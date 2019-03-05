 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 07.03.2019
13:32  Что главное в танке? Российский танк Т-14 "Армата" оснастили санузлом
13:22  Украина разработала планы "А" и "Б": Как Киев готовится к прекращению транзита российского газа, - А.Гришин
13:19  Бояре завсем охамели. Закись элит России, - А.Гамов
13:17  Неуловимый "Посейдон". Российская суперторпеда ударит там, где ее меньше всего ждут
13:14  Тройное проклятие банков Казахстана, - Т.Киселева
12:55  Педального коня? Аркадаг повелел соорудить еще один гигантский монумент. В честь... лошадей и велосипедов
12:50  Раскол элит Кыргызстана находится в стадии формирования, - С.Масаулов
12:43  Число выданных Российско-Кыргызским фондом кредитов выросло в 2 раза. Был бы прок...
12:29  Сталин - это не просто наша история, это история нашего спасения, - А.Тюрин
12:11  Жемчужные "драконы" готовятся к прыжку… экономика и политика Китая обретают новое качество, - Ю.Тавровский
12:07  Распределенный Хартленд – императив новой геополитической модели Мира, - А.Дугин
12:04  Раскатал ковер... Экс-кыр-президент Акаев собрался обратно на родину
11:59  Сели в тазик. Вскрыто крупное хищение... эмалированной посуды с "Узметкомбината"
11:55  Большой футбол в Персидском заливе. Катар дисквалифицирован за поражение в Сирии, - А.Храмчихин
11:32  Главная причина экстремизма в Казахстане – идеологический вакуум, - Д.Ашимбаев
09:40  В КыргызПарламенте разбираются: кто пишет безграмотные документы
09:34  Между Каримовой и новыми властями Узбекистана идут тайные торги, - РО
09:18  Новый учебник "Новейшая история Узбекистана" (полемика), - М.Рахимов
09:10  "Узбекское дело" эакрыто. МТС выплатит штраф в $850 млн по мировому соглашению с властями США
08:58  В поисках "принца крови". Сын Усамы бен Ладена может стать предметом политического торга между США и талибами
08:50  В Кыргызстане на сбор хлопка детей привлекают с четырех лет, - МОТ
08:04  Сергей Лавров обогнул узкие места Персидского залива, - "Къ"
01:42  Могут ли США спасти от разделов Польшу?
00:58  Евросоюз откроет представительство в Туркменистане, - В.Панфилова
00:01  РосПравительство больше внимания уделяет гастарбайтерам, а не соотечественникам, - "НГ"
Среда, 06.03.2019
20:15  Потеснись, засракули... Фриков Шнура и Макаревича включили в Совет по культуре РосГосДумы
17:09  КабМин Киргизии ожидает скорая перетряска, - "Фабула"
16:54  Окончена регистрация кандидатов в Туркмен-депутаты
16:52  Ученые Туркменистана изобрели дешевую альтернативу рубероиду (кизяк+солома?)
16:48  КырДепутаты дебатируют импичмент никакущему спикеру Джумабекову
16:40  Лепет детский. Минэконом России Орешкин не смог прочитать доклад в ГосДуме
14:02  Мусульмане, все еще "нежелательные" во Франции, - Le Temps
13:37  Курултаи Кыргызских племен. Разделение на фоне лозунгов об укреплении единства, - "РО"
13:29  Гендиректором Кыргызской ТРК избран Жайнак Усен уулу
12:35  Салафизм в Казахстане: откуда растут ноги? - К.Сагинбаев
10:52  Назначены послы Кыргызстана в Афганистане (Ниязов), Бельгии (Джумалиев) и Японии (Арстанбаев)
10:45  Между Китаем и США: как выжить, но сохранить независимость? (опыт Филиппин), - А.Шпунт
10:43  Афганистан на пороге нового исторического этапа, - Дхрува Джайшанкар
10:30  Северная Корея начала восстанавливать ракетный полигон Сохэ. Ким по полной отчепушил Трампа
10:26  Как события в Венесуэле повлияют на мировой рынок нефти, - Е.Грушевенко
10:24  Война без проигравших. Зачем Индия и Пакистан впервые за полвека бомбили друг друга, - Е.Пахомов
10:22  Последний писк Эммануэль. Макрону сочинили программную статью
09:35  Китай готовится к тяжелым временам. Экономика растет все туже, - О.Соловьева
08:38  Конфликт в Кашмире вышел в море, - С.Строкань
08:34  Евразийский союз можно критиковать сколько угодно, но он работает, - Д.Ашимбаев
04:12  Узбекистан. Гульнару Каримову перевели в колонию общего режима
00:38  "Эликсир бессмертия" впервые найден в древней могиле в Китае
00:34  Уволен главный архитектор - "реноватор" Самарканда Норкул Садиков
00:32  Допинговый скандал взрывает спортивную Европу
00:22  Турция устает балансировать между РФ и США, - И.Субботин
00:11  Заоблачные цели Запада. Тибет важнее, чем Индия с Пакистаном, вместе взятые, - Л.Шипилов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Раскол элит Кыргызстана находится в стадии формирования, - С.Масаулов
12:50 07.03.2019

Раскол элит Кыргызстана находится в стадии формирования - эксперт

Начиная с переворота 2005 года, жители Кыргызстана встречают весну с разной степенью беспокойства. Дело в том, что в стране сохраняются несколько условий, создающих и поддерживающих определенную нестабильность. Сергей Масаулов, координатор "Большой Евразии", анализирует эти факторы.

Если непредвзято обратиться к фактам осуществленных переворотов и серьезных социальных потрясений последнего десятилетия в различных странах и интерпретировать их через реальную деятельность, можно увидеть несколько главных факторов, необходимых для возникновения революционной ситуации. Причем весьма важно, что

под революцией стали понимать не смену строя, а прежде всего обрушение власти с тенденцией к распаду государства

Значительная часть национальной интеллигенции в государствах, назначенных под революционные изменения, готова приветствовать ломку надоевшей всем коррупционной государственной машины. Хотя изменений можно было достичь и другим путем.

Алексис де Токвиль утверждал, что Французская революция не привела к собственно революционным изменениям в обществе, она просто быстро доломала то, что и так бы ушло естественным путем. А вот радужные надежды так называемой "креативной интеллигенции" на разумный ход дальнейших изменений в революции обычно не оправдываются. И в какой-то момент борцы с коррупцией оказываются перед силой, уничтожающей уже саму национальную государственность и суверенитет, чего никак не ожидали до начала событий. Такова судьба всех "майданов" последних лет.

Раскол элиты
Можно насчитать три фактора революционной ситуации:

1) Раскол элиты

2) Кризис в экономике и социальный кризис

3) Внешнеполитические неудачи и внешние воздействия

Рассмотрим их по порядку. Во-первых, в Кыргызстане по разным основаниям отсутствие целостности элит имеет место - это постоянное состояние.

Чаще всего называют раскол на "северные" и "южные" элиты

И во многом дело в том, что в стране, не способной произвести простые продукты в достаточном количестве, ресурсов на всех не напасешься. Поэтому возникают и воспроизводятся две группы внутри элит. Первая - претендующие на властную ренту, вторая - обделенные ресурсами власти. Здесь руководству надо смотреть за количеством таковых в той и другой группах - чтобы оно не превысило критическую массу.

Отсюда вроде бы и раскол в элите есть, столкновение между президентом и экс-президентом очевидно проявлено, имеется критика нового лидера прежними и частью северных элит, есть и злопыхательство "в спину" нынешнему президенту.

Но подлинный раскол весной 2019 года находится еще в стадии формирования. Возможно, это станет реальностью тогда, когда определится судьба конфликта между президентской командой и группой, составлявшей окружение Атамбаева.

Нельзя исключать резкого изменения ситуации
Претензии к экс-президенту имеют различные политические силы. Об этом свидетельствуют судебные иски со стороны нескольких лидеров, причем удовлетворенные судом. Многие стремятся высказать свои претензии к команде бывшего президента. Идут суды по коррупции, называются новые имена бывших руководителей, которых требуется привлечь к ответственности.

Ставятся вопросы об освобождении ранее осужденных лидеров политических сил - например, Омурбека Текебаева. Вышедший на свободу из мест заключения экс-депутат Жогорку Кенеша от партии СДПК Кубанычбек Кадыров заявил, что

судя по высказываниям А. Атамбаева и его сторонников, республику ждет дестабилизация

Однако все это показатели приближающейся кампании по выборам в Жогорку Кенеш КР. Раскол элиты не приобрел характер жесткого политического противостояния, хотя предпосылки к формированию такого положения вещей всегда наличествуют.

Здесь, правда, следует сделать замечание "на полях". В стране всегда есть лидеры, действующие исходя исключительно из внутреннего импульса и самоубежденности в своей победе. Поэтому нельзя исключать возможность неожиданного и резкого изменения ситуации из-за ментальных проблем ее неадекватной оценки тем или иным лидером. Особенно влекомым на политический ринг чувством обиды.

Поводов к подобному выступлению несколько: это и очередные годовщины весенних переворотов – мартовского и апрельского, и предстоящий съезд партии СДПК с ожидаемой жесткой критикой "предателей" общего дела. Это могут быть и решения извне по активизации и мобилизации спящих политизированных НКО.

Кризис в экономике и социальный кризис
Во-вторых, сохраняется еще один постоянный фактор нестабильности. Деградация экономики страны с 90-х гг. прошлого века сопровождалась изменением социальной структуры. При остановке и растаскивании советских заводов молодые инженеры и рабочие лишились возможности получить гарантированные рабочие места в престижных сферах.

Оставшиеся в стране в большинстве своем пополнили социальную группу, имеющую название "субпролетарии". В лучшем случае они могут претендовать на сезонные работы в сельском хозяйстве, строительстве или туризме. А чаще всего торгуют на рынках перепродажи китайских и турецких товаров, уезжают в трудовую миграцию, нанимаясь на ту работу, которой пренебрегает местное население.

Пролетариат в прошлом был т. н. "негативным классом", теперь эту роль выполняют субпролетарии, не имеющие ничего, кроме готовности подработать на любых видах деятельности - от строительства до стояния на майдане в протестах.

Как фактор нестабильности следует учитывать, что часть интеллектуальной элиты, которая объявляет себя "креативным классом" и которая готова сыграть в революционных событиях значительную роль вопреки здравому смыслу и элементарному чувству безопасности, соединяется с субпролетариями в стремлении нанести удар государству как таковому. Это общий фактор, но в данный момент он не проявляется.

Экономическая ситуация в стране нелегкая, как и все последние годы

Об этом много пишется, и тому масса свидетельств. Одно из последних касается вопросов энергетики. Из-за низких тарифов энергокомпании находятся в плачевном состоянии. Об этом на заседании парламентской фракции СДПК сообщил первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов. Без генерации дополнительной электроэнергии реализовать поставленные задачи невозможно. Это проявило недальновидность и ошибочность резких решений прежнего руководства по денонсации соглашений о строительстве комплекса ГЭС на р. Нарын.

Низкие тарифы и отсутствие других источников финансирования привели к тому, что энергетические компании оказались в плачевном состоянии. Потребление электроэнергии растет, растут и потери распределительных компаний. Последние пытаются сократить потери электроэнергии за счет установки умных счетчиков. Однако растут и долги компаний, поскольку себестоимость электричества составляет 1,4 сома, а население платит в 2 раза меньше.

При этом тарифная реформа зависла еще со времен прежних президентов. Новую тарифную политику введут уже в этом году, поскольку сроки старой истекли. Так заявляет директор Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса и недропользованию Таалайбек Нурбашев.

Однако следует помнить: попытка повышения тарифов на электроэнергию в 2010 году была одним из пусковых механизмов свержения президента Бакиева. Поэтому вице-премьер-министр К. Боронов заявляет, что повышения тарифов на свет и тепло не будет.

Следовательно, выход будут искать на путях поддержки у своих главных внешнеполитических партнеров – России и Казахстана, которые становятся главными факторами стабилизации в экономике.

Внешнеполитические неудачи и внешние воздействия
В-третьих, внешнеполитические неудачи прежнего правления сменились успешной стабилизацией отношений Кыргызстана с партнерами и соседями. Нерешенность вопросов границ на юге страны сохраняет возможность отдельных проявлений конфликтности, но уже не является фактором усиления напряженности в отношениях.

Более того,

президент Жээнбеков в целом успешно работает на внешнеполитическом направлении

В случае достижения ожидаемых результатов предстоящего визита в Кыргызстан президента России Владимира Путина это будет конвертировано в укрепление внутриполитических позиций С. Жээнбекова.

Таким образом, политические катаклизмы весной 2019 года представляются маловероятными. Стабилизирующий ситуацию визит Путина, а затем подготовка к проведению заседания ШОС в Бишкеке переводят политическую борьбу в форму подспудного противостояния в элитах и подготовки к предстоящим выборам. Поэтому основные события следует отнести уже к политической осени.

05 марта 2019

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551952200
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил ряд новых ратификационных законопроектов
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел встречи с представителями Всемирного банка и ЕБРР
- Полезная ротация
- Главная причина экстремизма – идеологический вакуум
- "Ак жол" предложил правительству разработать официальный Комментарий к Налоговому кодексу
- Кадровые перестановки
- Депутаты требуют привлечь к ответственности чиновников за срыв программы питьевой воды в Павлодарской области
- Чью сторону выберет Казахстан в новой "холодной войне" между Россией и США – политолог
- Аким Алматы провел рабочее совещание по вопросам предстоящего ремонта городских улиц
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  