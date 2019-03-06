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Педального коня? Аркадаг повелел соорудить еще один гигантский монумент. В честь... лошадей и велосипедов
12:55 07.03.2019

Бердымухамедов катается на спорткарах и строит монументы

В Туркменистане продолжают запускать проекты далеко не первостепенного значения, но под покровительством властей. Хотя даже действительно важные программы оказываются под угрозой.

Уже не раз звучали победные рапорты, которые на поверку оказывались просто очковтирательством, утверждает портал Eurasianet.org.

Для монументов деньги всегда найдутся
Еще осенью 2018 года Гурбангулы Бердымухамедов приказал построить новый монумент. Это должно быть огромное сооружение, украшенное фигурками велосипедистов и ахалтекинских скакунов. В конце февраля 2019 определился и подрядчик – фирма Sport Yyldyzy ("Звезда спорта").

Как пишет портал, раньше "Звезда спорта" уже выполняла правительственные заказы. В ее послужном списке, например, столичный спортивный комплекс "Багтыярлык". Контролировать работы будет заместитель премьер-министра Дадебай Амангелдиев.

Еще более выгодный заказ достался фирме "Гундогды", которую подрядили построить аэропорт в маленьком городе Керки Лебапской области. Причем сам город журналисты называют форменным захолустьем.

Пока несуществующий терминал упоминается в качестве "важной составляющей в достижении целей правительственной программы социально-экономического развития до 2025 года". Оборудование для аэропорта должна поставить французская транснациональная компания Thales Group.

Все равны, но некоторые равнее
Правительство утверждает, что все компании получили заказы через законные тендеры, но журналисты в этом сомневаются. Победители – члены Союза промышленников и предпринимателей. А остальным на "вкусные" тендеры можно не надеяться.

При этом проблемы могут возникать не только у местных, но даже иностранных инвесторов

- Вероятное самоубийство в Ашгабате турецкого топ-менеджера Гектуга Гезитока мрачно намекает на тот стресс, который приходится испытывать постоянным инвесторам. Гезиток работал в туркменском представительстве Coca Cola Içeсek - турецкого производителя и поставщика безалкогольных напитков, - утверждает портал.

По сообщению радио "Азатлык",

у Гезитока могли быть некие финансовые проблемы, напрямую связанные с работой компании в Туркменистане

Тем временем 22 февраля Бердымухамедов подписал постановление, согласно которому цены на некоторые товары и услуги будет устанавливать правительство. Хотя сам список появится только через два месяца.

В тот же день на правительственном заседании подняли еще один вопрос, касающийся онлайн торговли. Вице-премьер Чары Гылыджов представил свои предложения, а президент потребовал установить "строгий контроль за внедрением данной системы".

Развлечения важнее воды
После визита афганского президента Ашрафа Гани снова заговорили о газопроводе Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Особо интересно: в феврале 2018 года туркменские власти утверждали, что участок на их территории уже готов. А в феврале 2019 Бердымухамедов вдруг заявил, что "строительство должно вестись усиленными темпами".

При этом некоторые не верят, что какие-нибудь работы вообще велись

Касается это не только газопровода. Например, еще в 2009 году стартовало строительство искусственного озера Алтын Асыр. Запланированная длина - около 100 км, ширина около 20 км. Предназначение проекта - сбор дренажных вод, что особенно важно в туркменских реалиях. В августе 2018 туркменский президент заявил, что вот-вот будет ведена в строй первая очередь. Но до сих пор об этой очереди ничего неизвестно. Зато в конце февраля 2019 он же опять упомянул "исключительное значение" проекта для всего региона.

Туркменский лидер не забывает и о развлечениях, пишут журналисты. Накануне он прокатился по новому автотреку МВД и даже якобы лично изобразил пару трюков.

- Непонятно, зачем министерству понадобилось это сооружение, хотя увлечение президента автоспортом означает, что он не станет жаловаться. Он носился сломя голову по трассе, всеми силами стараясь подражать телешоу Top Gear. Однако смонтированный видеоматериал вызывает подозрение, не могли ли государственные телекомпании вклеить кадры с кем-то еще за рулем, чтобы Бердымухамедов выглядел и того лучше, - утверждает журналист.

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551952500
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