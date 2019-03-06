Число выданных Российско-Кыргызским фондом кредитов выросло в 2 раза. Был бы прок...

12:43 07.03.2019

Число выданных Российско-Кыргызским фондом кредитов выросло в 2 раза; общая сумма составила $304 млн

Финансовые институты страны - Российско-Кыргызский Фонд развития (РКФР), ОАО "Гарантийный фонд", ОАО "Айыл Банк" и ОАО "РСК Банк" увеличили объемы и суммы выдаваемых кредитов региональным предпринимателям. Об этом проинформировали руководители финансовых институтов на приеме у президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова.



По информации председателя РКФР Эркина Асрандиева, на конец 2018 года РКФР одобрил 1653 проекта на общую сумму 304 млн долларов США. В течение 2018 года сумма одобренных кредитов выросла на 42,4 млн долларов, а их число выросло в два раза, составив 1653 проекта (+831 кредитов). В течение года были открыты 7 крупных предприятий - по выпуску строительных материалов, цементный завод, швейные и обувные фабрики, комбинат по производству макаронных изделий и т. д. Такие показатели были достигнуты совместно с банками-партнерами, которые выдавали кредиты.



По информации председателя ОАО "Гарантийный фонд" Малика Абакирова, по итогам 2018 года портфель Гарантийного фонда составил 656 гарантий на 755 млн сомов. Через предоставленные гарантии коммерческие банки выдали кредитов на 2,7 млрд сомов. В 2018 году на 507 млн сомов выдано 419 гарантий. По сравнению с 2017 годом их количество выросло на 76%, а сумма в два раза. Планируется в 2019 году выдать гарантий до 1 млрд сомов.

По словам председателя "Айыл Банка" Мурата Акимова, по сравнению с 2017 годом в 2018 году кредитный портфель банка вырос с 14,7 млрд сомов на 19,3 млрд сома (+4,6 млрд сомов). В 2018 году выдано 50940 кредитов на 13,20 млрд сомов, что больше на 2,5 млрд сомов и на 4968 кредитов. В регионы выдано кредитов на 8,39 млрд сомов, что по сравнению с 2017 годом выросло на 1,96 млрд сомов и на 4325 кредитов. "Айыл Банк" особое внимание также уделяет направлению по переработке молока.



Председатель "РСК Банка" Азизбек Оморкулов доложил, по сравнению с 2017 годом, в 2018 году кредитный портфель банка вырос с 10,7 млрд сомов до 12,6 млрд сомов (+17,9%), выдано 8899 кредитов на сумму 8,04 млрд сомов, в основном в области страны. Всего выдано в регионы (не считая Чуйскую область) 6302 кредита на сумму 3,25 млрд сомов, что больше на 11,25% по сравнению с 2017 годом. Также "РСК Банк" запустил функцию мобильный банкинг, через который граждане смогут проводить различные выплаты посредством интернета.