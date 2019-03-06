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Новый учебник "Новейшая история Узбекистана" (полемика), - М.Рахимов
09:18 07.03.2019

М.Рахимов: "Мы продолжим работу по системному обновлению образовательной и научной сферы"

Интервью с директором КМЦ новейшей истории АН РУз, д.и.н., проф. Рахимовым на тему исследований новейшей истории Узбекистана

– Мирзохид Акрамович, одним из важных событий в прошлом году в научно-образовательной сфере стала публикация учебника "Новейшая история Узбекистана". Расскажите, пожалуйста, о том, как создавался учебник и о его особенностях.

– Безусловно, этот коллективный труд уместно причислить в ряд значимых явлений в учебной литературе по историческим наукам. Можно сказать, он назрел. Период конца XX – начала XXI века характеризуется фундаментальными изменениями в общественно-политической жизни народов, которые оказывают влияние на мировоззренческие основы и ценностные ориентиры. Новейшая история Узбекистана, являясь неотъемлемой частью новейшей истории человечества, тесно переплетена с этими глобальными процессами.

Ввиду крайней актуальности изучения и преподавания новейшей истории в июне 2017 г. было принято Постановление Президента Узбекистана "Об организации деятельности Общественного совета по новейшей истории Узбекистана при Академии наук Республики Узбекистан". И перед Общественным советом, в том числе, была поставлена задача: подготовка учебной и научной литературы нового поколения, рассмотрение новейшей истории Узбекистана в органической связи с общемировыми и региональными процессами.

Таким образом, ведущими специалистами из Института истории АН РУз, Координационно-методического центра новейшей истории Узбекистана при АН РУз и ряда вузов нашей страны был подготовлен указанный учебник. "Новейшая история Узбекистана" – это первый такой опыт в отечественной и зарубежной практике изучения истории современного Узбекистана. Учебник, созданный на основе междисциплинарного подхода. Следует отметить, что это один из первых учебников по новейшей истории в странах СНГ. В ходе работы нами был изучен широкий международный опыт учебных изданий (включая опыт таких университетов, как Оксфорд, Кембридж, Университета Джона Хопкинса). В учебнике, с привлечением широкого круга материалов и литературы, анализируются основные направления развития узбекистанского общества, особенности политических, экономических, социально-культурных трансформаций и международных отношений Республики Узбекистан.

Учебник имеет в основном вводный характер в изучение новейшей истории Узбекистана. Представленные в главах темы, представляющие в разных ракурсах общественные процессы, важнейшие факты и особенно их анализ крайне важны для специалистов и студентов в дальнейшем осмыслении событий и явлений современной истории.

На основе принятых национальных стандартов и изучения международного опыта учебных изданий, темы учебника структурированы следующем образом: Резюме: каждая глава/тема начинается с краткого изложения ее основных моментов; Раздел/тема состоит из нескольких ключевых мини-параграфов, раскрывающих основные вопросы, суть, содержание темы и заключение; Ключевые выводы (кey рoints): в конце каждой главы приводятся основные идеи и выводы по рассматриваемой теме; Вопросы: в конце каждой главы определен ряд контрольных вопросов, которые могут быть использованы для дискуссии или как темы для эссе; Рекомендуемая литература и электронные ссылки (Web links): каждая глава содержит краткий список литературы и конкретные ссылки на соответствующие веб-ссылки, где студенты могут прочитать доклады, исследования и т.п. В конце учебника представлены дополнительные материалы – глоссарий, список сокращений и хронология.

Образовательная технология пособия "Новейшая история Узбекистана" разработана на основе современных правил технологизации лекционных и семинарских занятий. Вся информация максимально обобщена и систематизирована. Она изложена в краткой форме и представлена в наиболее приемлемом для восприятия и запоминания виде – в схемах и таблицах. Каждая тема учебника призвана отражать общую цель – дать первичные знания о новейшей истории Узбекистана как новой, динамично формирующейся учебно-академической дисциплине.

– Что вы могли бы сказать по поводу критической оценки учебника, данной историком К. Камаловым? Его заметка была опубликована на сайте centrasia.ru 28 февраля 2019 г.

– Прежде всего, следует прояснить один важный момент. Дело в том, что известный общественный деятель Калыбек Камалов не имеет никакого отношения к упомянутой Вами заметке. К сожалению, так иногда происходит, что иные бесчестные и бессовестные люди используют имена известных общественных деятелей в каких-то личных, корыстных целях. Тот, кто написал эту, мягко говоря, низкопробную заметку, в действительности даже не открывал наш учебник и выдвигает ложные обвинения. Это, во-первых.

Во-вторых, разумеется, сам по себе академический дискурс является позитивным явлением и даже необходимым элементом в научной жизни. Мне неоднократно доводилось бывать в университетах и научных центрах зарубежных стран, где научные споры и дискуссии сопровождают любое серьезное издание, будь то коллективный труд или монография, и таким образом научная мысль движется вперед. Но здесь важно качество дискуссии, ее уровень. Необходим именно научный, серьезный и современный подход, к тому же этически приемлемый.

Вне сомнения, существует острая необходимость не только в подобных дискурсах, но и в глубоком, систематическом, объективном анализе происходящих событий, факторов и тенденций, которые сформировали и продолжают формировать современное лицо Узбекистана. Это возможно как раз с помощью нового, современного взгляда как на прошлое, так и на настоящее республики. К сожалению, не все члены научного сообщества способны избавиться от устаревших взглядов, которые как бы отстали от современных процессов, происходящих и в мире, и в самой науке. Ведь история – это не только груз накопленных фактов, но живая, развивающаяся наука, которая дополняется новой методологией, новыми формами и способами подачи того или иного материала.

В-третьих, авторы учебника, в первую очередь, подходили к предмету изучения и освещения новейшей истории Узбекистана не с позиций регионализма, а пытались унифицировать историю страны, как единое целое. В этой связи, конечно, был использован проблемно-хронологический подход в разработке глав, а также в освещении и анализе событий.

В-четвертых, в реплике якобы К. Камалова (хотя это не он писал, повторяю) указывается, что в очерке и в учебнике не представлен материал по Каракалпакстану. Это неправда. Просто перечислю те страницы, на которых достаточно подробно представлены материалы конкретно по Каракалпакстану: 50, 65, 67-68, 87-88, 96, 99, 192, 199, 221, 223, 226-228, 230-231, 289, 340, 426, 430-433, 454. В работе неоднократно поднимается и трагедия Арала, но ведь это проблема не только Каракалпакстана, но всего Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, в целом региона, т.е. это одна из глобальных проблем современности.

Если учитывать опыт передовых стран в написании учебников и учебных пособий по истории, то выяснится, что фактически нигде не практикуется написание отдельных глав, посвященных той или иной территории, входящей в состав данной страны. Учебник должен концентрировать в себе наиболее общие моменты, связанные с историей страны в целом, а не выделять конкретную область, во всех смыслах этого слова.

Наконец, в-пятых, в ряде фундаментальных работ по истории Узбекистана мы используем другой подход, где более детально рассматриваются различные внутригосударственные образования. Так, в изданной совсем недавно истории Узбекистана ("Ўзбекистон тарихи (1917–1991 йиллар)". Тошкент: "Ўзбекистон", НМИУ, 2019) история Каракалпакстана в советскую эпоху представлена в виде отдельной главы и написана проф. Б. Кошановым из Нукуса. Коллегами из Каракалпакстана готовятся также соответствующие главы по Республике Каракалпакстан в монографии "История Узбекистана 1991-2016 гг." и "История Узбекистана 2016-2021 гг.", которые планируются к изданию в этом году и в 2021 году соответственно.

В завершение хотелось бы отметить, что, несмотря на разного рода естественные трудности и искусственные преграды, и даже инсинуации вроде упомянутой Вами заметки, мы будем продолжать работу по системному обновлению образовательной и научной сферы в Узбекистане, включая и академический уровень. Учебник "Новейшая история Узбекистана" предоставляет необходимые знания для первичного, но при этом глубокого и всестороннего осмысления актуальных вопросов современности, помогает удерживать мировоззренческую ценностную планку в оценке общественных событий и в умении связывать исторические знания с современностью.

Беседовал Алишер Умурзаков
06.03.2019

Источник - tmarkaz.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551939480
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