В Кыргызстане на сбор хлопка детей привлекают с четырех лет, - МОТ

08:50 07.03.2019

В Кыргызстане для сбора хлопка привлекают с четырех-семи лет. Об этом сообщила консультант Международной организации труда (МОТ) Инесс Бенчику.



По ее словам, в детский труд в республике вовлечены в основном дети от 5 до 17 лет. При этом экспертов беспокоит то, что растет доля вовлечения детей в опасные виды труда. Так, эксперты изучали вовлечение детей в производство табака, риса, картофеля, грецких орехов, фасоли и хлопка.



"Что касается хлопка, то дети в основном работают на выращивании и сборе. Но если взрослый человек в день может собрать примерно 82 килограмма хлопка, то ребенок - 20-25 килограммов. Когда к сбору хлопка привлекают детей с четырех лет, это не очень хорошо сказывается на их здоровье", - подчеркнула Инесс Бенчику.



7 марта 2019, Бишкек - , Татьяна КУДРЯВЦЕВА