Между Каримовой и новыми властями Узбекистана идут тайные торги, - РО

09:34 07.03.2019 Сбить спесь с принцессы. Гульнара Каримова за настоящей решеткой



В Узбекистане суд ужесточил наказание для Гульнары Каримовой, дочери первого президента страны Ислама Каримова, переведя ее из-под домашнего ареста в колонию общего режима из-за "злостного нарушения порядка отбывания наказания". Насколько власти страны опасаются "непредсказуемой бывшей принцессы", и действительно ли ужесточение наказания для Гульнары Каримовой связано с желанием нынешнего президента Шавката Мирзиеева "выбить" из нее огромные финансовые средства, незаконно полученные во время пребывания у власти?



В июле прошлого года 46-летней Гульнаре Каримовой, 18 декабря 2017 года осужденной на 10 лет лишения свободы, заменили тюремный срок на домашний арест сроком на пять лет. Отбывать наказание Каримова должна была по месту жительства своей дочери Иман, соблюдая ряд ограничений: не покидать жилище, не пользоваться средствами связи и интернетом. Кроме того, она была обязана возместить ущерб, нанесенный государству.



Во вторник, 5 марта, на своей странице в Instagram Иман Каримова рассказала, что в ее квартиру в Ташкенте ворвались сотрудники прокуратуры:



"Сегодня, примерно в 19:00, работники узбекской Прокуратуры, в частности Мухаммедов Ильяс, ворвались ко мне в квартиру в г. Ташкент, где с конца июня 2018 года проживает моя мама, так как была освобождена по УДО. Он сначала от имени "руководства" угрожал моей маме, затем через несколько минут ворвался с другими работниками прокуратуры, вместе с которыми вытащил мою маму из ванной и увез в непонятном направлении".



Иман Каримова также опубликовала фотографию предполагаемого задержания. В Генпрокуратуре республики, комментируя эту информацию, сообщили, что заявления Иман не соответствуют действительности, а снятое ею фото является старым. Однако спустя несколько часов на сайте ведомства появилось сообщение, в котором отмечалось, что после перевода под домашний арест Каримова "систематически нарушала установленные судом обязательства". В ноябре прошлого года она "самовольно покинула место жительства". Кроме того, она "неоднократно использовала средства связи, включая интернет" и "активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба", утверждают в прокуратуре:



"В связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания Яшнабадским районным судом по уголовным делам 5 марта 2019 года принято определение о замене наказания осужденной Г. Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством".



В середине февраля 2019 года сын Гульнары Каримовой Ислам Каримов-младший сообщил об ухудшении состояния здоровья матери и заявил, что ей не оказывают медицинскую помощь.



В августе 2015 года суд в Ташкенте признал Каримову виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и других преступлениях и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет. Позже в отношении Каримовой возбудили еще одно уголовное дело по обвинению в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства и легализации доходов, полученных преступным путем. Общая сумма причиненного государству ущерба по двум уголовным делам против Каримовой составляет почти 2 миллиарда долларов.



В 2015 году в отношении Гульнары Каримовой завели уголовные дела в Швеции, Швейцарии и США: ей предъявили обвинение в присвоении около миллиарда долларов. Речь прежде всего шла о взятках, которые Каримова получала минимум от шести телекоммуникационных компаний (мобильных операторов и тех, кто занимался прокладкой кабелей и обеспечением покрытия WiFi и WiMAX в Узбекистане). В том году 800 миллионов швейцарских франков (около 800 миллионов долларов), принадлежавшие Гульнаре Каримовой и найденные в банках Швейцарии, были арестованы. 31 июля 2018 года Федеральный суд по уголовным делам Швейцарии отклонил апелляцию Каримовой на решение о замораживании средств.



Отец Гульнары, бывший президент Узбекистана Ислам Каримов, правивший страной 27 лет, умер в 2016 году. Перед арестом Гульнару Каримову называли одной из самых влиятельных женщин всей Центральной Азии и возможным преемником ее отца на посту президента. Ей принадлежали финансовые фонды, банки, телеканалы и магазины модной одежды. Однако в 2013 году из-за слишком раскованного поведения она впала в немилость у отца и мгновенно потеряла все влияние, власть и деньги, – напоминает в интервью Радио Свобода независимый узбекский политолог и диссидент Камолиддин Раббимов, когда-то, при Исламе Каримове, занимавший высокую должность в государственных структурах Узбекистана:



​– Почему именно сейчас власти Узбекистана отменили мягкое наказание для Гульнары Каримовой и ужесточили ей жизнь, что за этим стоит?



– Я уверен, что сейчас между Гульнарой Каримовой и новыми властями Узбекистана идут тайные торги. У Гульнары есть огромный капитал, который она накопила за время правления отца. Сколько точно у нее миллиардов, пока общественность не знает, это известно лишь ей самой и власти, они не раскрывают карты. Я думаю, что на Гульнару оказывают давление, чтобы она отдала хотя бы часть своих денег. Потому что как минимум уже более одного миллиарда долларов, принадлежащих ей, арестованы в Швейцарии и в США. Власть то усиливает этот прессинг, то немного ослабляет. Потому что скоро либо эти средства будут конфискованы властями западных государств, либо возвращены в Узбекистан. А многие деньги на счетах еще явно не обнаружены. Но на всю их дальнейшую судьбу Гульнара может влиять. Хотя у нее самой нет шансов оставить эти деньги себе, потому что она обвиняется по нескольким серьезным уголовным статьям в разных государствах в США и в Европе.



На Гульнару оказывают давление, чтобы она отдала хотя бы часть своих денег

Согласно международному юридическому праву, если одновременно в нескольких странах возбуждается уголовное дело и если человек осужден за конкретное преступление в одном государстве, то в других государствах те же обвинения против него теряют свою силу. Поэтому Ислам Каримов и согласился посадить под арест Гульнару на родине, в Узбекистане, иначе бы она попала за решетку на Западе. Но вдруг ее отец умер. Да, Узбекистан сейчас нуждается в этих деньгах, но, я думаю, еще один важнейший мотив для нынешнего преследования – это поведение Гульнары Каримовой в последнее время. У нее до сих пор психология "принцессы". Ислам Каримов правил Узбекистаном почти 30 лет. Она не признает новые власти и смотрит даже на самого президента Шавката Мирзиеева как на вчерашнего слугу отца. Когда Ислам Каримов стоял во главе государства, она была действительно самой влиятельной фигурой после него.



– Собственно, Гульнара Каримова еще при жизни отца превратилась из первой богачки и "официальной красавицы страны" в заключенную. Но сейчас, при новой власти, которая, тому есть много доказательств, меняет весь устоявшийся постсоветский уклад в Узбекистане, она, может быть, могла надеяться на позитивные изменения в своей судьбе? То есть все происходящее – сильная неожиданность для нее?



– Нет, точно не неожиданность. Несколько месяцев назад она заявила, что желает идейно и финансово поддержать последние реформы в Узбекистане и отдать арестованные деньги властям. Она передала это официальному Ташкенту через свою дочь Иман. Но я полагаю, что ее деньги так и не были переданы властям, и тем самым она спровоцировала их. Учтите, что ее до сих пор побаиваются. То есть власти, и даже ее мать Татьяна Каримова, и все ее окружение не знают, чего ожидать от этой женщины, известной эксцентричными поступками, и как ее полноценно контролировать.



К ней поступает до сих пор много информации через разные каналы, у нее много знакомых, она очень много знает и неожиданно может написать какой-то твит или опубликовать какую-то критическую статью – и в Узбекистане начнется большой политический кризис. Так было и в последние годы правления Ислама Каримова, и, собственно, до и после ареста Гульнары Каримовой.



​– За последние годы появились ли какие-то новые факты, которые проливают свет на все ее уголовное дело? Или появились лишь новые обвинения, но ясности нет?



– Некоторые новые детали раскрываются. Например, в прошлом, 2018 году в Швеции были новые судебные процессы, и там выяснилось, что Гульнара перевела несколько обнаружившихся у нее сотен миллионов долларов на имя дочери и сына, это деньги, которая она получала через разные коррупционные схемы. Но, тем не менее, узбекские власти стараются скрывать такие новые факты, чтобы как можно больше ее средств постепенно и тихо вернуть на родину.



– А как простой народ воспринимает ее фигуру? Есть ли в Узбекистане те, кому она нравилась, кто относится к ней до сих пор немножко как к невинной жертве? И насколько в сознании жителей Узбекистана она ассоциируется со своим отцом, а насколько нет? Потому что называли ее в свое время и потенциальным модернизатором, сторонницей реформ и вестернизации…



– Нет, подавляющее большинство узбекистанцев просто ненавидят Гульнару Каримову. Потому что невероятен контраст между жизнью обыкновенного, среднестатистического жителя страны, который еле сводит концы с концами (хорошо, если в семье есть кто-то, кто работает в России или Казахстане и отправляет домой несколько сотен долларов в месяц), и Гульнарой, имеющей элитную недвижимость в 30 странах мира. Впрочем, когда она была в зените славы, особенно с 2010 и до 2013 года, Гульнара создала "Банк молодых кадров" через свой фонд "Форум культуры и искусства Узбекистана" и финансировала образование очень многих талантливых ребят. Я думаю, и сейчас осталось немало молодых людей, которые получили прямую поддержку со стороны Гульнары Каримовой, образование, учились за рубежом и которые мысленно ей до сих пор сочувствуют. У нее была реальная своя команда, потому что Гульнара на самом деле готовилась стать следующим президентом Узбекистана. Но не получилось, – полагает Камолиддин Раббимов.



Александр Гостев Источник - rus.azattyk.org

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