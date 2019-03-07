В поисках "принца крови". Сын Усамы бен Ладена может стать предметом политического торга между США и талибами

08:58 07.03.2019

Делегации "Талибана" (организация запрещена в РФ) и Соединенных Штатов на переговорах в Дохе обсуждают гарантии безопасности Америки в случае полного вывода из Афганистана американских войск. Подробности этих переговоров тщательно скрываются как талибами, так и представителем Вашингтона послом Залмаем Халилзадом. Есть основания полагать, что в ходе политических торгов в Катаре обсуждается также судьба Хамзы бен Ладена – сына основателя "Аль-Каиды" (организация запрещена в РФ), по слухам, находящегося сегодня на территории Афганистана.



Несколько дней назад в столице Катара Дохе начался очередной раунд американо-талибских переговоров по вопросу вывода воинского контингента США из Афганистана. Переговоры проходят в режиме повышенной секретности – представители "Талибана" и посол Халилзад не скупятся на оптимистические комментарии СМИ, однако, при этом тщательно скрывая детали явно непростой дискуссии.



Судя по некоторым косвенным признакам, в ходе переговоров с талибами члены американской делегации неизбежно затронут вопрос о судьбе 30-летнего Хамзы бен Ладена – сына Усамы бен Ладена, основателя "Аль-Каиды" и организатора громких террористических атак 11 сентября 2001 года. Сегодня Хамза является одним из главных противников американцев и должен будет возглавить "Аль-Каиду", сменив на этом посту престарелого шейха Аймана аз-Завахири.



Фигура Хамзы бен Ладена тревожит Вашингтон и его союзников уже несколько лет. После того, как в начале октября 2017 года появились слухи о том, что сын основателя "Аль-Каиды" якобы перебрался из Афганистана в Сирию и даже возглавил там филиал группы "Ансар аль-Фуркан", базирующейся в Иранском Белуджистане, западные спецслужбы начали на него настоящую охоту. Хамза бен Ладен был включен в список 10 самых важных целей для сил международной антитеррористической коалиции под командованием США на Ближнем Востоке. Осенью 2017 года розыском Хамзы на сирийской территории занималось особое подразделение объединенного командования сил специальных операций коалиции. В состав этой группы спецназа входили американские и британские коммандос, в частности, 40 бойцов Special Air Service (SAS) Соединенного Королевства. Группе спецназовцев была поставлена задача захватить в плен или ликвидировать бен Ладена-младшего.



Однако отыскать Хамзу бен Ладена американским и британским спецслужбам осенью 2017 года в Сирии не удалось. Скорее всего потому, что его там просто не было: слухи о том, что сын основателя "Аль-Каиды" стал главой сирийского отделения группы "Ансар аль-Фуркан" не подтвердились. А в начале декабря 2017-го живой и невредимый Хамза выступил с видеообращением, в котором подверг жесткой критике королевскую семью Саудовской Аравии, обвинив ее в предательстве дела Палестины.



Летом 2018 года Хамза бен Ладен женился – его избранницей стала дочь террориста из Египта Мухаммада Атта, который управлял одним из самолетов, врезавшимся в башню Международного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября. Тогда же появилась информация, что Хамза находится на территории Афганистана, причем, в качестве основного места его проживания различные источники называли северную провинцию Бадахшан. Впрочем, маловероятно, что сын основателя "Аль-Каиды" постоянно пребывал в каком-то одном месте. Несомненно, лишь то, что если Хамза на самом деле находится в Афганистане, то он не может не опираться на постоянную помощь и поддержку "Талибана" - главного союзника "Аль-Каиды" в регионе. Другими словами, талибы должны прекрасно знать, где именно искать "наследного принца джихада". И это может теперь оказаться для него не очень хорошей новостью.



В начале марта 2019 года, в разгар очередного раунда переговоров делегации США и талибов в Катаре, имя бен Ладена-младшего снова вернулось на ленты информационных агентств. Практически одновременно стало известно о двух событиях, имеющих прямое отношение к Хамзе. Во-первых, США объявили о готовности выплатить 1 млн долл. в качестве вознаграждения за информацию о местонахождении сына Усамы бен Ладена, причем, в сообщении Госдепартамента на этот счет Хамза был назван лидером "Аль-Каиды". Во-вторых, правительство Саудовской Аравии подтвердило свое решение о лишении Хамзы саудовского гражданства.



Все эти мартовские события показывают резко обострившийся интерес Вашингтона к персоне бен Ладена-младшего. Вероятно, это связано не только с обещаниями Хамзы отомстить Америке за гибель отца и его призывами к сторонникам "Аль-Каиды" атаковать американцев в Кабуле, Багдаде и других городах, но и с политическими торгами Вашингтона и "Талибана" относительно условий вывода сил западной коалиции из Афганистана.



Согласно официальным заявлениям участников переговорного процесса в Дохе, США добиваются от талибов гарантий того, что с афганской территории не будут больше исходить угрозы Америке и американцам. Однако это маловероятно, если в Афганистане будет продолжать находиться жаждущий мести и повторения славы отца "наследный принц джихада" Хамза бен Ладен. Можно не сомневаться, что американская сторона не даст согласия на вывод своих войск до тех пор, пока не увидит труп бен Ладена-младшего или не заполучит его живым. Очевидно, что без участия талибов этих целей не достигнуть.



И здесь возникает весьма щекотливая ситуация. С одной стороны, "Талибан" явно готов пойти на многие уступки, чтобы добиться скорейшего ухода американцев и натовцев из Афганистана. С другой стороны, выдать Вашингтону Хамзу бен Ладена – это значит навсегда опозорить себя и лишиться авторитета в джихадистском сообществе. Конечно, есть и промежуточные варианты: можно, например, попытаться обмануть американцев, сказав, что сына Усамы нет на подконтрольных талибам территориях, или сделать так, что Хамза станет шахидом в результате как бы случайного удара американского беспилотника (для этого талибам достаточно всего лишь поделиться с партнерами по переговорам в Дохе информацией о точном местонахождении сына основателя "Аль-Каиды"). Если это сделать аккуратно, то можно избежать ненужных подозрений в сотрудничестве талибов и янки: в Афганистане, как известно, идет война, и под удары беспилотников США попадают самые разные, иногда даже очень уважаемые в "Талибане", люди.



Сегодня можно утверждать, что дальнейшая судьба Хамзы бен Ладена во многом является показателем, определяющим уровень реального доверия между Вашингтоном и талибами. Если в обозримой временной перспективе на лентах информационных агентств появятся сообщения о гибели в Афганистане или Пакистане сына основателя "Аль-Каиды", то, значит, переговоры в Дохе продвигаются более, чем успешно. Если же Хамза бен Ладен будет продолжать оставаться неуловимым и неуязвимым, то это будет сигналом о том, что переговорный процесс пока еще не превратил его участников в политических партнеров. И, значит, время стратегических компромиссов по афганской проблеме все еще не пришло.



7.03.2019



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"