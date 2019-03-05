В КыргызПарламенте разбираются: кто пишет безграмотные документы

09:40 07.03.2019

Советник спикера ЖК, ответственный за документы, освобожден от должности



Аппарат Жогорку Кенеша завершил предварительную проверку по поводу документа, в котором допущены ошибки. По ее результатам освобожден от должности советник спикера Алмазбек Сабырбеков, ответственный за ведение документов Дастанбека Джумабекова. Об этом "Азаттыку" сообщил руководитель пресс-службы парламента Ибраим Нуракун уулу.



С прошлой недели в социальных сетях распространяется копия письма с подписью спикера Дастанбека Джумабекова премьер-министру. Пользователи обнаружили в документе многочисленные грубые ошибки. В частности, в шапке письма, составленного на кыргызском языке, документ адресуется "примьер-министру", также допущены и другие орфографические ошибки.



Жогорку Кенеш признал существование оригинала данной копии письма и сообщил, что его писали и ставили факсимиле спикера ответственные сотрудники аппарата, а сам торага из-за загруженности не читал документ.