 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 07.03.2019
13:32  Что главное в танке? Российский танк Т-14 "Армата" оснастили санузлом
13:22  Украина разработала планы "А" и "Б": Как Киев готовится к прекращению транзита российского газа, - А.Гришин
13:19  Бояре завсем охамели. Закись элит России, - А.Гамов
13:17  Неуловимый "Посейдон". Российская суперторпеда ударит там, где ее меньше всего ждут
13:14  Тройное проклятие банков Казахстана, - Т.Киселева
12:55  Педального коня? Аркадаг повелел соорудить еще один гигантский монумент. В честь... лошадей и велосипедов
12:50  Раскол элит Кыргызстана находится в стадии формирования, - С.Масаулов
12:43  Число выданных Российско-Кыргызским фондом кредитов выросло в 2 раза. Был бы прок...
12:29  Сталин - это не просто наша история, это история нашего спасения, - А.Тюрин
12:11  Жемчужные "драконы" готовятся к прыжку… экономика и политика Китая обретают новое качество, - Ю.Тавровский
12:07  Распределенный Хартленд – императив новой геополитической модели Мира, - А.Дугин
12:04  Раскатал ковер... Экс-кыр-президент Акаев собрался обратно на родину
11:59  Сели в тазик. Вскрыто крупное хищение... эмалированной посуды с "Узметкомбината"
11:55  Большой футбол в Персидском заливе. Катар дисквалифицирован за поражение в Сирии, - А.Храмчихин
11:32  Главная причина экстремизма в Казахстане – идеологический вакуум, - Д.Ашимбаев
09:40  В КыргызПарламенте разбираются: кто пишет безграмотные документы
09:34  Между Каримовой и новыми властями Узбекистана идут тайные торги, - РО
09:18  Новый учебник "Новейшая история Узбекистана" (полемика), - М.Рахимов
09:10  "Узбекское дело" эакрыто. МТС выплатит штраф в $850 млн по мировому соглашению с властями США
08:58  В поисках "принца крови". Сын Усамы бен Ладена может стать предметом политического торга между США и талибами
08:50  В Кыргызстане на сбор хлопка детей привлекают с четырех лет, - МОТ
08:04  Сергей Лавров обогнул узкие места Персидского залива, - "Къ"
01:42  Могут ли США спасти от разделов Польшу?
00:58  Евросоюз откроет представительство в Туркменистане, - В.Панфилова
00:01  РосПравительство больше внимания уделяет гастарбайтерам, а не соотечественникам, - "НГ"
Среда, 06.03.2019
20:15  Потеснись, засракули... Фриков Шнура и Макаревича включили в Совет по культуре РосГосДумы
17:09  КабМин Киргизии ожидает скорая перетряска, - "Фабула"
16:54  Окончена регистрация кандидатов в Туркмен-депутаты
16:52  Ученые Туркменистана изобрели дешевую альтернативу рубероиду (кизяк+солома?)
16:48  КырДепутаты дебатируют импичмент никакущему спикеру Джумабекову
16:40  Лепет детский. Минэконом России Орешкин не смог прочитать доклад в ГосДуме
14:02  Мусульмане, все еще "нежелательные" во Франции, - Le Temps
13:37  Курултаи Кыргызских племен. Разделение на фоне лозунгов об укреплении единства, - "РО"
13:29  Гендиректором Кыргызской ТРК избран Жайнак Усен уулу
12:35  Салафизм в Казахстане: откуда растут ноги? - К.Сагинбаев
10:52  Назначены послы Кыргызстана в Афганистане (Ниязов), Бельгии (Джумалиев) и Японии (Арстанбаев)
10:45  Между Китаем и США: как выжить, но сохранить независимость? (опыт Филиппин), - А.Шпунт
10:43  Афганистан на пороге нового исторического этапа, - Дхрува Джайшанкар
10:30  Северная Корея начала восстанавливать ракетный полигон Сохэ. Ким по полной отчепушил Трампа
10:26  Как события в Венесуэле повлияют на мировой рынок нефти, - Е.Грушевенко
10:24  Война без проигравших. Зачем Индия и Пакистан впервые за полвека бомбили друг друга, - Е.Пахомов
10:22  Последний писк Эммануэль. Макрону сочинили программную статью
09:35  Китай готовится к тяжелым временам. Экономика растет все туже, - О.Соловьева
08:38  Конфликт в Кашмире вышел в море, - С.Строкань
08:34  Евразийский союз можно критиковать сколько угодно, но он работает, - Д.Ашимбаев
04:12  Узбекистан. Гульнару Каримову перевели в колонию общего режима
00:38  "Эликсир бессмертия" впервые найден в древней могиле в Китае
00:34  Уволен главный архитектор - "реноватор" Самарканда Норкул Садиков
00:32  Допинговый скандал взрывает спортивную Европу
00:22  Турция устает балансировать между РФ и США, - И.Субботин
00:11  Заоблачные цели Запада. Тибет важнее, чем Индия с Пакистаном, вместе взятые, - Л.Шипилов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Бояре завсем охамели. Закись элит России, - А.Гамов
13:19 07.03.2019

Бояре совсем охамели...
Наш колумнист - о чиновниках и депутатах, которые "не дают себе отчета в том, что они говорят"

АЛЕКСАНДР ГАМОВ
зам. редактора отдела политики

Может, кто помнит - такой "диагноз" Владимир Путин на Большой пресс-конференции 20 декабря прошлого года поставил тем, кто, по его же словам, "оказались не на своем месте, просто неаккуратно высказываются". "Такие тоже есть, - согласился президент.- Но это же мы все, это наша среда. Такой человек был вчера кем-то, сегодня стал чиновником, возьми и ляпни там что-нибудь. Ну, он и не готов. Это значит, что он просто не готов для такой работы".

Это глава государства так отвечал на мой вопрос, когда я напомнил ему несколько фактов (о которых он, конечно, уже и без меня хорошо знал) - это когда чиновники то про акциз на колбасу начнут говорить, то - про то, что Кремль вообще не разрешает рожать...

И еще я предложил: " Что-то нужно делать с этим средним звеном, давайте мы будем перевоспитывать, давайте будем вам помогать".

Очередным таким персонажем - судя по всему, абсолютно не готовым к работе - (буду рад, если ошибусь) оказался депутат Волгоградской областной Думы, который "ляпнул" не чего-нибудь, - а такое...

Как пишут местные СМИ (в частности, интернет-издание "Кривое зеркало") облдуму сильно экстренно собрали для того, чтобы обсудить самый больной на сегодня в стране вопрос - о реформе пенсионной системы. А если точнее и конкретнее - о "поддержке федерального законопроекта об индексации пенсий сверх прожиточного минимума". Звучит мудрено, но - вроде как такая формулировка намекает на заботу о простом человеке.

И... вдруг, как сообщает информагентство "Высота102", один из "облнародных избранников" , которого зовут Гасан Набиев, выдал свое "депутатское открытие": короче, он сделал заявление о том, что минимальную пенсию в 8 тысяч рублей получают лишь... "тунеядцы и алкаши". (Может, он сказал и помягче, но - это сути, на мой взгляд, не меняет.)

Постойте-ка, господин Гасан Набиев! Минимальную-то же ведь пенсию у нас назначают не в лечебницах для алкоголиков и не в исправительных учреждениях (если кто помнит - были когда-то такие в СССР, когда и попавших под влияние зеленого змия лечили, и за тунеядство сажали). Сумму минимальной пенсии у нас, господин Гасан Набиев, "выносят"... Ваши собратья-федеральные законодатели!

Вот вам для убедительности, господин Гасан Набиев , - умная цитата: "По российскому законодательству пенсионное обеспечение неработающего гражданина, получающего пенсию по линии ПФР, не может быть меньше величины регионального прожиточного минимума пенсионера (ПМП). В связи с климатическими особенностями и различиями в уровне жизни населения эта величина устанавливается для каждого региона отдельно и пересматривается ежегодно с 1 января. В 2019 году его (пенсионного обеспечения.- А.Г) размеры варьируются от 7811 руб. (Тамбовская область) до 19000 руб. (Чукотский АО)".

Ну, это я так - для пущей же убедительности, что ли...

А теперь - дабы понять и "осознать" (если получится) логику господина Гасана Набиева, внимательно вчитаемся в его умо(?)заключение... (Оно подробно цитируется для нас местными СМИ.)

"- Я руководил предприятием, где работало около 6 тысяч человек. Спросите у тех работников. У них пенсии сейчас не 8 и не 7 тысяч рублей, а гораздо выше. Они получают пенсии 16-17, а некоторые и 20 тысяч рублей. Это рабочие, которые трудились у станка: сварщики, слесари… У них такие пенсии. В советское время, когда было тунеядство, то мы гоняли их: "Идите на работу". Алкоголизм был – "Идите работать!". А когда люди нормально работали и получали нормальную зарплату, их пенсия сегодня, созданная в те годы, получают те тунеядцы и алкаши. И именно поэтому у них 8 тысяч рублей пенсия. Те, кто работал - получает 16, 20-25 тысяч рублей и более. Поэтому, то, что сегодня принимается законом, пусть это будет 500 - 1000 рублей, это касается малоимущих. Малоимущим он сам себя создал. Он мог бы стать нормальным человеком".

То есть, малоимущий у нас - человек уже "ненормальный"? А господин Гасан Набиев знает, что таких, как он считает, "ненормальных - малоимущих" у нас - чуть ли не половина населения страны? И их количество не уменьшается.

И еще... Коль уж на то пошло... Дорогой вы наш господин Гасан Набиев! Но ведь не все - и в СССР, и потом в России, пока еще не разрушенной Ельциным, работали высококлассными рабочими с профессорскими зарплатами, как у вас на предприятии! Были же и технички, санитарки, почтальонши, уборщицы (как, например, моя мама), получавшие нищенские "оклады жалования"!

А в многодетных семьях женщины теряли стаж, потому что годами и десятилетиями сидели дома с детьми, не работали - и не заработали себе на старость. Как моя мама - они последние годы жизни жили на отцовскую пенсию.

Вот же загадка! Где же это наши местные парламенты и органы власти выискивают таких отвлеченных (причем - ну, очень далеко отошедших!) от жизни и действительности деятелей?

...Заглянул вот сейчас еще раз в президентскую стенограмму той - декабрьской Большой пресс-конференции. Может, помните - когда я совсем уж изругал чиновников (читай - депутатов), Владимир Владимирович, несколько хмуро глядя на меня (а я сидел во втором ряду, в двух с половиной метрах от президента), сказал : "У Вас (типа, Гамов. - А.Г.) такой тезис. Это извечный русский, российский тезис. Царь хороший, а бояре – воры и разбойники. Вы знаете, если чего-то не получается, то все виноваты".

Уважаемый наш президент! А если бояре - охамели?

И еще я тогда у главы государства спрашивал - не пора ли обратить внимание на чудовищную пропасть между доходами топ-менеджеров и простых людей?

"Конечно, мы должны это учитывать, - сказал в декабре президент, - Мы должны сделать, как минимум, кардинально сократить количество людей, живущих за чертой бедности. Это правда".

А если бояре (а вот теперь я уже употребляю это слово в более обобщенном смысле) будут хаметь все больше и больше - тогда пропасть между богатыми и бедными будет все чудовищнее и чудовищнее...

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1551953940
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил ряд новых ратификационных законопроектов
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел встречи с представителями Всемирного банка и ЕБРР
- Полезная ротация
- Главная причина экстремизма – идеологический вакуум
- "Ак жол" предложил правительству разработать официальный Комментарий к Налоговому кодексу
- Кадровые перестановки
- Депутаты требуют привлечь к ответственности чиновников за срыв программы питьевой воды в Павлодарской области
- Чью сторону выберет Казахстан в новой "холодной войне" между Россией и США – политолог
- Аким Алматы провел рабочее совещание по вопросам предстоящего ремонта городских улиц
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  