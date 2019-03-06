Раскатал ковер... Экс-кыр-президент Акаев собрался обратно на родину

12:04 07.03.2019

Аскар Акаев рассказал о своем возможном возвращении в Кыргызстан



Первый свергнутый президент Кыргызстана рассказал российским журналистам, возможно ли его возвращение на родину.



Журналисты поинтересовались: сейчас что-то мешает Аскару Акаеву вернуться в Бишкек и хочет ли он вернуться?



"Формальных препятствий нет. Но мои оппоненты чувствуют, что для меня наступают добрые времена и скоро я могу вернуться, поэтому предпринимают против меня информационные атаки. Недавно некоторые СМИ меня даже похоронили. Кроме того, пытаются выдавать за новые сообщения инсинуации 13‑летней давности о том, что я якобы украл полторы тонны золота", - сказал Аскар Акаев.



По его мнению, в любом случае при Атамбаеве он не мог прилететь в Кыргызстан даже для того, чтобы похоронить двух старших братьев.



"Мне открыто угрожали, что я буду задержан в аэропорту. В свою очередь от команды Жээнбекова я ни разу ничего плохого в свой адрес не слышал. Надеюсь, это значит, что они относятся ко мне позитивно", - отметил Аскар Акаев.



Бывший президент КР также рассказал, что уголовное преследование против него давно прекращено.



"Официально все дела, возбужденные против меня, закрыты 12 лет назад. Мои противники ничего негативного в моей деятельности не нашли. Тем не менее периодически в СМИ возникают какие-то выпады в мой адрес. Наверное, это какая-то форма мести с их стороны. Возможно, им не нравится, что я вернулся к своей основной профессии и счастлив, а они вроде как были победителями, но несчастны, поскольку их давно уже изгнали из власти", - добавил Аскар Акаев.



7 марта 2019, Бишкек -