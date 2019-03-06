Бояре завсем охамели. Закись элит России, - А.Гамов

13:19 07.03.2019

Бояре совсем охамели...

Наш колумнист - о чиновниках и депутатах, которые "не дают себе отчета в том, что они говорят"



АЛЕКСАНДР ГАМОВ

зам. редактора отдела политики



Может, кто помнит - такой "диагноз" Владимир Путин на Большой пресс-конференции 20 декабря прошлого года поставил тем, кто, по его же словам, "оказались не на своем месте, просто неаккуратно высказываются". "Такие тоже есть, - согласился президент.- Но это же мы все, это наша среда. Такой человек был вчера кем-то, сегодня стал чиновником, возьми и ляпни там что-нибудь. Ну, он и не готов. Это значит, что он просто не готов для такой работы".



Это глава государства так отвечал на мой вопрос, когда я напомнил ему несколько фактов (о которых он, конечно, уже и без меня хорошо знал) - это когда чиновники то про акциз на колбасу начнут говорить, то - про то, что Кремль вообще не разрешает рожать...



И еще я предложил: " Что-то нужно делать с этим средним звеном, давайте мы будем перевоспитывать, давайте будем вам помогать".



Очередным таким персонажем - судя по всему, абсолютно не готовым к работе - (буду рад, если ошибусь) оказался депутат Волгоградской областной Думы, который "ляпнул" не чего-нибудь, - а такое...



Как пишут местные СМИ (в частности, интернет-издание "Кривое зеркало") облдуму сильно экстренно собрали для того, чтобы обсудить самый больной на сегодня в стране вопрос - о реформе пенсионной системы. А если точнее и конкретнее - о "поддержке федерального законопроекта об индексации пенсий сверх прожиточного минимума". Звучит мудрено, но - вроде как такая формулировка намекает на заботу о простом человеке.



И... вдруг, как сообщает информагентство "Высота102", один из "облнародных избранников" , которого зовут Гасан Набиев, выдал свое "депутатское открытие": короче, он сделал заявление о том, что минимальную пенсию в 8 тысяч рублей получают лишь... "тунеядцы и алкаши". (Может, он сказал и помягче, но - это сути, на мой взгляд, не меняет.)



Постойте-ка, господин Гасан Набиев! Минимальную-то же ведь пенсию у нас назначают не в лечебницах для алкоголиков и не в исправительных учреждениях (если кто помнит - были когда-то такие в СССР, когда и попавших под влияние зеленого змия лечили, и за тунеядство сажали). Сумму минимальной пенсии у нас, господин Гасан Набиев, "выносят"... Ваши собратья-федеральные законодатели!



Вот вам для убедительности, господин Гасан Набиев , - умная цитата: "По российскому законодательству пенсионное обеспечение неработающего гражданина, получающего пенсию по линии ПФР, не может быть меньше величины регионального прожиточного минимума пенсионера (ПМП). В связи с климатическими особенностями и различиями в уровне жизни населения эта величина устанавливается для каждого региона отдельно и пересматривается ежегодно с 1 января. В 2019 году его (пенсионного обеспечения.- А.Г) размеры варьируются от 7811 руб. (Тамбовская область) до 19000 руб. (Чукотский АО)".



Ну, это я так - для пущей же убедительности, что ли...



А теперь - дабы понять и "осознать" (если получится) логику господина Гасана Набиева, внимательно вчитаемся в его умо(?)заключение... (Оно подробно цитируется для нас местными СМИ.)



"- Я руководил предприятием, где работало около 6 тысяч человек. Спросите у тех работников. У них пенсии сейчас не 8 и не 7 тысяч рублей, а гораздо выше. Они получают пенсии 16-17, а некоторые и 20 тысяч рублей. Это рабочие, которые трудились у станка: сварщики, слесари… У них такие пенсии. В советское время, когда было тунеядство, то мы гоняли их: "Идите на работу". Алкоголизм был – "Идите работать!". А когда люди нормально работали и получали нормальную зарплату, их пенсия сегодня, созданная в те годы, получают те тунеядцы и алкаши. И именно поэтому у них 8 тысяч рублей пенсия. Те, кто работал - получает 16, 20-25 тысяч рублей и более. Поэтому, то, что сегодня принимается законом, пусть это будет 500 - 1000 рублей, это касается малоимущих. Малоимущим он сам себя создал. Он мог бы стать нормальным человеком".



То есть, малоимущий у нас - человек уже "ненормальный"? А господин Гасан Набиев знает, что таких, как он считает, "ненормальных - малоимущих" у нас - чуть ли не половина населения страны? И их количество не уменьшается.



И еще... Коль уж на то пошло... Дорогой вы наш господин Гасан Набиев! Но ведь не все - и в СССР, и потом в России, пока еще не разрушенной Ельциным, работали высококлассными рабочими с профессорскими зарплатами, как у вас на предприятии! Были же и технички, санитарки, почтальонши, уборщицы (как, например, моя мама), получавшие нищенские "оклады жалования"!



А в многодетных семьях женщины теряли стаж, потому что годами и десятилетиями сидели дома с детьми, не работали - и не заработали себе на старость. Как моя мама - они последние годы жизни жили на отцовскую пенсию.



Вот же загадка! Где же это наши местные парламенты и органы власти выискивают таких отвлеченных (причем - ну, очень далеко отошедших!) от жизни и действительности деятелей?



...Заглянул вот сейчас еще раз в президентскую стенограмму той - декабрьской Большой пресс-конференции. Может, помните - когда я совсем уж изругал чиновников (читай - депутатов), Владимир Владимирович, несколько хмуро глядя на меня (а я сидел во втором ряду, в двух с половиной метрах от президента), сказал : "У Вас (типа, Гамов. - А.Г.) такой тезис. Это извечный русский, российский тезис. Царь хороший, а бояре – воры и разбойники. Вы знаете, если чего-то не получается, то все виноваты".



Уважаемый наш президент! А если бояре - охамели?



И еще я тогда у главы государства спрашивал - не пора ли обратить внимание на чудовищную пропасть между доходами топ-менеджеров и простых людей?



"Конечно, мы должны это учитывать, - сказал в декабре президент, - Мы должны сделать, как минимум, кардинально сократить количество людей, живущих за чертой бедности. Это правда".



А если бояре (а вот теперь я уже употребляю это слово в более обобщенном смысле) будут хаметь все больше и больше - тогда пропасть между богатыми и бедными будет все чудовищнее и чудовищнее...