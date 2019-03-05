Сталин - это не просто наша история, это история нашего спасения, - А.Тюрин

12:29 07.03.2019

Что следует вспомнить в годовщину смерти Сталина



Сталин - это не просто наша история. Это история нашего спасения. Либералы, левые и правые доктринеры, сепаратисты, капиталисты-хапуги, агенты западного крупного капитала дружными усилиями тащили Россию на стол прозектора. Все изрекали красивые слова про "свободу и демократию", все гребли материальные блага под себя, все помогали Западу освоить ресурсы последней шестой части суши, которой он еще не овладел. Никто из них ничего не понимал ни в геополитике, ни в природно-климатических реалиях, которые определяли начальные и граничные условия развития страны. Россия должна была стать страной, которая не пережила индустриального перехода и сделалась добычей успешных европейских колонизаторов из западного ядра мировой капсистемы.



Сталин не был человеком, который пришел с небес с набором абсолютных знаний в голове, он сам вырос из среды тех, кто радостно разрушал страну. Он дал возможность разрушителям и потрошителям сожрать друг друга. Он принимал решения в тех условиях, когда идеальных замечательных решений в меню не было вовсе. В условиях, когда внутри страны грызлись догматики и идиоты, и когда страна была окружена кольцом крупных и мелких хищников, готовых впиться ей в горло при первой возможности и разорвать на куски. Когда у страны не было никаких внешних источников накопления капитала и инвестиций, когда все ее сбережения, включая золотой запас, были расхищены. Когда большинство населения (сельское) не могло и не хотело кормить меньшинство населения (городское, промышленное).



Надо было в кратчайшие сроки создать крупнотоварное производство в сельском хозяйстве - и это было сделано. Надо было в кратчайшие сроки создать мощное многоотраслевое производство средств производства - и оно было создано. Надо было, когда вся Европа пришла к нам с тотальной истребительной войной, перевезти экономику и десятки миллионов людей на восток - и это было сделано. Надо было разгромить Европу - иначе русский мир ожидала бы та же судьба, что и коренное население Америки - и это было сделано. Надо было разгромить Японию, отомстив ей за агрессию начала века - и это было сделано. Надо было создать ракетно-ядерный щит - чтобы Америка, сосредоточившая у себя большую часть мировых капиталов, не сожгла нас заживо, как Хиросиму и Нагасаки - и это было сделано. Надо было возродить русский дух, православие, традицию - которые были в небрежении и унижении не только во времена Троцкого, но и в поздней РИ - соединив их с преимуществами социализма. И это тоже было сделано в последние 12 лет его правления. Надо было создать экономику, настроенную на постоянное снижение себестоимости и цен, на постоянное повышение общественной эффективности производства - и это было сделано.



И хотя многое из того что было сделано Сталиным, было затем поломано троцкистами из левацкой клики Хрущева и агентурой западного капитала, скрывавшейся под крылышком Андропова и дорвавшейся до полной власти в середине 80-х - мы и сегодня опираемся на его достижения. У нас до сих пор есть мощная тяжелая промышленность, ракетно-ядерный щит. Несмотря на визги всепропальщиков сохранился технологический и образовательный потенциал, который позволяет нам создавать промышленные реакторы на быстрых нейтронах, гиперзвуковые летательные аппараты и реактивные ядерные двигатели. (Именно это является технологическим прорывом к грядущему освоению Солнечной Системы, а не пресловутые "достижения" Маска, которые не дотягивают даже до того, что было сделано в освоении космоса к концу 60-х годов.)



Как я считаю, честный и порядочный человек не может глумиться над Сталиным.



Александр Тюрин



5 марта 2019