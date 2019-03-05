Раскол элит Кыргызстана находится в стадии формирования, - С.Масаулов

12:50 07.03.2019 Раскол элит Кыргызстана находится в стадии формирования - эксперт



Начиная с переворота 2005 года, жители Кыргызстана встречают весну с разной степенью беспокойства. Дело в том, что в стране сохраняются несколько условий, создающих и поддерживающих определенную нестабильность. Сергей Масаулов, координатор "Большой Евразии", анализирует эти факторы.



Если непредвзято обратиться к фактам осуществленных переворотов и серьезных социальных потрясений последнего десятилетия в различных странах и интерпретировать их через реальную деятельность, можно увидеть несколько главных факторов, необходимых для возникновения революционной ситуации. Причем весьма важно, что



под революцией стали понимать не смену строя, а прежде всего обрушение власти с тенденцией к распаду государства



Значительная часть национальной интеллигенции в государствах, назначенных под революционные изменения, готова приветствовать ломку надоевшей всем коррупционной государственной машины. Хотя изменений можно было достичь и другим путем.



Алексис де Токвиль утверждал, что Французская революция не привела к собственно революционным изменениям в обществе, она просто быстро доломала то, что и так бы ушло естественным путем. А вот радужные надежды так называемой "креативной интеллигенции" на разумный ход дальнейших изменений в революции обычно не оправдываются. И в какой-то момент борцы с коррупцией оказываются перед силой, уничтожающей уже саму национальную государственность и суверенитет, чего никак не ожидали до начала событий. Такова судьба всех "майданов" последних лет.



Раскол элиты

Можно насчитать три фактора революционной ситуации:



1) Раскол элиты



2) Кризис в экономике и социальный кризис



3) Внешнеполитические неудачи и внешние воздействия



Рассмотрим их по порядку. Во-первых, в Кыргызстане по разным основаниям отсутствие целостности элит имеет место - это постоянное состояние.



Чаще всего называют раскол на "северные" и "южные" элиты



И во многом дело в том, что в стране, не способной произвести простые продукты в достаточном количестве, ресурсов на всех не напасешься. Поэтому возникают и воспроизводятся две группы внутри элит. Первая - претендующие на властную ренту, вторая - обделенные ресурсами власти. Здесь руководству надо смотреть за количеством таковых в той и другой группах - чтобы оно не превысило критическую массу.



Отсюда вроде бы и раскол в элите есть, столкновение между президентом и экс-президентом очевидно проявлено, имеется критика нового лидера прежними и частью северных элит, есть и злопыхательство "в спину" нынешнему президенту.



Но подлинный раскол весной 2019 года находится еще в стадии формирования. Возможно, это станет реальностью тогда, когда определится судьба конфликта между президентской командой и группой, составлявшей окружение Атамбаева.



Нельзя исключать резкого изменения ситуации

Претензии к экс-президенту имеют различные политические силы. Об этом свидетельствуют судебные иски со стороны нескольких лидеров, причем удовлетворенные судом. Многие стремятся высказать свои претензии к команде бывшего президента. Идут суды по коррупции, называются новые имена бывших руководителей, которых требуется привлечь к ответственности.



Ставятся вопросы об освобождении ранее осужденных лидеров политических сил - например, Омурбека Текебаева. Вышедший на свободу из мест заключения экс-депутат Жогорку Кенеша от партии СДПК Кубанычбек Кадыров заявил, что



судя по высказываниям А. Атамбаева и его сторонников, республику ждет дестабилизация



Однако все это показатели приближающейся кампании по выборам в Жогорку Кенеш КР. Раскол элиты не приобрел характер жесткого политического противостояния, хотя предпосылки к формированию такого положения вещей всегда наличествуют.



Здесь, правда, следует сделать замечание "на полях". В стране всегда есть лидеры, действующие исходя исключительно из внутреннего импульса и самоубежденности в своей победе. Поэтому нельзя исключать возможность неожиданного и резкого изменения ситуации из-за ментальных проблем ее неадекватной оценки тем или иным лидером. Особенно влекомым на политический ринг чувством обиды.



Поводов к подобному выступлению несколько: это и очередные годовщины весенних переворотов – мартовского и апрельского, и предстоящий съезд партии СДПК с ожидаемой жесткой критикой "предателей" общего дела. Это могут быть и решения извне по активизации и мобилизации спящих политизированных НКО.



Кризис в экономике и социальный кризис

Во-вторых, сохраняется еще один постоянный фактор нестабильности. Деградация экономики страны с 90-х гг. прошлого века сопровождалась изменением социальной структуры. При остановке и растаскивании советских заводов молодые инженеры и рабочие лишились возможности получить гарантированные рабочие места в престижных сферах.



Оставшиеся в стране в большинстве своем пополнили социальную группу, имеющую название "субпролетарии". В лучшем случае они могут претендовать на сезонные работы в сельском хозяйстве, строительстве или туризме. А чаще всего торгуют на рынках перепродажи китайских и турецких товаров, уезжают в трудовую миграцию, нанимаясь на ту работу, которой пренебрегает местное население.



Пролетариат в прошлом был т. н. "негативным классом", теперь эту роль выполняют субпролетарии, не имеющие ничего, кроме готовности подработать на любых видах деятельности - от строительства до стояния на майдане в протестах.



Как фактор нестабильности следует учитывать, что часть интеллектуальной элиты, которая объявляет себя "креативным классом" и которая готова сыграть в революционных событиях значительную роль вопреки здравому смыслу и элементарному чувству безопасности, соединяется с субпролетариями в стремлении нанести удар государству как таковому. Это общий фактор, но в данный момент он не проявляется.



Экономическая ситуация в стране нелегкая, как и все последние годы



Об этом много пишется, и тому масса свидетельств. Одно из последних касается вопросов энергетики. Из-за низких тарифов энергокомпании находятся в плачевном состоянии. Об этом на заседании парламентской фракции СДПК сообщил первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов. Без генерации дополнительной электроэнергии реализовать поставленные задачи невозможно. Это проявило недальновидность и ошибочность резких решений прежнего руководства по денонсации соглашений о строительстве комплекса ГЭС на р. Нарын.



Низкие тарифы и отсутствие других источников финансирования привели к тому, что энергетические компании оказались в плачевном состоянии. Потребление электроэнергии растет, растут и потери распределительных компаний. Последние пытаются сократить потери электроэнергии за счет установки умных счетчиков. Однако растут и долги компаний, поскольку себестоимость электричества составляет 1,4 сома, а население платит в 2 раза меньше.



При этом тарифная реформа зависла еще со времен прежних президентов. Новую тарифную политику введут уже в этом году, поскольку сроки старой истекли. Так заявляет директор Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса и недропользованию Таалайбек Нурбашев.



Однако следует помнить: попытка повышения тарифов на электроэнергию в 2010 году была одним из пусковых механизмов свержения президента Бакиева. Поэтому вице-премьер-министр К. Боронов заявляет, что повышения тарифов на свет и тепло не будет.



Следовательно, выход будут искать на путях поддержки у своих главных внешнеполитических партнеров – России и Казахстана, которые становятся главными факторами стабилизации в экономике.



Внешнеполитические неудачи и внешние воздействия

В-третьих, внешнеполитические неудачи прежнего правления сменились успешной стабилизацией отношений Кыргызстана с партнерами и соседями. Нерешенность вопросов границ на юге страны сохраняет возможность отдельных проявлений конфликтности, но уже не является фактором усиления напряженности в отношениях.



Более того,



президент Жээнбеков в целом успешно работает на внешнеполитическом направлении



В случае достижения ожидаемых результатов предстоящего визита в Кыргызстан президента России Владимира Путина это будет конвертировано в укрепление внутриполитических позиций С. Жээнбекова.



Таким образом, политические катаклизмы весной 2019 года представляются маловероятными. Стабилизирующий ситуацию визит Путина, а затем подготовка к проведению заседания ШОС в Бишкеке переводят политическую борьбу в форму подспудного противостояния в элитах и подготовки к предстоящим выборам. Поэтому основные события следует отнести уже к политической осени.



05 марта 2019 Источник - 365info.kz

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