладывалось и тому, что оно наконец состоялось, способствовал, скорее всего, визит Сергея Лаврова.



Встреча завершилась подписанием декларации о намерениях. В протоколе, под которым поставили подписи сопредседатели комиссии - российский министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев и министр нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта Халед аль-Фадель - отмечается: компания КамАЗ заинтересована в поставках Кувейту автомобилей и спецтехники, а РЖД - в развитии инфраструктурных проектов. У России были планы принять участие в строительстве Трансаравийской железной дороги, которая должна соединить Саудовскую Аравию, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар и ОАЭ. Но для этого нужно, чтобы страны региона помирились.



Кувейт также предложил российским компаниям пройти предквалификацию и участвовать в проектах в сфере электроэнергетики, водоснабжения и поставок оборудования. Такие намерения есть у "Силовых машин", "Технопромэкспорта" и еще ряда компаний.

В ОАЭ, куда Сергей Лавров отправился ближе к вечеру, ситуация обратная. Если с Кувейтом у России идиллия по внешнеполитическим вопросам, то российско-эмиратские отношения радуют скорее в торгово-экономической, а не в политической сфере. Единственный подарок для Москвы - решение Абу-Даби вернуть свое посольство в Дамаск. Для России это послужило важным сигналом о постепенной нормализации отношений Сирии с другими арабскими странами. Однако роль ОАЭ в конфликте в Йемене и разрыве отношений четырех стран региона с Дохой оптимизма Москве не добавляют.



Во время пресс-конференции в Абу-Даби глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян постарался обойти стороной региональную повестку, зато охотно говорил о двустороннем сотрудничестве - от туризма до космоса и ВТС. Сергей Лавров со своей стороны упомянул вклад ОАЭ в урегулирование ливийского конфликта, а также сказал дежурные слова о необходимости урегулирования кризиса вокруг Катара. В целом он также сосредоточился на российско-эмиратских контактах в сфере экономики, напомнив, что летом прошлого года во время визита наследного принца Абу-Даби (и фактического правителя страны) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в РФ была подписана декларация о стратегическом партнерстве двух государств. Впрочем, она лишь подтвердила и без того активные контакты. ОАЭ - это первый в регионе Персидского залива торговый партнер России. Товарооборот в прошлом году, по данным Минэкономики РФ, составил почти $1,7 млрд. Среди всех арабских стран ОАЭ занимают по этому показателю третье место после Алжира и Египта. В эмиратах работает свыше 3 тыс. российских компаний. Развивается и инвестиционное сотрудничество: эмиратский суверенный фонд Mubadala Investment Company в партнерстве с Российским фондом прямых инвестиций инвестировал около $1,4 млрд в более чем 40 российских проектов - в диапазоне от нефтяной сферы до спорта.



Сложнее, как и во всем регионе, с военно-техническим сотрудничеством - в первую очередь из-за давления со стороны США. Тем не менее ОАЭ стараются диверсифицировать своих поставщиков. Так, обсуждается возможность совместной с РФ разработки легкого истребителя пятого поколения, закупка российских Су-35, сотрудничество в сфере противовоздушной обороны. Ранее ОАЭ приобрели у России БМП-3. Есть у двух стран сотрудничество и в космической сфере - первый космонавт из ОАЭ может полететь к МКС 25 сентября. Два претендента уже тренировались в Звездном Городке и даже прошли курс по выживанию в условиях русской зимы.



Газета "Коммерсантъ" №41 от 07.03.2019, стр. 3 Источник - коммерсант

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