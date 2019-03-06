Тройное проклятие банков Казахстана, - Т.Киселева

13:14 07.03.2019

Тройное проклятие банков Казахстана



Татьяна Киселева



Казахстану не повезло - мы столкнулись со всеми возможными видами банковских рисков. И серьезно от них пострадали.



Банки - отражение экономики



Об этом говорит Галим Хусаинов, председатель правления АО "БанкЦентрКредит":



- Тот кризис, который пережил банковский сектор, научил банки оценивать риски. Мы стали применять более жесткие подходы к оценке заемщиков. Это и приводит к снижению того количества заемщиков, которые способны взять кредит. Вообще, есть три возможнырыночных риска, которые. Это:



- макроэкономический,

- кредитный, который оценивают банки,

- мошеннический, который может быть связан с акционерами.



Так вот, Казахстану не повезло - мы столкнулись со всеми тремя, - замечает он.



- Мы постоянно говорим про банковский кризис, но надо учитывать, что банки отражают состояние экономики. И



если наша экономика будет также "буксовать", банки будут тоже сокращаться



А если будет экономика расти и реализовываться правильные реформы, будет расти и количество банков, - утверждает Хусаинов.



Замкнутый круг



Елена Бахмутова, председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана, тоже говорит о ресурсном проклятии:



- Те 4,8 триллиона тенге, которые находятся в нотах Нацбанка, это точно та ликвидность, которая при желании могла бы быть направлена на кредитование экономики. Вопрос: а будет ли это кредитование здоровым? Ответ: скорее нет, чем да. Поскольку несмотря на обилие госпрограмм, кредитные риски в экономике по-прежнему сохраняются.



Наверное, то самое "ресурсное проклятие" - это особенности нашей экономики



Оно было в 90-х и 2000-х, это так называемая "голландская болезнь", которая продолжает нас догонять. В итоге в МСБ создается недостаточно рабочих мест. То же самое в секторе нефти и металлов, - рассказывает она.



Не все так гладко, как в отчетах



По ее мнению, Казахстану необходимо сделать рывок, но сейчас наблюдается отсутствие точек роста. А это оттягивает процесс создания новых рабочих мест.



Елена Бахмутова, источник: kursiv.kz



- Многих волнует вопрос, полностью ли очистились банки. Конечно, системных потрясений уже не будет. Но сказать, что проблемы в банковских активах мы полностью признали, тоже было бы не совсем правдиво. Свидетельством тому совсем недавний отчет Fitch Ratings с предварительным анализом оценки активов по МСФО 9 (международный стандарт финансовой отчетности - ред.). В итоге,



если по нашим оценкам портфель проблемных кредитов банков в среднем составляет 9,2%, то по оценкам Fitch он доходит до 30%



До тех пор, пока этот фактор не будет официально признан банками, это будет служить негативным фактором для роста кредитования, - считает Бахмутова.



Она отмечает, что для достижения желаемого попадания в 30-ку развитых стран нужно, чтобы рост ВВП в Казахстане составлял не менее 4% в год. А по консервативным оценкам Казахстан может иметь только 1% в ненефтяном сегменте.



Опасный тренд



Ельдар Абдразаков, председатель Kazakhstan Growth Forum, в свою очередь отмечает, что начиная с 90-х годов, выжили в основном те банки, которые были проводниками госпрограмм. И сегодня хорошо себя чувствуют те, кто продолжают таковыми оставаться.



- Мы видим, что банковский оператор сегодня становится либо государственным, либо квазигосударственным, - подчеркивает он.



Между тем, как отмечает Бахмутова, такой тренд, как увеличение потребительского кредитования, в том числе и не банковского, который наблюдается сегодня, несет опасность. Причем как для населения, так и для банковского сектора.



- К сожалению, у нас возникла ситуация, когда потребительское кредитование стало доступным как в регулируемом субъекте - банках, так и в МФО. И хотя через Гражданский кодекс произошло ограничение в ставках, вопрос мониторинга и исполнения этих требований в нашей среде не до конца возможен.



Население у нас не отличается высокой финансовой грамотностью, люди не привыкли оценивать свои риски



И если можно получить доступный кредит, особенно без предоставления огромного перечня документов, они на это идут, не думая о последствиях. Проблемы для банков в данном случае заключаются в том, что заемщик, внешне выглядевший хорошим, по факту оказывается плохим. Потому что набрал еще кучу кредитов в другом месте. Сегодня эту проблему увидели и поняли многие банки. Но решать ее нужно не запретами, а информированием, - считает она.



Какие действия и реформы нужны?



В целом Елена Бахмутова убеждена, что обилие госпрограмм и всевозможных реструктуризаций за последнее время спровоцировало иждивенческие настроения. Сейчас нужно повышать финансовую грамотность населения и делать невозвратность кредитов недопустимым явлением. Она также убеждена, что госпрограммы в Казахстане должны трансформироваться.



- Не должно быть предоставления фондирования, должны быть иные способы поддержки предприятий



В этом смысле любой заемщик должен получать деньги по рыночным ставкам соразмерно своему кредитному риску. Это возродит рыночную дисциплину, которая должна быть на рынке, - заключает эксперт.