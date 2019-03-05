"Узбекское дело" эакрыто. МТС выплатит штраф в $850 млн по мировому соглашению с властями США

09:10 07.03.2019

Группа МТС заключила мировое соглашение с властями США по антикоррупционному расследованию в отношении бывшей дочерней компании оператора на рынке Узбекистана, следует из сообщения МТС. В рамках соглашения МТС выплатит суммарно $850 млн штрафа из средств, зарезервированных компанией по итогам третьего квартала 2018 года.



Подписание мирового соглашения - логичный шаг, который позволит МТС полностью сфокусироваться на реализации стратегии перехода МТС от классического телеком-оператора к модели интегратора современных цифровых решений, отмечается в сообщении оператора.



"Стабильное финансовое состояние и соотношение долга компании к показателю OIBDA, которое остается на уровне ниже большинства российских и международных телеком-компаний, позволит Группе МТС продолжить инвестировать в развитие бизнеса в рамках запланированных капитальных затрат и предлагать акционерам утверждать дивидендные выплаты на высоком привлекательном уровне",- заявил президент МТС Алексей Корня.



Расследование в отношении МТС, Veon (ранее VimpelCom, владеет российским ПАО "Вымпелком") и шведской Telia Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Министерство юстиции США начали в 2014 году. МТС подозревалась в коррупционных платежах на $380 млн, а Veon - на $133,5 млн. Эти суммы, по версии Минюста США, в 2004–2009 годах были выплачены компаниям, связанным с семьей президента страны. В феврале 2016 года Veon договорилась об условиях мирового соглашения с властями США по делу, выплатив $795 млн, а в сентябре 2017 года Telia объявила, что выплатит штраф $965 млн властям США и Нидерландов.



Юлия Тишина